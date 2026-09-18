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নিঠারি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত সুরেন্দ্র কোলির রহস্যমৃত্যু

Nithari case Surendra Koli: নয়ডা নিঠারি হত্যাকাণ্ড মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিল সুরেন্দ্র কোলি ৷ 2025 সালে আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে বেকসুর খালাস করেছিল।

Surendra Koli Mysterious death
নিঠারি হত্যাকাণ্ডের অভিযুক্তের রহস্যমৃত্যু (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2026 at 2:07 PM IST

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হরিদ্বার, 18 সেপ্টেম্বর: নিঠারি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মূল অভিযুক্ত সুরেন্দ্র কোলির রহস্যমৃত্যু ! হরিদ্বারের একটি চায়ের দোকান থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর ৷

নয়ডা নিঠারি হত্যাকাণ্ড মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিল সুরেন্দ্র কোলি ৷ যদিও 2025 সালে আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে বেকসুর খালাস করেছিল। সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে একটি চায়ের দোকান ভাড়া নিয়েছিল কোলি ৷ শুক্রবার হরিদ্বার সিটি থানার ভূপতওয়ালা এলাকার ওই চায়ের দোকান থেকেই সুরেন্দ্র কোলির দেহ পাওয়া যায় ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হরিদ্বার সিটি পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নিজেই নিজেকে শেষ করেছে সুরেন্দ্র কোলি ৷ তবে, এর কারণ কী তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

SURENDRA KOLI DEATH
NITHARI MURDER CASE
সুরেন্দ্র কোলির রহস্য মৃত্যু
নিঠারি হত্যাকাণ্ড
SURENDRA KOLI MYSTERIOUS DEATH

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