খাদে পড়ল গাড়ি, মৃত 6 শিশু-সহ একই পরিবারের 9
Published : April 4, 2026 at 8:54 AM IST
নাসিক, 4 এপ্রিল: মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 6 শিশু-সহ একই পরিবারের 9 জনের ৷ শুক্রবার রাতে নাসিকের শিবাজী নগরের দিনদোরি এলাকায় খাদে পড়ে যায় একটি গাড়ি ৷ তাতেই ছিলেন এই ন'জন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দিনদোরি মহকুমার একটি গ্রামেই নিহতদের বাড়ি ৷ শিবাজী নগর এলাকার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন পরিবারের সদস্যরা ৷ ফেরার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় পুলিশ আধিকারিকরা ৷ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকরাও ৷ তাঁরাও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধারের কাজ শুরু করেন ৷ দুটি ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটিকে তোলা হয় ৷ খাদে ডবুরিও নামানো হয় ৷ খানিকক্ষণের মধ্যেই মৃতদেহগুলি উদ্ধার হয় ৷
উদ্ধারের পর মৃতদের পরিচয় জানার কাজ শুরু করে পুলিশ ৷ তদন্তাকারীরা জানিয়েছেন, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন, সুনীল দাত্তু ৷ তাঁর স্ত্রী রেশমা ৷ এছাড়া আশা অনীল দার্গুদ ও 6টি শিশু প্রাণ হারিয়েছে ৷ তার মধ্যে 14 বছর বয়সি পাঁচটি নাবালিকা আছে ৷ প্রাণ হারিয়েছে 11 বছরের এক নাবালকও ৷ সকলের দেহ আপাতত স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে রাখা আছে ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তাতে কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না সেটাও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে ৷
এদিকে মাত্র কয়েকদিন আগে এমনই এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় 10 জনের ৷ ঘটনাটি ঘটে মধ্যপ্রদেশের চিন্দওয়ারায় ৷ ঘটনায় আহত হয়েছিলেন প্রায় 30 জন ৷ তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছিল, সন্ধ্যার চিন্দওয়ারার নাগপুর রোড দিয়ে একটি বাস ও একটি রসুন ভর্তি ট্রাক যাচ্ছিল ৷ সেই সময় বাসটি একটি গাড়িকে ওভারটেক করার চেষ্টা করে ৷ তখনই চিন্দওয়ারার সিমারিয়ার কাছে উল্টোদিক থেকে ট্রাকটি আসছিল ৷ আর সেই সময়ই বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয় ৷ জেলা শাসক হরেন্দ্র নারায়ণ জানিয়েছেন, ওভারটেক করার সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি ৷ চালক সামলাতে না পেরে উল্টোদিক থেকে আসা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ৷ এবং বাসটি উলটে যায় ৷ বাসটি চিন্দওয়ারা থেকে উমরানালার দিকে যাচ্ছিল ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যা সাড়ে 6টা নাগাদ ৷