370 ধারা বাতিলের সপ্তম বার্ষিকী, জম্মু ও কাশ্মীরে অনুমতি ছাড়া বিক্ষোভ-মিছিল নিষিদ্ধ
মেহবুবা মুফতির নেতৃত্বাধীন পিডিপি (PDP)-র ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় ।
Published : August 5, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : August 5, 2026 at 11:10 AM IST
শ্রীনগর, 5 অগস্ট: 370 ধারা বাতিলের সপ্তম বার্ষিকীতে বুধবার বিনা অনুমতিতে সব ধরনের বিক্ষোভ বা মিছিল নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ৷ নিয়ম ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ৷ মেহবুবা মুফতির নেতৃত্বাধীন পিডিপি (PDP)-র ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন জেলার পুলিশ সদর দপ্তর থেকে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনও বিক্ষোভ, সমাবেশ, মিছিল বা অন্য কর্সূমচি করা যাবে না। একইসঙ্গে সতর্কবার্তা- আইন লঙ্ঘন করা হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পুলিশ জানিয়েছে, শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহযোগিতা করা, শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা এবং সন্দেহজনক কার্যকলাপের খবর অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় জানানোর কথাও বলা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ৷
ন্যাশনাল কনফারেন্স (NC), পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (PDP) এবং জেঅ্যান্ডকে (J&K) আপনি পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করেছিল ৷ এই বিশেষ দিনটির ঠিক আগে মঙ্গলবার রাতে পিডিপি সভানেত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি দলের সদর দপ্তরে উপস্থিত হন। দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনি শ্রীনগর শহরের কেন্দ্রের দিকে একটি মোমবাতি মিছিল বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশ তাঁকে বাধা দেয়, এরপর তিনি দলীয় কার্যালয়ের বাইরেই অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করেন।
মেহবুবা বলেন , “জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য অন্ধকার রাত। ষড়যন্ত্র করে আমাদের কাছ থেকে 370 ও 35-A অনুচ্ছেদ কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই সাংবিধানিক অধিকারগুলি আমাদের পাকিস্তান বা চিন দেয়নি, বরং ভারতের সংবিধানই দিয়েছিল।” ন্যাশনাল কনফারেন্সের মুখপাত্র ইমরান নবি দার জানিয়েছেন, শ্রীনগরে দলের ‘নওয়াই সুবাহ’ সদর দপ্তর থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করার পরিকল্পনা রয়েছে।