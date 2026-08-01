বন্ধ এনএইচ-44, জম্মু থেকে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের নতুন দলকে যাওয়ার অনুমতিতে 'না'

বন্ধ এনএইচ-44, জম্মু থেকে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের নতুন দলকে যাওয়ার অনুমতিতে 'না'
জম্মু ও কাশ্মীরের ছাতরুতে মেঘ ভাঙা বৃষ্টি এবং আবহাওয়ার অবনতির কারণে অমরনাথ যাত্রা নিয়ে প্রশাসন উদ্বেগে ৷
Published : August 1, 2026 at 1:53 PM IST
জম্মু, 1 অগস্ট: জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কটি যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে ৷ উধমপুর ও বানিহালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থানে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলায় জাতীয় সড়কটিকে বন্ধ ৷ যার ফলে অমরনাথ যাত্রীদের নতুন কোনও দলকে জম্মু থেকে কাশ্মীরের দিকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি ।
একই সময়ে, কাশ্মীর উপত্যকার গান্দেরবাল জেলার বালতাল ক্যাম্প থেকে 8371 জন তীর্থযাত্রীর একটি দল গুহা-মন্দিরের পথে রওনা হয়েছে । শনিবার সকালে প্রায় 671 জন তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহা-মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ।
উধমপুরের সামরোলি এবং রামবান জেলার রামসু ও বানিহালের মধ্যবর্তী এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও রাস্তা পরিষ্কারের কাজের জন্য শুক্রবার সকাল থেকেই জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) যান চলাচলের জন্য বন্ধ । শনিবার জাতীয় সড়কটি যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সামরোলির দেওয়াল এলাকায় নতুন করে বৃষ্টিজনিত ভূমিধসের কারণে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে দেরি হয়েছে ।
এদিকে, আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসন সতর্ক ৷ কারণ চেনাব উপত্যকার ডোডা, রামবান ও কিশতওয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে ৷ যে কারণে প্রশাসনকে শনিবারের জন্য সমস্ত স্কুল বন্ধ রাখতে হয় । আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) আগামী কয়েকদিনে জম্মু ও কাশ্মীরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ।
শনিবার রাত আড়াইটার দিকে কিশতওয়ার জেলার চাত্রু এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পাওয়া গিয়েছে । এর ফলে আকস্মিক বন্যায় বেশ কয়েকটি গাড়ি ভেসে গিয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । ছাতরুতে আকস্মিক বন্যার জেরে সিনথান হয়ে যাওয়া কিশতওয়ার-অনন্তনাগ জাতীয় সড়কটিতেও যান চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।
গত 3 জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এ বছরের অমরনাথ যাত্রা ৷ প্রথম পর্যায়ে ওই দিন সকালে দুটি আলাদা আলাদা শিবির থেকে রওনা দেন 4 হাজার 809 তীর্থযাত্রী ৷ তবে, খারাপ আবহাওয়ার জেরে মাঝে 19 জুলাই অমরনাথ যাত্রা স্থগিত করা হয় ৷ আবহাওয়ার উন্নতি হতে ফের 25 জুলাই শুরু হয় যাত্রা ৷ সেদিন 6 হাজারের বেশি তীর্থযাত্রীর একটি নতুন দল জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে কাশ্মীরের উপত্যকায় বালতাল বেস ক্যাম্পের দিকে রওনা দেয় । টানা 57 দিন, মানে 28 অগস্ট পর্যন্ত এবারের অমরনাথ যাত্রা চলার কথা ৷