নিঠারি হত্যা মামলায় সুরেন্দ্র কোলিকে অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
দীর্ঘ প্রায় 18 বছর পর বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন নিঠারি হত্যাকাণ্ডের 'আসামি' সুরেন্দ্র কোলি ৷ তাঁর কিউরেটিভ পিটিশন গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
By PTI
Published : November 11, 2025 at 4:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 নভেম্বর: নিঠারি হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত সুরেন্দ্র কোলির কিউরেটিভ পিটিশন গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এর ফলে কোলির কারাগার থেকে মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। কোলি ইতিমধ্যেই 12টি মামলায় খালাস পেয়েছেন এবং এর আগে কেবল রিম্পা হালদার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণে তিনি কারাগারে ছিলেন। আজ, সুপ্রিম কোর্ট তার 2011 সালের আদেশ বাতিল করে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
এলাহাবাদ হাইকোর্ট 12টি মামলায় সুরেন্দ্র কোলিকে খালাস দেয়। এর পর, কোলি সুপ্রিম কোর্টে একটি কিউরেটিভ পিটিশন দাখিল করেন। 2011 সালে কোলির বিরুদ্ধে 15 বছর বয়সী এক নাবালিকাকে হত্যার অভিযোগ আনা হয় এবং সেই মামলায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই, বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি বিক্রম নাথের সমন্বয়ে গঠিত একটি বেঞ্চ 2011 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের রায় বাতিল করে তাঁকে বেকসুর খালাস দেয়। কিউরেটিভ পিটিশনের শুনানি নিয়ে বিচারপতি বিক্রম নাথ কোলির মুক্তির আদেশ দেন। সুপ্রিম কোর্টে কিউরেটিভ পিটিশনের (নিরাময়মূলক আবেদন) শুনানি করে বিচারপতি বিক্রম নাথ ঘোষণা করেন, "আবেদনটি গৃহীত হল। 2011 সালের পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হল। এলাহাবাদ হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করা হল। আবেদনকারীকে খালাস দেওয়া হল এবং সাজা বাতিল করা হল। অভিযুক্তকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত।" বিচারপতি বিক্রম নাথ তাঁর রায়ে বলেন, "আবেদনকারী অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছেন। আবেদনকারীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া উচিত।"
2005 থেকে 2006 সালের মধ্যে নিঠারি গণহত্যা সংঘটিত হয়। 2006 সালের ডিসেম্বরে নয়ডার নিঠারি গ্রামের একটি বাড়ির কাছে একটি ড্রেনে মানব কঙ্কালের দেহাবশেষ পাওয়া গেলে এই ঘটনাটি জনসাধারণের নজরে আসে। পরবর্তিতে জানা যায় যে, মনিন্দর সিং পান্ধের ছিলেন ওই বাড়ির মালিক এবং সুরেন্দ্র কোলি ছিলেন তাঁর গৃহকর্মী। সিবিআইকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি মামলা দায়ের করা হয়। সিবিআই এই মামলায় সুরেন্দ্র কোলিকে অভিযুক্ত করে, তার বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ, ধর্ষণ এবং প্রমাণ গোপন করার অভিযোগ আনা হয়৷ কোলির বিরুদ্ধে এই খুন, ধর্ষণ এবং অন্যান্য অমানবিক কাজের অভিযোগ আনা হয়েছিল। মনিন্দর পান্ধেরের বিরুদ্ধে অনৈতিক পাচারের অভিযোগ আনা হয়। মোট 16টি মামলায় কোলিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
2015 সালের জানুয়ারিতে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট তাঁর করুণার আবেদনের নিষ্পত্তিতে অত্যধিক বিলম্বের কারণে তার মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। পরবর্তীকালে, 2023 সালের অক্টোবরে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট কোলি এবং সহ-অভিযুক্ত পান্ধেরকে নিঠারি মামলায় খালাস দেয় এবং 2017 সালে ট্রায়াল কোর্টের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করে। আদালত 12টি মামলায় কোলিকে এবং দুটি মামলা থেকে পান্ধেরকে খালাস দেয়। এরপর এই মামলায় সিবিআই এবং ভুক্তভোগীদের পরিবার হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে 14টি আবেদন দায়ের করে৷ কিন্তু, 31 জুলাই আদালত এই সমস্ত আবেদন খারিজ করে দেয়।