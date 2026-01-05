আমেরিকায় প্রাক্তন প্রেমিকের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হায়দরাবাদের তরুণীর দেহ, তামিলনাড়ু থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত

আমেরিকায় প্রাক্তন প্রেমিকের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হায়দরাবাদের তরুণীর দেহ, তামিলনাড়ু থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত
গোয়েন্দাদের অনুমান, 31 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 7টার কিছু পরে নিকিতাকে খুন করে অর্জুন ৷ 2 জানুয়ারি নিকিতার নিখোঁজ ডায়েরি করে ভারতে পালিয়ে আসে সে ৷
Published : January 5, 2026 at 5:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 জানুয়ারি: বছরের শুরুতেই আমেরিকায় এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত তরুণীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ৷ 3 জানুয়ারি মেরিল্যান্ডের কলাম্বিয়ায় প্রাক্তন প্রেমিক অর্জুন শর্মার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নিকিতা গোদিশালার (27) ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় ৷ সোমবার তামিলনাড়ু থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
এদিকে হায়দরাবাদে নিজের বাড়িতে নিকিতার বাবা আনন্দ গোদিশালা সাংবাদিকদের জানান, তাঁর মেয়ের সঙ্গে অভিযুক্ত অর্জুন শর্মার কোনও সম্পর্ক ছিল না ৷ অর্জুন সবার কাছ থেকে টাকা ধার করত ৷ তিনি বলেন, "অর্জুন শর্মার সঙ্গে তার মেয়ের কোনও সম্পর্ক ছিল না ৷ তা কেবল বন্ধু ছিল ৷ দু'জনে আগে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকত ৷ টাকার বিবাদের জেরেই তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে ।" তিনি অর্জুনের কঠোর শাস্তির দাবি করেন ৷ পাশাপাশি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে তাঁর আবেদন, মেয়ে নিখিতার দেহ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হায়দরাবাদে নিয়ে আসা হয় ৷
হাওয়ার্ড কাউন্টি পুলিশ রবিবার জানিয়েছিল, ঘটনার পর থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই অভিযুক্ত যুবক অর্জুন শর্মা (নিকিতার প্রাক্তন প্রেমিক) ৷ আমেরিকার এলিকট সিটির বাসিন্দা হায়দরাবাদের এই তরুণী 31 ডিসেম্বর থেকে নিখোঁজ ছিলেন ৷ তদন্তকারীরা জানান, গত 2 জানুয়ারি অর্জুন পুলিশের কাছে নিকিতার নিখোঁজ ডায়েরি করে ৷ সেই রাতেই অর্জুন ফ্লাইট ধরে ভারতে পালিয়ে আসে।
নিখোঁজ ডায়েরির পরের দিন অর্থাৎ 3 জানুয়ারি অর্জুনের অ্যাপার্টমেন্টে তল্লাশি চালায় পুলিশ ৷ সেখান থেকে নিকিতার দেহ উদ্ধার হয় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, নিকিতার শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাতের একাধিক চিহ্ন রয়েছে ৷ পুলিশের দাবি, ওই যুবকই নিকিতাকে হত্যা করে ভারতে পালিয়ে যায়। গোয়েন্দাদের অনুমান, 31 ডিসেম্বর সন্ধ্যা 7টার কিছু পরে পেশায় ডেটা ও স্ট্র্যাটেজি অ্যানালিস্ট নিকিতাকে খুন করে অর্জুন।
হাওয়ার্ড কাউন্টি পুলিশ রবিবার জানায়, প্রাক্তন প্রেমিক অর্জুন শর্মার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে । ওয়াশিংটন ডিসি-তে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, গোদিশালার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং সব ধরনের সম্ভাব্য কনস্যুলার সহায়তাও প্রদান করা হবে । পাশাপাশি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলেও জানানো হয় ৷
অন্যদিকে, ইন্টারপোল পুলিশ সোমবার এই মামলায় মূল অভিযুক্ত অর্থাৎ নিকিতার প্রাক্তন প্রেমিক অর্জুন শর্মাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে । জানা গিয়েছে, মার্কিন পুলিশ আগেই তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা আগেই জারি করেছিল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, অর্জুন নিখোঁজ ডায়েরি করার পর সেদিনই ভারতে ফিরে যায় ৷ এরপরই তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় ৷ সোমবার তামিলনাড়ু থেকে গ্রেফতারের পর ইন্টারপোল পুলিশ অর্জুনকে নিজেদের হেফাজতে নেয় ।