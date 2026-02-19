ETV Bharat / bharat

নাবালিকাকে ধর্ষণ 70 বছরের বৃদ্ধের, গর্ভপাত করাতে গিয়ে শিশুর জন্ম

ধর্ষণে জেরে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে বছর ষোলোর এক নাবালিকা ৷ নির্যাতিতাকে গর্ভপাত করাতে নিয়ে গেলে প্রি-ম্যাচিওর সন্তানের জন্ম দেয় নির্যাতিতা ৷

MINOR PREGNANT AFTER BEING RAPED
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 19, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
জাজপুর, 19 ফেব্রুয়ারি: ভয়ানক ঘটনা ! ধর্ষণের জেরে গর্ভবতী হয়ে পড়ে 16 বছরের এক নাবালিকা ৷ সে এক বৃদ্ধের বাড়িতে কাজ করত ৷ 70 বছরের বৃদ্ধ তাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ ৷ লোকলজ্জার ভয়ে বিষয়টি সামনে আনতে সাহস পায়নি নির্যাতিতার পরিববার ৷ তাই চুপ ছিল ৷ কিন্তু গত শুক্রবার অভিযুক্ত বৃদ্ধ, মেয়েটিকে নার্সিংহোমে নিয়ে যায় গর্ভপাতের জন্য ৷ কিন্তু সে সময় নাবালিকা প্রি-ম্যাচিওর সন্তানের জন্ম দেয় ৷ তখন বৃদ্ধ নবজাতককে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ ৷

ওড়িশার জাজপুর রোড থানার পুলিশকে পুরো বিষয়টি জানান নার্সিংহোমের আশপাশের লোকজন ৷ স্থানীয় ও পুলিশের সহায়তায় শিশুকন্যাটিকে উদ্ধার করা হয় । উদ্ধারের পর তাকে চিকিৎসার জন্য জাজপুর রোড মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি করা হয় ৷ পরে শিশু সুরক্ষা বিভাগে হস্তান্তর করা হয় । ইতিমধ্যে, নাবালিকাকে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে ৷ নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষাও হয়েছে ৷ মেয়েটির বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে জাজপুর রোড পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত বৃদ্ধ ও নার্সিংহোমের মালিককে ৷

জাজপুর রোড থানার এক আধিকারিক আশিস কুমার সাহু জানিয়েছেন, সন্তান প্রসবের পর নাবালিকাকে উদ্ধার করে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে 13 তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার ৷ তদন্তের তিনদিনের মাথায় 16 তারিখ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করে ৷ তদন্ত চলছে ৷ ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে, জাজপুর রোড পুলিশ মামলা নম্বর-113তে U/s-65(1)/64(2)(m)/88/351(2)/3(5)BNS/ rw/23/25 PC and PNDT Act-1994 rw 4(2)/6 POCSO Act এর অধীনে মামলা দায়ের করেছে ৷ অভিযুক্তদের নাম পদ্মনাভ সৎপথী (70) এবং নার্সিংহোমের মালিক মনোজ কুমার নায়ক (56)।

মেয়েটির বাবার অভিযোগ, মূল অভিযুক্ত পদ্মনাভ সৎপথীর বাড়িতে কাজ করত নাবালিকা ৷ সে বেশ কয়েকবার নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করে । যার জেরে নাবালিকা গর্ভবতী হয় পড়ে ৷ তীব্র পেটে ব্যথা শুরু হয় ৷ তখন বাবা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান মেয়েকে ৷ চিকিৎসক জানান, সে গর্ভবতী ৷ পুরো ঘটনা মেয়ের কাছে জেনে বাবার চোখ কপালে ওঠে ৷ কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কাউকেই তিনি কিছু বলতে পারেননি ৷ চিকিৎসকের পরামর্শে মেয়েকে জাজপুর রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা করাতে থাকেন ৷

পুলিশের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, নাবালিকা ও তার বাবা দীর্ঘদিন ধরে ওড়িশার ব্যাসনগর এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। গত শুক্রবার তিনি কাজের সূত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই অভিযুক্ত 70 বছরের ওই বৃদ্ধ নাবালিকাকে জাজপুর রোড থানার গোশালা চকের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যায় ৷ গর্ভপাত করাতে গিয়ে নির্যাতিতা প্রি-ম্যাচিওর সন্তানের জন্ম দেয় ৷ তারপরই নবজাতককে ছুড়ে ফেলে দেয় বৃদ্ধ ৷ আশপাশের লোকজন তা দেখে পুলিশে খবর দেয় ৷ নির্যাতিতার জ্ঞান ফিরলে তার কাছ থেকে বাবাকে ফোন করে পুলিশ ৷

নির্যাতিতার বাবা জাজপুর রোড থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও পরে তার গর্ভপাতের অভিযোগে জাজপুর রোড পুলিশ নার্সিংহোমের মালিক এবং অভিযুক্ত বৃদ্ধ পদ্মনাভ সৎপথীকে গ্রেফতার করে ৷ ইতিমধ্যে, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের একটি দল সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোমে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে । শিশুকল্যাণ কমিটিকে নবজাতককে হস্তান্তর করা হয়েছে ৷ জেলা অতিরিক্ত চিকিৎসা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামিকাল অর্থাৎ শুক্রবার সকল রোগীকে ছেড়ে দেওয়ার পর নার্সিংহোমটি সিল করে দেওয়া হবে।

