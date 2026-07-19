‘শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট-কে ‘পাবলিক’ করতে সুপ্রিম কোর্টে নির্মোহী আখড়া

‘শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট-কে ‘পাবলিক’ করতে সুপ্রিম কোর্টে নির্মোহী আখড়া
কেন্দ্রের তরফে ট্রাস্টি নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতি-নির্দেশিকা নির্ধারণের জন্যও আবেদন করা হয়েছে।
Published : July 19, 2026 at 11:34 AM IST|
Updated : July 19, 2026 at 12:32 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 জুলাই: অযোধ্যায় রাম মন্দিরের কাজকর্ম পরিচালনাকারী ‘শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট-কে ‘পাবলিক’ বা সর্বজনীন ট্রাস্ট হিসাবে পুনর্গঠন করার জন্য কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ নির্মোহী আখড়া ৷
শীর্ষ আদালতে আবেদনে আখড়া জানিয়েছে, ট্রাস্টের বর্তমান কাঠামো ও গঠন অনুসারে এটি ‘প্রাইভেট’ বা ব্যক্তিগত ট্রাস্ট ৷ যা রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ জমি বিবাদ মামলায় 2019 সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মূল ভাবনার পরিপন্থী। ওই মামলায় সে বছর 9 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিয়ে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পথ প্রশস্ত করেছিল ৷ তার ভিত্তিতেই নতুন আবেদন করা হয়েছে । নির্মোহী আখড়া মহন্ত রাজা রামচন্দ্রাচার্য অতীত গুরু রঘুনাথ দাসের মাধ্যমে এই আবেদন দাখিল করা হয়েছে । তাতে অনুরোধ করা হয়েছে, কেন্দ্র যাতে এই পরিকল্পনা সংশোধন করে পাবলিক ট্রাস্ট হিসাবে পুনর্গঠন করে এবং এমন কাঠামোগত সুরক্ষাকবচ রাখে যার মাধ্যমে ‘রামানন্দী বৈরাগী সম্প্রদায়’-এর সাধু-সন্তরা ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তের উপর যথাযথ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারেন । পাশাপাশি, কেন্দ্রের তরফে ট্রাস্টি নিয়োগের ক্ষেত্রে নীতি-নির্দেশিকা নির্ধারণের জন্যও আবেদন করা হয়েছে।
আবেদনে বলা হয়েছে, রাম মন্দিরের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান, সেবা, ভোগ, পুজো এবং ধর্মীয় কার্যকলাপ কঠোরভাবে রামানন্দী সম্প্রদায়ের রীতি মেনে এবং বিতর্কিত স্থান অধিগ্রহণের আগে নির্মোহী আখড়া ঐতিহাসিকভাবে যে প্রথা ও রীতিনীতি মেনে আসছে, সেই অনুযায়ী করা হয় ৷ ‘শ্রী রাম লালা বিরাজমান’-এর মূল যে বিগ্রহগুলি 1950 সালের 5 জানুয়ারি এবং 1982 সালের 16 ফেব্রুয়ারি গর্ভগৃহে স্থাপন করা হয়েছিল, পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ চাওয়া হয়েছে।
আখড়ার যুক্তি, মূল মূর্তিগুলির পরিবর্তন বা স্থানান্তরের আইনি এক্তিয়ার ট্রাস্টের নেই ৷ অথবা বিকল্প হিসাবে ওই বিগ্রহগুলি আবেদনকারীর কাছে হস্তান্তর করা হোক, যাতে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায় ৷ এছাড়া, একটি স্বাধীন কমিটি গঠনের অনুরোধও জানানো হয়েছে ৷ যারা খতিয়ে দেখবে 2019 সালের নভেম্বরের রায়ে উল্লেখ করা নির্দেশাবলি ট্রাস্ট ঠিকভাবে (faithfully) বাস্তবায়িত করেছে কি না । একইসঙ্গে, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে সমস্ত আর্থিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত লেনদেনের অডিট করার জন্য একজন ফরেনসিক অডিটর নিয়োগের আবেদনও জানানো হয়েছে ৷
আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ জমি বিবাদ মামলার অন্যতম পক্ষ ‘নির্মোহী আখড়া’র সমস্ত সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েতের সভায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নেওয়া হয় ৷ যার সভাপতিত্ব করেন ‘সরপঞ্চ’ ৷ সম্প্রতি রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া নগদ ও মূল্যবান সামগ্রী আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর প্রদেশ সরকার বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) গঠন করেছে। ঘটনাগুলি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, ট্রাস্টের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী কারও কাছে জবাবদিহি করার বিষয় নেই ৷ ফলে ধর্মীয় ট্রাস্টের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনে সমস্যা হয়েছে ৷ অযোধ্যার রাম মন্দিরে অনুদান আত্মসাতের অভিযোগের তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয়েছে একাধিক আবেদন ৷ যার শুনানি হবে ২০ জুলাই৷
আরও পড়ুন
কলকাতায় করোনার থাবা, হাসপাতালে ভর্তি নাবালক
মোদির সঙ্গে কথা সুদীপের, সর্বদল বৈঠকে ডাক পেল এনসিপিআই; লোকসভায় আলাদা বসবেন কাকলিরা