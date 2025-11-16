বিহারে ফের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন নীতীশ ! শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি
আগামী 18 থেকে 20 নভেম্বরের মধ্যে বিহারে একটি নতুন সরকার গঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদিও নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।
Published : November 16, 2025 at 10:14 PM IST
পটনা, 16 নভেম্বর: এনডিএ-র জয়ের পর, বিহারে সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। পটনা থেকে দিল্লি পর্যন্ত বৈঠক চলছে। সোমবার, জেডিইউ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নীতীশ কুমারের নাম স্থির করতে বৈঠক করবে বলে জানা গিয়েছে। এনডিএ-র অন্যান্য শরিকরাও বৈঠক করবে। রাম বিলাস পাসোয়ানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন চিরাগ পাসোয়ান। এনডিএ-র পাঁচটি শরিকের শীর্ষ নেতারা মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সকলেই জোর দিয়ে বলেছেন যে নীতীশ কুমারই মুখ্যমন্ত্রী হবেন।
আগামী 17 নভেম্বর মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা নীতিশ কুমার সরকারের চূড়ান্ত বৈঠক। সরকার ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতি শুরু হবে। সূত্রের খবর, শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি গান্ধি ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বেশ কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং এনডিএ-র শীর্ষস্থানীয় নেতারাও এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে, জেডিইউ এবং বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতারা বিহারে নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিয়ে দিল্লিতে ক্রমাগত আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
मोदी जी और नीतीश जी की हिट जोड़ी बिहार में फिर से कमाल करेगी।— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 14, 2025
डबल इंजन की ताकत से बिहार अब विकास की नई ऊँचाइयों को छूने के लिए तैयार है।#Bihar #NitishKumar #JDU #JanataDalUnited#25Se30FirSeNitish pic.twitter.com/SnKmpXaMl2
জেডিইউর জাতীয় নির্বাহী সভাপতি সঞ্জয় ঝা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লল্লন সিং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর দিল্লিতে রয়েছেন। সেখানে তাঁরা অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেছেন। জেডিইউ এবং এনডিএ-র শরিক দলগুলির বিধানসভার বৈঠকের পর, এনডিএ আইনসভারও বৈঠক হবে, যেখানে সর্বসম্মতিক্রমে একজন নেতা নির্বাচিত হবেন। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর 18 থেকে 20 নভেম্বরের মধ্যে বিহারের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। আগামী 22 নভেম্বরের আগে বিহারে নতুন সরকার গঠনের কথা রয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন কিনা তা নিয়ে অনেক বিতর্ক-জল্পনা এখনও চলছে ৷ তবে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ অরুণ পান্ডে বলেছেন যে, বিজেপি নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চাইছে। অতএব, তিনি মুখ্যমন্ত্রী না হওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবে তিনি কতদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবেন তা নিয়ে কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না। সমস্ত এনডিএ-র শরিক দলের নেতারা নীতিশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী করার কথা বলেছেন। ফলস্বরূপ, এটা নিশ্চিত যে নীতীশ কুমার দশমবারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে একটি রেকর্ড গড়তে চলেছেন।
বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ 202টি আসন জিতেছে, যার মধ্যে বিজেপি 89টি, জেডিইউ 85টি, এলজেপি রাম বিলাস 19টি, এইচএএম 5টি এবং আরএলএসপি 4টি আসন পেয়েছে। এনডিএ-র সাংবিধানিক দলের সভায় মন্ত্রী সংখ্যা চূড়ান্ত করা হবে এবং তার ভিত্তিতে সমস্ত দল সিদ্ধান্ত নেবে। সূত্রের খবর, এবার 34 জন মন্ত্রী শপথ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কিছু মন্ত্রীপদ খালি রাখা হবে। বিজেপি থেকে 15 জন, জেডিইউ থেকে 14 জন, এলজেপি থেকে 3 জন এবং এইচএএম এবং আরএলডিএম থেকে একজন করে মন্ত্রী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।