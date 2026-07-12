'খুচরো নেই ?' মন্ত্রীকে সটান বাস থেকে নেমে যেতে বললেন কন্ডাক্টর
শহরের পরিবহণ ব্যবস্থার হালহকিকত নিজের চোখে দেখতে বেরিয়েছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী ৷ ছদ্মবেশধারী মন্ত্রীকে বাস থেকে নেমে যেতে বললেন কন্ডাক্টর !
Published : July 12, 2026 at 9:12 PM IST
বেঙ্গালুরু, 12 জুলাই: বাসে উঠে খুচরো টাকা দিতে না-পারলে কন্ডাক্টরের সঙ্গে যাত্রীর বচসা নতুন কিছু নয় ৷ হয়তো রেগেমেগে কন্ডাক্টর যাত্রীকে মুখের উপর বাস থেকে 'নেমে যান' বলে নিদান দেন ৷ কিন্তু এই যাত্রী যদি কোনও ছদ্মবেশধারী মন্ত্রী হন ! আর কন্ডাক্টর যদি মন্ত্রীকে চিনতে না-পেরে তাঁকে এমন নিদান দেন ! তাহলে কী হবে পরিস্থিতি ?
ঠিক এমন ঘটনাই ঘটেছে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি হাব বেঙ্গালুরুতে ৷ কর্ণাটকের পরিবহণ মন্ত্রী বাইরথি সুরেশ বেঙ্গালুরু মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিএমটিসি)-র হেব্বাল থেকে নাগাশেত্তিহাল্লি যাওয়ার বাসে ওঠেন ৷ বাসে উঠে কন্ডাক্টরকে দু'টি টিকিট কাটতে বলেন ৷ 100 টাকার নোট ধরিয়ে দেন ৷ তখন কন্ডাক্টর মাস্ক-ঢাকা মন্ত্রীকে বলেন, "খুচরো দিন ৷" যাত্রী জানিয়ে দেন, তাঁর কাছে খুচরো নেই ৷ এবার কন্ডাক্টর তাঁর খালি ব্যাগ দেখিয়ে যাত্রীকে সটান বাস থেকে নেমে যেতে বলেন ৷ মন্ত্রীও নিজের পরিচয় খোলসা না-করে চুপচাপ বাস থেকে নেমে যান ৷
শনিবার মাস্ক পরে শহরের পরিবহণ পরিস্থিতি নিজের চোখে খতিয়ে দেখতে বেরিয়েছিলেন মন্ত্রী সুরেশ ৷ সন্ধ্যা 7.10 মিনিট থেকে রাত 9.10 মিনিটের মধ্যে তিনি 10টিরও বেশি বাসে বিভিন্ন রুটে যাতায়াত করেন ৷ বিএমটিসি পরিবহণের বাসগুলি ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, যাত্রীদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, এসব জানবার চেষ্টা করছিলেন তিনি ৷ কিন্তু মন্ত্রী একটি মাস্ক দিয়ে সুকৌশলে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন ৷ তাই বাসে বা রাস্তাঘাটে যাতায়াতের সময় কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি বা আলাদা করে কারও নজরেও পড়েননি তিনি ৷ একের পর এক বাসে ওঠেন এবং কোথাও কোথাও যাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলে তাঁদের মতামত জানবার চেষ্টা করেন ৷
এর মধ্যে একটি বাস জয়মহল থেকে নির্ধারিত গন্তব্যে যাচ্ছিল ৷ একজন যাত্রী ফান ওয়ার্ল্ড স্টপেজে বাসটি থামাতে বললেও বাসচালক সেদিকে কর্ণপাত করেননি এবং বাসটি চালিয়ে নিয়ে চলে যান ৷ ঘটনাটি সুরেশের নজরে আসে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ওই বাস চালক মুস্তাক ও কন্ডাক্টর দয়ানন্দকে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন তিনি ৷
নাগাশেট্টি এলাকায় মন্ত্রী একটি অটোয় সফর করেন ৷ প্রায় এক কিমি রাস্তা যাওয়ার পর মন্ত্রী নেমে যাওয়ার জন্য অটোচালকের কাছে ভাড়া জানতে চান ৷ অটোর মিটারে 30 টাকা ভাড়া দেখালেও, চালক 36 টাকা দাবি করেন ৷ মন্ত্রী জানতে চান, এই বাড়তি ভাড়া কেন ? তখন অটোচালক জানান, মিটারটি খারাপ, সারাতে হবে ৷ মন্ত্রী তাঁকে 40 টাকা দিয়ে অটো থেকে নেমে যান ৷