বিশ বছর নির্বাচন না-লড়ে 10বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নীতীশের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে পটনায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন নীতীশ কুমার ৷ গত 20 বছরে ভোটে লড়াই না-করে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন তিনি ৷

Bihar Politics
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের হাত ধরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 20, 2025 at 1:20 PM IST

1 Min Read
পটনা, 20 নভেম্বর: নির্বাচনের আগে নীতীশের নেতৃত্বে সরকার গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেই কথা অনুযায়ী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার ৷ সেই সঙ্গে 20 বছর ভোটে লড়াই না-করে 10বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন তিনি ৷

বৃহস্পতিবার পটনায় গান্ধি ময়দানে বর্ণাঢ্য শপথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে বিহারের রাজ্য়পাল আরিফ মহম্মদ খান নীতীশ কুমারকে রাজ্যের 19তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করান ৷ এছাড়া এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন 21 জন বিধায়ক ৷

প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, এনডিএ'র শীর্ষ নেতা এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের মন্ত্রীরা ৷

