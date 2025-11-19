এনডিএ'র নেতা নির্বাচিত হলেন নীতীশ, বৃহস্পতিতে শপথ নতুন মন্ত্রিসভার
পটনার গান্ধি ময়দানে শপথ নিতে চলেছে নতুন মন্ত্রিসভা ৷ নীতীশদের শপথ বাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান ৷
By PTI
Published : November 19, 2025 at 5:40 PM IST|
Updated : November 19, 2025 at 5:56 PM IST
পটনা, 19 নভেম্বর: দশমবার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতীশ কুমার ৷ তাঁকেই নেতা নির্বাচিত করলেন এনডিএ-র বিধায়করা ৷ বৃহস্পতিবার পটনার গান্ধি ময়দানে শপথ নিতে চলেছে নতুন মন্ত্রিসভা ৷ এনডিএ'র নেতা হিসেবে তাঁর নাম প্রস্তাব করেন গত মন্ত্রিসভার উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী ৷ এর আগে বিজেপি বিধায়করা সম্রাট চৌধুরিকে নিজেদের পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত করেন৷ এর আগে সম্রাটের পাশাপাশি আরও এক বিজেপি নেতা বিজয় কুমার সিনহা উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ৷ এবারও এই দু'জন উপ-মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
এনডিএ'র নেতা নির্বাচিত হওয়ার পর রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খানের সঙ্গে দেখা করেন নীতীশ ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন এনডিএ'র বিভিন্ন নেতারা ৷ লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের পাশাপাশি আরএলএমের প্রধান উপেন্দ্র কুসওয়া এবং উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা তথা উপ-মুখ্য়মন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য ৷ জানা গিয়েছে, সংসদীয় রীতি মেনে বিদায়ী সরকারের প্রধান হিসেবে পদত্যাগ করার পাশাপাশি নতুন সরকার গঠনের দাবিও পেশ করেন তিনি ৷ এরপরই শপথগ্রহণের দিন ঠিক হয় ৷ তবে আগামিকাল, নীতীশের সঙ্গে মোট কতজন মন্ত্রী শপথ নিতে চলেছেন তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷