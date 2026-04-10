বিহার ছেড়ে দিল্লিতে 10 বারের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভায় শপথ নীতীশের

বিহার ছেড়ে দিল্লিতে 10 বারের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যসভায় শপথ নীতীশের
বিহারের মায়া কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরলেন নীতীশ কুমার ৷ একসময় লোকসভার সাংসদ ছিলেন, হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ এবার রাজ্যসভার সাংসদ হলেন, সম্পূর্ণ হল রাজনৈতিক বৃত্ত ৷
Published : April 10, 2026 at 3:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 এপ্রিল: দু'দশক পর নীতীশ-ব্যতীত মগধ ! বিহারের রাজপাট গুটিয়ে ফের দিল্লির দরবারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ৷ শুক্রবার তিনি রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য হলেন ৷ দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণন তাঁর কনফারেন্স রুমে জেডি(ইউ) প্রধানকে শপথবাক্য পাঠ করান ৷ এই উপলক্ষ্যে প্রবীণ নীতীশকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "নীতীশ কুমারজি দেশের একজন অভিজ্ঞ নেতা ৷ তাঁর সুশাসন সর্বত্র প্রশংসিত ৷ বিহারের উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয় ৷ সংসদে তাঁকে আরও একবার দেখতে পাব, এটা খুবই আনন্দের ৷ তিনি বহু বছর সংসদের সদস্য ছিলেন ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও হয়েছিলেন ৷ তাঁর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সংসদের গৌরব আরও বৃদ্ধি করবে, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত ৷ রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে তিনি শপথ নিয়েছেন, তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ৷"
नीतीश कुमार जी देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर तरफ सराहना हुई है। उन्होंने बिहार के विकास में अमिट योगदान दिया है। उन्हें एक बार फिर संसद में देखना बहुत सुखद होगा। सांसद और केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई वर्षों तक अपनी…— Narendra Modi (@narendramodi) April 10, 2026
উপ-রাষ্ট্রপতি ছাড়া এদিনের এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা, আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, কৃষি মন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর, পঞ্চায়েত রাজ মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং, কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ এবং বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধরী ৷
উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনও সোশাল মিডিয়ায় এই শপথবাক্য পাঠের ছবি পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান শ্রী সিপি রাধাকৃষ্ণন শ্রীনীতীশ কুমারকে বিহার থেকে রাজ্যসভার একজন নির্বাচিত সদস্য হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন ৷"
এদিনই রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শপথ নেন উচ্চকক্ষের ডেপুটি-চেয়ারম্যান হরিবংশ ৷ 9 এপ্রিল তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু হরিবংশকে মনোনীত করেন ৷ দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ছেড়ে যাওয়া আসনটি ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল ৷ সেই আসনে দ্বিতীয়বার সাংসদ হলেন প্রবীণ হরিবংশ ৷
Vice President of India & Chairman, Rajya Sabha, Shri C. P. Radhakrishnan, administered the oath to Shri Nitish Kumar as an elected Member of Rajya Sabha, from Bihar, at Parliament House today. pic.twitter.com/j871lvqOFQ— Vice-President of India (@VPIndia) April 10, 2026
শপথ শেষে সংসদের বাইরে বেরিয়ে এলে সাংবাদিকরা নীতীশ কুমারকে ঘিরে ধরেন ৷ তখন তিনি পুরনো সংসদ ভবনের দিকে হাতজোড় করে প্রণাম করেন ৷ একসময় তিনি এই পুরনো ভবনে বসতেন, সেই দিনের কথা স্মরণ করেন ৷
75 বছর বয়সি জেডি(ইউ) সভাপতি বিহারের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ৷ 2005 সালে তিনি প্রথম বার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন ৷ এরপর রাজ্যে নানা রাজনৈতিক উথালপাথালের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছেন নীতীশই ৷ মাঝে 2014-15 সালে 9 মাস মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না তিনি ৷ দল বদলে লালুর আরজেডি'র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন ৷ দেড় বছরের মধ্যে সেই মহাগঠবন্ধন জোট ভেঙে ফের বিজেপির এনডিএ জোটে ফিরেছেন ৷ আখ্যা পেয়েছেন 'পল্টুরাম' ৷
গত বছরের নভেম্বরে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ জোটের কোনও মুখ্যমন্ত্রী মুখ ছিল না ৷ কিন্তু বিজেপি নির্বাচনী প্রচারে বারবার নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে সরকার গড়ার কথা বলেছে ৷ 243টি আসনের মধ্যে 89টি আসন পেয়ে মাত্র 4টি আসনে জেডি(ইউ)-র থেকে এগিয়ে ছিল বিজেপি ৷ নীতীশ কুমারের দল পেয়েছিল 85টি আসন ৷ এই সমীকরণ সত্ত্বেও নীতীশ কুমারকেই মুখ্যমন্ত্রী করে এনডিএ জোট ৷
20 নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেন নীতীশ কুমার ৷ এর চার মাসের মধ্যে গত 4 মার্চ রাজ্যসভায় যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন বিহারের নব-নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী ৷ 5 মার্চ মনোনয়নপত্র পেশ করেন এবং 16 মার্চ উচ্চকক্ষে নির্বাচিত হন ৷ গত 30 মার্চ বিধান পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দিয়েছেন নীতীশ ৷ এরপরেও মুখ্যমন্ত্রী পদে তিনি ছ'মাস থাকতে পারেন ৷ সংবিধান অনুযায়ী, সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার 14 দিনের মধ্যে তাঁকে বিধান পরিষদের সদস্য পদে ইস্তফা দিতেই হত ৷ এদিকে বিহারের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর সন্ধানে খোঁজ শুরু হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, এদিনই রাজধানীতে উচ্চস্তরীয় বৈঠক করবে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ নীতীশ-বিহীন বিহারে নয়া পর্বের সূচনা হল এবার বিজেপির হাত ধরে ৷