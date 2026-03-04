নীতীশ জমানার ইতি ! মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্য়সভার পথে জেডিইউ প্রধান

নীতীশ জমানার ইতি ! মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে রাজ্য়সভার পথে জেডিইউ প্রধান
প্রথমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেতে চলেছে বিজেপি এবং রাজনীতির বাইরে থাকা নীতীশ-তনয় হতে চলেছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর নীতীশের ঠিকানা রাজ্যসভা ৷
Published : March 4, 2026 at 8:23 PM IST
পটনা, 4 মার্চ: চার মাস আগে বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয় ছিনিয়ে এনে রাজনৈতিক জীবনের এক নতুন অধ্য়ায় শুরু করেছিলেন ৷ আচমকা সেই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা ! বিহারের 10বারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নাকি পদত্যাগ করবেন ? তাঁর জায়গায় মুখ্যমন্ত্রী হবেন বিজেপির কোনও নেতা ৷ নীতীশের ছেলে নীশান্ত কুমার হবেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর মগধ রাজনীতির অন্যতম বর্ণময় চরিত্র নীতীশের ঠিকানা হবে রাজ্যসভা ৷ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না-হলেও হোলির বিহারের রাজনীতিকে আর রঙিন করে দিয়েছে এই সম্ভাবনা ৷
নভেম্বরের নির্বাচনে বিজেপি 89টি আসনে জিতেছিল ৷ নীতীশের জেডিইউ পায় 85টি আসন ৷ 2020 সালের তুলনায় বিজেপি'র আসন বাড়ে 15টি ৷ আর সেবার 43 আসন পাওয়া জেডিইউ'র ঝুলিতে এবার এসেছিল অতিরিক্ত 42টি আসন ৷ কিন্তু জোট ধর্মকে মান্যতা দিয়ে নীতীশকেই মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়েছিল বিজেপি ৷ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিজে উপস্থিত ছিলেন ৷ নিজেদের ইতিহাসে সেরা ফল করেও মুখ্যমন্ত্রীর আসন না-পাওয়ায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল গেরুয়া শিবিরের কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে ৷ এবার সেই ক্ষোভ প্রশমিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷
দশমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়া নীতীশের পক্ষে মেয়াদ অসম্পূর্ণ রেখে পদত্যাগ মোটেই নতুন কোনও বিষয় ৷ 2005 থেকে এই 2026 পর্যন্ত একাধিকবার শিবির বদল করেছেন তিনি ৷ তাঁর সৌজন্যে বিহারের বিরোধীরা রাতারাতি শাসক হয়েছে ৷ আর শাসকের কপাল পুড়েছে ৷ তবে এবারের সম্ভাব্য পদত্যাগের নেপথ্যে শুধু শিবির বদলের জল্পনা, এমনটা নয় ৷ জিতে আসার পর থেকেই বিহার সরকারে বিজেপির দাপট বাড়ছিল ৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, দুই মুখ্যমন্ত্রী নয় বরং দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ৷
তাছাড়া আসন্ন রাজ্য়সভা নির্বাচনের জেডিইউ-র দু'টি আসন খালি হতে চলেছে ৷ তার মধ্য়ে একটি থেকে আবার মনোনয়ন পেতে পারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর ৷ অন্য আসনে ভাবা হচ্ছে নীতীশকে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে তিনি শুধু রাজ্যসভায় যাবেন, নাকি তাঁর জন্য এনডিএর আরও বড় কোনও পরিকল্পনা আছে তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ বিহার ভোটের সামান্য কয়েকদিন আগে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে নীতীশের নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছিল ৷ সেবার অবশ্য আলোচনার চেয়ে বেশি কিছু হয়নি ৷ বরং বিধানসভা নির্বাচনে চমকে দেওয়ার ফল করে নীতীশ বুঝিয়েছেন, তিনি এখনও শেষ হয়ে যাননি ৷
নীতীশ-তনয় চিরকালই রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছেন ৷ সরকারি বা দলীয় অনুষ্ঠানে তাঁকে সেভাবে দেখাও যায় না ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার কথা শোনা গেলেও তেমন কিছু হয়নি ৷ তবে এবার নাকি শেষমেশ রাজনীতিতে পা-রাখছেন নীশান্ত ৷ পটনার ক্ষমতার অলিন্দে নীতীশের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রবণ কুমার সম্প্রতি দাবি করেন, নীশান্ত এবার রাজনীতিতে আসতে চলেছেন ৷ এরপর নীতীশের দলের পরিচিত নেতা সঞ্জয় গান্ধি থেকে শুরু করে বিজয়কুমার চৌধুরী এবং অশোক চৌধুরীরাও এই সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন ৷ এরপর থেকেই পটালিপুত্রের রাজনীতিতে আরও এক পালাবদলের কথা শোনা যাচ্ছে ৷
Delhi: When asked whether the Chief Minister of Bihar will be changed, Union Minister Chirag Paswan says, " there is no such discussion, nor is any such situation likely to arise. under the experienced leadership of chief minister nitish kumar, my government is running in bihar,… pic.twitter.com/F5HTIDOuDT— IANS (@ians_india) March 4, 2026
নীতীশের পদত্য়াগ বা রাজ্যসভায় যাওয়া নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে চাননি জেডিইউ-র মুখপাত্র নীরজ কুমার ৷ তাঁর স্পষ্ট কথা, সিদ্ধান্ত যা নেওয়ার সব মুখ্যমন্ত্রীই নেবেন ৷ নীতীশের দলের নেতা সরাসরি মন্তব্য না-করলেও এনডিএ শরিক দল লোক জনশক্তির পার্টির নেতা চিরাগ পাসওয়ান অবশ্য দাবি করেছেন, নীতীশের মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়া নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি ৷