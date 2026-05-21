পাকিস্তানে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ, কলকাতার বাসিন্দাকে গ্রেফতার করল NIA
ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গোপনে পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্তাদের কাছে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকায় এক পাকিস্তান-সমর্থিত গুপ্তচরকে এনআইএ গ্রেফতার করেছে ।
Published : May 21, 2026 at 9:44 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 মে: পাকিস্তানে তথ্য পাচারের অভিযোগে কলকাতা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি বা এনআইএ (NIA)৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, অর্থের বিনিময়ে এবং পাকিস্তানি নাগরিকত্বের প্রলোভনে পড়ে তিনি পাকিস্তানি গোয়েন্দা আধিকারিকদের (PIOs) কাছে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত সংবেদনশীল তথ্য পাচার করতেন ।
এই বিষয়ে NIA জানিয়েছে, পাকিস্তান-সমর্থিত এই গুপ্তচর ভারত-বিরোধী এক সন্ত্রাসী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গোপনে পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্তাদের কাছে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য পাচারে জড়িত ছিলেন ।
কলকাতার বাসিন্দা জাফর রিয়াজ ওরফে রিজভির বিরুদ্ধে আগেই একটি 'লুক আউট সার্কুলার' জারি করা হয়েছিল । হেফাজতে নেওয়ার সময় তাঁকে 'ঘোষিত অপরাধী' (Proclaimed Offender) হিসেবে ঘোষণার প্রক্রিয়াও চলছিল । এরপর বুধবার ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট এবং ইউএ(পি) অ্যাক্টের (UA(P) Act) বিভিন্ন ধারায় গ্রেফতার করা হয় তাঁকে ।
NIA আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন পাকিস্তানি নাগরিককে বিয়ে করেছিলেন এবং তার সন্তানরাও পাকিস্তানের নাগরিক । তদন্তে উঠে এসেছে যে, জাফর এর আগে একবার ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC) এবং অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের অধীনে একটি গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন । 2005 সাল থেকে তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ঘন ঘন যাতায়াত করতেন ।
এক বিবৃতিতে NIA জানিয়েছে, এমনই এক সফরের সময় পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্তারা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং আর্থিক প্রলোভন ও পাকিস্তানি নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে ভারতে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহার করার জন্য প্রস্তুত করে তোলেন ।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত অন্যান্য সহযোগীদের সুবিধা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একজন পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্তাকে ভারতীয় মোবাইল নম্বরের 'ওয়ান-টাইম পাসওয়ার্ড' (OTP) সরবরাহ করেছিলেন, যাতে ওই কর্তা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টগুলো সক্রিয় করতে পারেন ।
অভিযোগকারী ওই গোয়েন্দা কর্তা এই অ্যাকাউন্টগুলো ব্যবহার করে গোপনে 'মোতিরাম জাট' নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ৷ মোতিরাম জাটও বর্তমান মামলার একজন অভিযুক্ত । NIA জানিয়েছে, জাটও ওই পাকিস্তানি গোয়েন্দা কর্মকর্তার কাছে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত গোপনীয় তথ্য পাচারের কাজে যুক্ত ছিলেন ।
জাফরের গ্রেফতারের পর, এই গুপ্তচরবৃত্তির চক্রে জড়িত অন্যদের খুঁজে বের করতে এবং এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে থাকা বৃহত্তর চক্রান্তের রহস্য উন্মোচনে NIA তাদের তদন্ত কার্যক্রম জোরদার করেছে ।