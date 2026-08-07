বাংলাদেশের বিএনপি সরকারকে তোপ হাসিনার, দায় নিল না দিল্লি

বাংলাদেশের বিএনপি সরকারকে তোপ হাসিনার, দায় নিল না দিল্লি
গত 5 অগস্ট নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে ভারত জড়িত নয় ৷
By ANI
Published : August 7, 2026 at 9:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনের নেপথ্যে ভারতের কোনও ভূমিকা নেই ৷ শুক্রবার এ কথা স্পষ্ট করলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷ গত 5 অগস্ট নয়াদিল্লিতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হন আওয়ামী লীগের এই নেত্রী ৷ ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করেন ৷ পাশপাশি আক্রমণ করেন বাংলাদেশের বিএনপি সরকারকে । তাঁর কোনও বক্তব্যেরই দায় দিল না দিল্লি ।
হাসিনার এই সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মপ্রকাশের ঘটনায় ভারত কোনওভাবেই জড়িত নয় বা তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে না মোদি সরকার ৷ তিনি স্বাধীনভাবে একটি বেসরকারি সংস্থার সাংবাদিক বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন বলে ব্যাখ্যা দিলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷
2024 সালের 5 অগস্ট গণঅভ্যুত্থানের জেরে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য় হয়েছিলেন মুজিবুর কন্যা শেখ হাসিনা ৷ তখন থেকে ভারতের আশ্রয়েই রয়েছেন ৷ ঘটনার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে 'ফরেন করেসপনডেন্টস' ক্লাব সাউথ এশিয়া' (FCC South Asia) আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজির হয়ে হাসিনা বলেন, "দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি । কিন্তু নিজের দেশের মানুষের কাছ থেকে কখনওই বিচ্ছিন্ন হইনি ৷" হাসিনা আরও বলেন, "আমি ফিরলে আমাকে হয়তো খুন করা হবে, জেলে পাঠানো হবে ৷ তারপরও আমি দেশে ফিরব ৷" ডিসেম্বরেই তিনি বাংলাদেশ ফিরবেন বলেও জানান হাসিনা ৷
এদিকে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে সাংবাদিক বৈঠকে শেখ হাসিনার এই আত্মপ্রকাশ নিয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের বিএনপি সরকার ৷ একটি বিবৃতি জারি করে তারেক রহমানের বিদেশ মন্ত্রক সরাসরি জানায়, "গণহত্যার দায়ে দণ্ডিত ও পলাতক শেখ হাসিনাকে দিল্লিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় বাংলাদেশ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে ৷ সেখানে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন ৷"
এদিন মন্ত্রকের সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জোর দিয়ে জানান, শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলনে যা বলেছেন তাকে সমর্থন করে না ভারত সরকার ৷ তিনি বলেন, "ওই অনুষ্ঠানটির আয়োজক বেসরকারি সংস্থা ৷ এক্ষেত্রে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই ৷ ওই ফোরামে শেখ হাসিনা যাই বলে থাকুন, তাকে স্বীকৃতি দেয় না সরকার ৷ বিশেষত বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারকে নিয়ে তিনি যা বলেছেন, তাকে একেবারেই সমর্থন করে না ভারত ৷"
এদিকে এই সাংবাদিক বৈঠকের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বিএনপি সরকার ৷ প্রতিবেশী দেশ বিবৃতিতে জানায়, "বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না-করা এবং জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে একটি গঠনমূলক, পারস্পরিকভাবে লাভজনক ও দূরদর্শী সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ৷ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, 2013 সালে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে বারবার অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি ৷ বরং, কোনও অজুহাতেই তাঁকে গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ দেওয়াটা আমাদের জনগণের আবেগে গভীরভাবে আঘাত হানে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে ৷"
2024 সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের তিন দিন পর বাংলাদেশে ফেরেন মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী প্রশাসন গঠিত হয় ৷ এই সময় বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হিংসার ঘটনায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতি ঘটে ৷ ভারত বারবার হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিয়ে সরব হয়েছে ৷ এরপর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদীয় নির্বাচনে জয়ী হয় বিএনপি । প্রধানমন্ত্রী হন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান ৷ তাঁর সরকারের সঙ্গে ভারত সম্পর্ক মেরামতির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ৷ এরই মধ্যে নয়াদিল্লি থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে আত্মপ্রকাশ করে নয়া বিতর্ক তৈরি করেছেন শেখ হাসিনা ৷ আর এবার এ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল ভারত।