নয়া 'সম্রাট' পেল বিহার ! দু'যুগ বাদে বিদায় নীতীশ

নয়া 'সম্রাট' পেল বিহার ! দু'যুগ বাদে বিদায় নীতীশ
বিজেপি'র অন্দরে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষমেশ 'সম্রাট' পেল পাটলিপুত্র ৷ প্রথমবার মগধের সিংহাসনে গেরুয়া শিবিরের নেতা ৷
Published : April 14, 2026 at 8:05 PM IST
পটনা, 14 এপ্রিল: আরও এক রাজ্যে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পেল বিজেপি ৷ বুধবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন গেরুয়া শিবিরের নেতা সম্রাট চৌধুরি ৷ মাত্র কয়েক মাস আগেই বিহারের মন্ত্রী নিতিন নবীনকে সভাপতি করেছে বিজেপি ৷ এবার গেরুয়া শিবিরের কোনও নেতা বসছেন মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে ৷
দীর্ঘ 20 বছরের যাত্রা শেষ করে মঙ্গলবার সকালে বিহারের প্রশাসনিক প্রধানের পদ ছাড়েন নীতীশ ৷ বিকেলে জানা যায় নীতীশের ছেড়ে আসা কুর্সিতে বসবেন সম্রাট ৷ দলীয় সতীর্থ নিত্যানন্দ রাইয়ের পাশাপাশি আরও কয়েকজনকে পিছনে ফেললেন তিনি ৷ বিজেপি'র অন্দরে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষমেশ 'সম্রাট' পেল পাটলিপুত্র ৷ রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন লালু-তেজস্বির দল আরজেডি'র সদস্য হয়ে ৷ পরে চলে যান নীতীশের দল জেডিইউ-তে ৷ বিজেপিতে যোগ দেন 2017 সালে ৷
গত মার্চ মাসে রাজ্য়সভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে চমক দিয়েছিলেন নীতীশ ৷ তখন থেকেই তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয় ৷ সংসদের উচ্চকক্ষে নির্বাচিত হওয়ার পর গত সপ্তাহে সদস্য হিসেবে শপথ নেন নীতীশ ৷ এরপর তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়া ছিল সময়ের অপেক্ষা ৷
243 আসনের বিহার বিধানসভায় নির্বাচন হয় গত নভেম্বর মাসে ৷ আরজেডি-কংগ্রেসের বিরোধী জোটকে বিরাট ব্যবধানে হারায় এনডিএ ৷ সবচেয়ে বেশি 89টি আসন পেলেও জোটধর্মকে মান্যতা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ জেডিইউ-কে ছেড়ে দেয় বিজেপি ৷ সম্রাটের পাশাপাশি উপমুখ্যমন্ত্রী হন বিজয়কুমার সিনহাও ৷ এর আগেও উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন এই দু'জন ৷ শেষমেশ এবার মুখ্যমন্ত্রী পেতে চলেছে বিজেপি ৷ দলের পরিষদীয় দলনেতা কে হবেন, তা ঠিক করতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মধ্যপ্রদেশের চারবারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান-কে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷ তিনি জানান, সর্বসম্মতি ক্রমে নেতা নির্বাচিত হয়েছেন সম্রাট ৷
দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন নয়া মুখ্যমন্ত্রীও ৷ তিনি বলেন, "এটা আমার কাছে শুধু একটা পদ নয় ৷ বিহারের বাসিন্দাদের মনের বাসনা পূরণের উপায় ৷ আমি শপথ নিচ্ছি, বিহারের প্রতিটি মানুষের আকাঙ্খা পূরণ করতেই জীবনের বাকিটা অতিবাহিত করব ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আমাদের দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীনের দেখানো পথেই চলব, বিহারের বাসিন্দাদের জন্য কাজ করব ৷"
বিহারের বিজেপি কর্মীদের একটা বড় অংশের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় সম্রাটের রাজনৈতিক জীবনে একাধিকবার শিবির বদলের ঘটনা যেমন ঘটেছে তেমনি অপরাধের বিভিন্ন ঘটনায় তাঁর নামও জড়িয়েছে ৷ 2025 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট-কৌশলী থেকে নিজের নয়া রাজনৈতিক দল জনসুরাজ পার্টি তৈরি করা প্রশান্ত কিশোর দাবি, নয়ের দশকের শেষের দিকে হওয়া শিল্পী যাদব নামে এক তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন সম্রাট ৷ তখন অবশ্য তাঁর অন্য নাম ছিল ৷ পরে নাম বদলে তিনি হন সম্রাট ৷