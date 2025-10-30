600 বছর ধরে ভারতের এই গ্রামে কেউ সেবন করেন না মদ ও তামাকজাত দ্রব্য
গত 20 প্রজন্ম ধরে এখানকার মানুষ সকল ধরণের নেশা থেকেই বিরত রয়েছেন । এখানে কেউই মদ্যপান তো দূর, তামাক সেবনও করেন না।
Published : October 30, 2025 at 8:30 PM IST
সাহারানপুর, 30 অক্টোবর: পরিবর্তিত সময়ে মদ বা তামাকজাত দ্রব্য সেবন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম দ্রুত আসক্তির শিকার। মাদক সেবন থেকে সাধারণ মানুষকে বের করার জন্য অনেক প্রয়াস এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি সত্ত্বেও, উল্লেখযোগ্য হারে এই সংখ্যা কমছে না। আসক্তদের যতই নেতিবাচক পরিণতির কথা বলে সতর্ক করা হোক না কেন, তারা কোনও মতেই মাদকদ্রব্য ছাড়তে পারছে না। এমন সময় এই দেশেই এমন একটি গ্রামের উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে মদ এবং 36টি মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ৷ গত 600 বছর ধরে এমনই ধারা বয়ে চলেছে সেই গ্রামে !
সাহারানপুরের এই গ্রাম কার্যত মডেল উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে মদকসেবনকারীদের কাছে ৷ এখানে, গত 600 বছর ধরে মদ, মাংস এবং 36টি পদার্থ সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এই গ্রামে কেউ নেশাজাতীয় দ্রব্য যেমন সেবন করেন না, তেমনই গোটা গ্রামে কোথাও কোনও নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রিও হয় না। এমনকী এখানকার দোকানে রসুন এবং পেঁয়াজও দেখতে পাওয়া যায় না। এই গ্রামের নাম মীরগপুর। সরকার ইতিমধ্যেই এই গ্রামকে মাদকমুক্ত গ্রাম হিসেবে শংসাপত্রও দিয়েছে । নাম গিনেস বুক অফ রেকর্ডসেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । তবে, মাদক থেকে বিরত থাকার এই গ্রামের শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যের পিছনে রয়েছে এক গল্প।
সাহারানপুর জেলা সদর দফতর থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরে রয়েছে এই মীরগপুর গ্রাম। গত 20 প্রজন্ম ধরে এখানকার মানুষ সকল ধরনের নেশা থেকেই বিরত রয়েছেন । কেউ মদ্যপান বা তামাক সেবন করে না। তাছাড়া, কেউ আমিষভোজীও নয়। এমনকী নিরামিষ খাবারেও রসুন এবং পেঁয়াজের ব্যবহার কঠোরভাবে এড়িয়ে চলা হয় । প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রামের পরিচয় বাবা ফকিরা দাসের কাছ থেকে এসেছে । গ্রামের বাসিন্দা 85 বছর বয়সি রাজপাল জানাচ্ছেন, বাবা ফকিরা দাস প্রায় 600 বছর আগে এই গ্রামে এসেছিলেন। সেই সময় গ্রামে পাঁচ ভাইয়ের একটি মাত্র হিন্দু পরিবার বাস করত। বাবা ফকিরা দাস গ্রামটিকে মাদকমুক্ত হওয়ার আশীর্বাদ দিয়েছিলেন । এরপর থেকে, গ্রামে কেউ কোনও ধরণের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করে না। বর্তমানে গ্রামের জনসংখ্যা 5 হাজারের বেশি।
গ্রামটিতে মোট 50টি দোকান রয়েছে । যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্রই পাওয়া যায় কিন্তু নেশাজাতীয় দ্রব্য বা তামাকজাত কোনও পণ্য পাওয়া যায় না। দোকানদার রাজকরণ স্পষ্টভাবে বলেন, "এখানে কোনও দোকানে কেবল তামাকই নয়, এমনকী পেঁয়াজ, রসুনও পাওয়া যায় না। এগুলোর কেনাবেচা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । তাছাড়া, কেউ যদি এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে তাদের মাদক থেকে দূরে থাকার পরামর্শও দেওয়া হয়।" মীরগপুর গ্রাম আধুনিকতা থেকে অনেক দূরে রয়েছে । কিন্তু মাদককে তাদের কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মাদক থেকে দূরে থাকার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে তারা। বড়দের দেখে, বাচ্চারাও সেই পথই অনুসরণ করে।
100 বছর বয়সি রাজকলি জানান, তিনি প্রায় 75 বছর আগে তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে প্রথম পেঁয়াজ এবং রসুন খেয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি এটি স্পর্শ করেননি। পালি নামে গ্রামের আরও এক মহিলা জানান, গ্রামে রসুন এবং পেঁয়াজ ছাড়াই সুস্বাদু সবজি রান্না করা হয়। অধিকাংশ গ্রামে সাধারণত মানুষ হুক্কা বা তামাক সেবন করে। মীরগপুরে তা দেখা যায় না। এখানে, মানুষ ভজন শুনে এবং গেয়ে সময় কাটায়। গ্রামবাসীদের দাবি, মাদক নিষিদ্ধকরণই সমৃদ্ধির মূল কারণ।