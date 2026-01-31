অমিত সফরের দিনই বেলডাঙা-হিংসার তদন্তে এনআইএ, স্বাগত জানালেন শুভেন্দু-সুকান্ত
ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ৷ এবার এই ঘটনার তদন্তভার NIA-কে দেওয়া হল ৷
Published : January 31, 2026 at 9:02 AM IST|
Updated : January 31, 2026 at 9:23 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 31 জানুয়ারি : বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনার তদন্ত করবে এনআইএ ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে এই খবর জানা গিয়েছে ৷ ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়ে কয়েক দিন আগে খুন হন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার এক পরিযায়ী শ্রমিক ৷ তাঁর মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছতেই অশান্ত হয়ে ওঠে এলাকা ৷
দীর্ঘ দু'দিন ধরে অশান্তি হয় ৷ এরপর পরিস্থিতি খানিক নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ এবার এই ঘটনা তদন্তভার এনআইএ-কে দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৷ এ নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন বঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁরা দুজনেই এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷
The National Investigation Agency (NIA) has taken over the probe into the unrest in Beldanga of West Bengal’s Murshidabad district after the death of a migrant worker. Violence erupted at Beldanga in Murshidabad district on January 16 over the death of a 30-year-old migrant…— ANI (@ANI) January 31, 2026
ঝাড়খণ্ড ফেরিওয়ালার কাজ করতেন মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার সুজাপুর কুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বাসিন্দা আলাই শেখ (30) ৷ সেখানে তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ৷ পরে মৃত্যু হয় আলাইয়ের ৷ পরিবারের অভিযোগ, বাঙালি বলেই তাঁর উপর অকথ্য় অত্যাচার করা হয়েছে ৷ তার জেরেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন ৷ মৃত শ্রমিকের দেহ নিয়ে মুর্শিদাবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা । দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক ৷ একই সঙ্গে লালগোলা-শিয়ালদা শাখায় ট্রেন অবরোধ করে বিক্ষোভেও সামিল হন কয়েক হাজার মানুষ । এবার এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হল ৷
এ প্রসঙ্গে সংবাদসংস্থা এএনআইকে শুভেন্দু বলেন, "এর আগেও মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল ৷ সে সময় আমি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলাম ৷ তাতে আদালত যে নির্দেশ দিয়েছিল তা এখনও বহাল হয়েছে ৷ কিন্তু জেলা প্রশাসন সেই নির্দেশ মানেনি ৷ এরপর আবারও বেলডাঙায় হিংসার ঘটনা ঘটে ৷ এনআইএ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ আমি এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই ৷ বেলডাঙায় যা হয়েছে সেটা প্রতিবাদ নয়, দেশ বিরোধী আচরণ ৷ পিএফআই আর সিমি-র মতো নিষিদ্ধ সংগঠন এই অশান্তির নেপথ্যে আছে ৷ "
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমরা সকলে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই ৷ সেদিন যেভাবে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল তার থেকে স্পষ্ট এর নেপথ্যে কোনও বড় চক্রান্ত ছিল ৷ এনআইএ রাজ্য পুলিশের আওতার বাইরে ৷ আমি আশা করি, তারা সঠিক তদন্ত করে লুকিয়ে থাকা সত্যটা প্রকাশ্যে নিয়ে আসতে পারবে ৷ " এদিকে, বেলডাঙায় অশান্তির দিনই সকলকে শান্ত থাকার অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি অশান্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন বাংলার প্রশাসনিক প্রধান ৷ দলীয় তরফেও একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয় ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে ফোনও করেন অভিষেক ।
অশান্ত বেলডাঙা: BSF-কে ব্যবহারে রাজ্যকে নির্দেশ, কেন্দ্র চাইলে বাধা নেই NIA তদন্তে, জানালো হাইকোর্ট