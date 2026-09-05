রেকর্ডে গরমিল ! মাদ্রাজ রেজিমেন্ট থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র চুরিতে বড় গাফিলতি, জঙ্গি-যোগের আশঙ্কা
দেশের হাইপ্রোফাইল অস্ত্রাগার বাহালারাম-সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্টের মাদ্রাজ রেজিমেন্ট থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ চুরি গিয়েছে ৷ তদন্তে নেমেছে পুলিশ, সেনা, গোয়েন্দা, এমনকী এনআইএ-ও ৷
Published : September 5, 2026 at 2:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 সেপ্টেম্বর: উচ্চ নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অস্ত্রাগার থেকে দামি রাইফেল, ইনসাস রাইফেল, বিপুল গুলিগোলা চুরি যাওয়ার পর চারদিন কেটে গিয়েছে ৷ কোনও কিনারা হয়নি ৷
গত 30 অগস্ট এই হাইপ্রোফাইল চুরির ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার বাহালারাম-সেকেন্দ্রাবাদ ক্যান্টনমেন্টের মাদ্রাজ রেজিমেন্টে ৷ অন্তত 12টি অত্যাধুনিক অস্ত্র চুরি গিয়েছে ৷ এর সঙ্গে চুরি করা হয়েছে কয়েকশো রাউন্ড গুলি ৷ এমন একটি উচ্চ নিরাপত্তায় ঘেরা এলাকায় এই চুরির ঘটনায় একই সঙ্গে হতবাক ও উদ্বিগ্ন সেনার শীর্ষ কর্তারা ৷ এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া অস্ত্র কোথায়, তার সন্ধান মেলেনি ৷ বা কারা চুরি করেছে, সেই সূত্র অধরাই রয়েছে ৷
ইতিমধ্যে কর্নেল মায়াঙ্ক গোভিতিরকরের অভিযোগের ভিত্তিতে বাহালারাম থানার পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ৷ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি-সহ একাধিক তদন্তকারী সংস্থা এই অস্ত্র চুরির তদন্তে নেমেছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে একশোরও বেশি মানুষকে ৷ যে ঘর থেকে এই অস্ত্রগুলি চুরি গিয়েছে, সেখানে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করা ছিল ৷ রক্ষণাবেক্ষণে বেশ কিছু গাফিলতি সামনে এসেছে ৷
তদন্তকারীরা প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানতে পেরেছে, প্রায় 10 দিন ধরে সিসি ক্য়ামেরা বন্ধ ছিল ৷ অস্ত্রাগারের রেকর্ড রাখা নিয়ে কোনও খামতি ছিল কি না, সেদিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
সন্ত্রাসবাদের যোগ
সেকেন্দ্রাবাদের বোল্লারামের মাদ্রাজ রেজিমেন্টের 'কোটে'-তে অস্ত্রগুলি রাখা থাকত ৷ এই জায়গাটিই তদন্তের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ৷ গত 30 অগস্ট রাতে এই চুরির ঘটনায় পুলিশ ও প্রতিরক্ষা- দু'তরফেরই বিশ্বাস, অস্ত্রাগার 'কোটে'র তালা ভেঙে এই বিশাল মাপের চুরি কোনও একজন ব্যক্তির কাজ নয় ৷ এমনকী গোলাবারুদ যেখানে রাখা থাকে, সেই বাক্সটিও ভাঙতে হয়েছে ৷ অতএব, এই চুরি হঠাৎ একদিনের পরিকল্পনায় করা হয়নি ৷ রেজিমেন্টের ভিতরের কোনও কর্মীর সাহায্য ছাড়া এত সহজে এই 'কোটে'র ভিতরে প্রবেশ সম্ভব নয় বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা ৷
সরকারিভাবে না-হলেও এনআইএ এই তদন্তে যুক্ত হয়েছে ৷ এই সংস্থা চুরির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ৷ বাহালারাম থানার পুলিশ, সেনা, গোয়েন্দা এবং এনআইএ-এর আধিকারিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই চুরির প্রমাণ সংগ্রহের কাজ করছেন ৷ এনআইএ-র আধিকারিকরাও কিছু প্রমাণ পেয়েছেন বলে খবর ৷
তদন্তে জানা গিয়েছে, মাদ্রাজ রেজিমেন্টের কোটে এলাকায় থাকা সিসিটিভি প্রতি রাতে 10.30টা থেকে বন্ধ থাকত ৷ ফের সকাল 7টার সময় সিসিটিভি অন করা হত ৷ রেজিমেন্টের শীর্ষ কর্তাদের কেউ এইভাবে ক্যামেরা বন্ধের নির্দেশ দেননি ৷ তাহলে কার নির্দেশ কে বা কারা এই সিসি ক্যামেরা বন্ধ করল ? কেন চুরির সময় সিসি ক্যামেরা কাজ করছিল না ? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উঠেপড়ে লেগেছেন তদন্তকারীরা ৷
মাদ্রাজ রেজিমেন্টে 800 জন আধিকারিক কর্মরত রয়েছেন ৷ চুরির রাতে কোটে এবং রেজিমেন্টের অন্যত্র কর্তব্যরত আধিকারিক থেকে কর্মচারীদের আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ চুরির আগে যাঁরা রেজিমেন্টের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কাজ করেছিলেন এবং চুরির ঠিক আগে তাঁদের বদলি করা হয়, তাঁদেরও প্রশ্ন করা হচ্ছে ৷ তাঁদের ফোনগুলি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ কিন্তু এখনও তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও সূত্র হাতে আসেনি ৷
'কোটে' অর্থাৎ যেখানে অস্ত্রগুলি মজুত করা থাকত, সেখানে একাধিক গাফিলতি নজরে এসেছে তদন্তকারীদের ৷ এদিকে এই জায়গাটি মাদ্রাজ রেজিমেন্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ৷ অস্ত্র ও গোলাবারুদের হিসেবনিকেশের রেকর্ড রাখার নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ চুরির 10 দিন আগে পর্যন্ত অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদের সব হিসেব ঠিক করা রাখা হয়েছিল ৷ তারপর থেকেই রেকর্ডে রাখার কাজে গাফিলতি ধরা পড়েছে তদন্তে ৷
এখানেই তদন্তকারীরা অনুমান করছেন, অস্ত্র এবং গোলাগুলির একদিনে একবারে বের করা হয়নি ৷ বেশ কয়েক দিন ধরে ধীরে ধীরে অস্ত্র থেকে গোলাগুলি সরানো হয়েছে ৷ সেনা সূত্রে পুলিশ জানতে পেরেছে, 12টি রাইফেল, 21টি ম্যাগাজিন, রাতে দেখতে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি বাইনোকুলার এবং 1 হাজার 912 রাউন্ড গুলি চুরি গিয়েছে ৷ এই সব অত্যাধুনিক অস্ত্রগুলি রেজিমেন্টের বাইরে কীভাবে গেল, তা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ কে বা কারা অস্ত্রগুলি চুরি করেছে, তার থেকেও এই মুহূর্তে অস্ত্রগুলি কোথায় রয়েছে, তা নিয়ে বেশি চিন্তিত তদন্তকারীরা ৷
তদন্তকারীরা আরও উদ্বিগ্ন, এই অস্ত্র থেকে গোলাগুলি দ্রুত উদ্ধার করা না-গেলে ভবিষ্যতে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷ সিসি ক্যামেরা বন্ধ থাকা, রেকর্ড রাখায় গাফিলতি, রেজিমেন্টের ভিতরের কারও জড়িত থাকা, চুরির সম্ভাব্য রাস্তা থেকে শুরু করে যা যা প্রমাণ হাতে এসেছে, সেগুলিই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা ৷