বিশ বছর নির্বাচন না-লড়ে 10বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নীতীশের
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে পটনায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার ৷ গত 20 বছরে ভোটে লড়াই না-করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তিনি ৷
Published : November 20, 2025 at 1:20 PM IST
পটনা, 20 নভেম্বর: নির্বাচনের আগে নীতীশের নেতৃত্বে সরকার গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই কথা অনুযায়ী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার ৷ সেই সঙ্গে 20 বছর ভোটে লড়াই না-করে 10বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি ৷
বৃহস্পতিবার পটনায় গান্ধি ময়দানে বর্ণাঢ্য শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বিহারের রাজ্য়পাল আরিফ মহম্মদ খান নীতীশ কুমারকে রাজ্যের 19তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান ৷ এছাড়া এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন 21 জন বিধায়ক ৷
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Bihar CM Nitish Kumar thank the people of the state for the NDA's unprecedented victory in the Bihar Assembly elections.— ANI (@ANI) November 20, 2025
NDA returned to power in Bihar with 202 out of 243 seats.
(Source: DD News) pic.twitter.com/9PBmsCQC3P
প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, এনডিএ'র শীর্ষ নেতা এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের মন্ত্রীরা ৷