সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন দেহ, ভাঙল আশপাশের বাড়ির কাচ
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানালেন, চা খেতে খেতে তাঁরা আচমকা দেখেন পাশের বিল্ডিংয়ে বিস্ফোরণের পর উড়ে এল দেহ ৷
Published : September 9, 2026 at 2:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 সেপ্টেম্বর: ভয়াবহ ঘটনা রাজধানী দিল্লিতে ৷ বুধবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ওখলা ফেজ 1 এলাকায় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন একজন ৷ ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে গেল তাঁর দেহ ৷ আহত হয়েছেন আরও পাঁচ থেকে ছ'জন ৷ বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল, 100 মিটারের মধ্যে বেশ কয়েকটি ভবনের কাচ চুরমার হয়ে যায়।
বিস্ফোরণের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল এবং পুলিশ। কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দিল্লি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দমকল বিভাগের আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ৷
সৌদ ও খুরশিদ আলমরা ঘটনাস্থলের কাছে দোকানে বসে চা-খাচ্ছিলেন ৷ সৌদ বলেন, "তখন প্রায় সাড়ে দশটা ৷ পাশের একটি ভবনে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণ হয়। এতটাই তীব্র ছিল, একজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে আসে ৷ 100 মিটারের মধ্যে থাকা বেশ কয়েকটি ভবনের কাচ চুরমার হয়ে যায়।"
প্রত্যক্ষদর্শী খুরশিদের কথায়, "আমরা এখানে বসে চা খাচ্ছিলাম ৷ এমন সময় বিকট শব্দ হল ৷ দেখলাম একজনের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে এসেছে। কাছেই একটি ট্রাক থেকে সিলিন্ডার নামানো হচ্ছিল ৷ বুঝতে পারলাম ওই সিলিন্ডার নামিয়ে পাশের বিল্ডিংয়ে তোলার সময় বিপত্তি ! চার থেকে পাঁচজন আহত হন ৷ তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ ও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।"
দিল্লি পুলিশ নিহত ও আহতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে ৷ দমকল আধিকারিক মণীশ শেরাওয়াত জানান, সকাল সাড়ে দশটার পরই দুর্ঘটনার খবর আসে ৷ ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, একটি নাইট্রোজেন সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে ৷ এতে একজনের প্রাণ গিয়েছে এবং পাঁচ থেকে ছয়জন আহত হয়েছেন ৷ ঘটনার তদন্ত চলছে ৷