দেশে জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই, গুজব এড়িয়ে চলুন: হরদীপ সিং পুরি
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে, দেশে জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই এবং ভারতে বর্তমানে পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের মজুদ রয়েছে।
By PTI
Published : March 12, 2026 at 6:20 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 মার্চ: পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন যে, দেশে জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই এবং ভারতে বর্তমানে পর্যাপ্ত অপরিশোধিত তেলের মজুদ রয়েছে। তিনি জনগণকে গুজব না ছড়াতে এবং ভুয়া তথ্য সচেতনভাবে এড়িয়ে যে আবেদন করেছেন। সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জোর দিয়ে জানান যে, ভারতের জ্বালানি সরবরাহ সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি বলেন, "ভারতের অপরিশোধিত তেল সরবরাহ পরিস্থিতি নিরাপদ এবং আমাদের কাছে যে পরিমাণ তেল আছে তা হরমুজ প্রণালী থেকে সরবরাহের তুলনায় অনেক বেশি।"
হরদীপ সিং পুরি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃঢ় কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কারণে ভারত এই মুহূর্তে সঙ্কটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হরমুজ প্রণালী থেকে পাওয়া মোট পরিমাণের চেয়েও বেশি অপরিশোধিত তেল সুরক্ষিত করেছে।
তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে, ভারত তার জ্বালানি আমদানির উৎসগুলিকে বৈচিত্র্যময় করছে। ফলে, দেশ আর শুধুমাত্র পশ্চিম এশিয়ার উপর নির্ভরশীল নয়৷ অভ্যন্তরীণ গ্যাস সরবরাহের পরিস্থিতিও স্থিতিশীল রয়েছে।
তিনি জানান যে, ভারত প্রায় 40টি দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, যা বিভিন্ন রুটের মাধ্যমে জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে৷ তাই বর্তমানে চলা সংঘাত সত্ত্বেও, দেশে জ্বালানি সরবরাহের উপর কোনও বড় প্রভাব পড়েনি।
হরদীপ সিং পুরি বলেন যে, দেশীয় গ্রাহকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সিএনজি এবং পাইপযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের (পিএনজি) নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ সরকার নিশ্চিত করেছে । মন্ত্রী জোর দিয়ে জানান যে, কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে পরিবারগুলিতে সাশ্রয়ী মূল্যের এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বলেন, "দেশীয় গ্রাহকদের জন্য কোনও ঘাটতি নেই এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।"
এর আগে বিদেশ মন্ত্রক (MEA) জানিয়েছিল যে, ভারত ইরানে ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তা করার জন্য ক্রমাগত কাজ করছে। পশ্চিম এশিয়ায় চলা সংঘাতের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার জাহাজের নিরাপত্তা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলিও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
হরমুজ প্রণালীর চারপাশে জাহাজের চলাচল সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র জানান যে, বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং ইরানের বিদেশমন্ত্রী সাম্প্রতিক দিনগুলিতে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি আরও জানান যে, শেষ কথোপকথনে জাহাজের নিরাপত্তা এবং ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।