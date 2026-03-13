ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাত্র 40 মিনিটের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে জটিল অস্ত্রোপচার, জীবন ফিরল সদ্যোজাতের

ভূমিষ্ঠ হওয়ার মাত্র 40 মিনিটের মধ্যে হৃৎপিণ্ডে জটিল অস্ত্রোপচার, জীবন ফিরল সদ্যোজাতের
ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডে গুরুতর সমস্যা ধরা পড়েছিল পরীক্ষায় ৷ তার জন্মগ্রহণের আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল নতুন জন্মের আখ্যান ৷
Published : March 13, 2026 at 6:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 মার্চ: জন্মগ্রহণের মাত্র 40 মিনিটের মধ্যে জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নতুন জন্ম পেল সদ্যোজাত ৷ নয়াদিল্লির ওখলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে এই অস্ত্রোপচার হয় ৷ চিকিৎসকদের মতে, ভ্রূণের হৃদরোগজনিত এই সমস্যার মোকাবিলা ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জের মতো ৷
এই ঘটনা যেন 'রাখে হরি, মারে কে' প্রবাদ মনে করিয়ে দেয় ৷ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের পর যেন তার হৃৎপিণ্ড ঠিকঠাক কাজ করে, তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে থাকতে তৈরি ছিলেন চিকিৎসকরা ৷ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি বিশেষ দল তৈরি হয়েছিল ৷
30 সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসপাতালে দেখাতে যান মা ৷ সেখানে আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের একটি ভালভে গুরুতর ও বিপজ্জনক সমস্যা ধরা পড়ে ৷ পরীক্ষায় জানা যায়, হৃদপিণ্ডের পেশি দুর্বল ৷ হৃদযন্ত্রের চারপাশে তরল পদার্থ জমা হচ্ছে ৷ এই অবস্থা গর্ভস্থ সন্তানের জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ৷ প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা রয়েছে ৷
এই গুরুত্ব বিচার করে ভ্রূণের জন্মের আগে তার চিকিৎসার একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা করে ফেলে ফর্টিস হাসপাতাল ৷ সদ্যোজাতের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিকিৎসা শুরু হয় ৷ অন্য একটি হাসপাতালে 31তম সপ্তাহে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তানের জন্ম দেন মা ৷ সেই সময় শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ থেকে প্রসূতি বিশেষজ্ঞ, নবজাতক বিশেষজ্ঞ-সহ আরও সব বিশেষজ্ঞরা পরবর্তী চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ৷ হাজির ছিল অ্যাম্বুলেন্স, নার্স, প্রযুক্তিবিদ এবং অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও ৷
জন্মের 15 মিনিটের মধ্যে সদ্যোজাতের জটিল অস্ত্রোপচার শুরু হয়ে যায় ৷ ছোট্ট শরীরে অত্যাধুনিক উপায়ে একেবারে ন্যূনতম কাটাছেঁড়া চলে ৷ পৃথিবীর আলো দেখার 40 মিনিটের মধ্যে মাধ্যমে তার হৃৎপিণ্ডের কাজকর্ম স্বাভাবিক করার অস্ত্রোপচার হয় ৷
এরপর তার শারীরিক পরীক্ষা করলে দেখা যায়, সদ্যোজাতের হৃৎপিণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত ভালভটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে ৷ চিকিৎসকরা জানান, জন্মের পরপর একদম ঠিক সময়ে চিকিৎসকদের পরিভাষায় 'গোল্ডেন হাওয়ারে' অস্ত্রোপচার হওয়ায় সদ্যোজাতের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ৷
সময়ের খানিক আগে জন্মগ্রহণ করেছে এই সদ্যোজাত ৷ তাই বিশেষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে তাকে রাখা হয়েছিল ৷ ওজন কম থাকায় সেদিকে নজর দেওয়া হয় ৷ হাসপাতালের চিকিৎসা পদ্ধতিতে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৷
বৃহস্পতিবার বাড়ি ফিরে গিয়েছে ওই সদ্যোজাত ৷ চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং 24 ঘণ্টা নজরদারিতে সে সেরে উঠেছে ৷ শিশু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীরজ আওয়াস্থি জানান, এই ফেটাল কার্ডিয়াক কেসটি (ভ্রুণের হৃদরোগ) অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কেস ছিল তাঁদের কাছে ৷ চিকিৎসকরা অবশ্য এই চ্যালেঞ্জকে খুব ভালোভাবে সামলেছেন ৷
চিকিৎসক জানান, সদ্যোজাতের ভালভটি অত্যন্ত সরু ছিল ৷ ফলে তার হৃদযন্ত্রের পেশি উপর চাপ পড়ছিল ৷ তরল বাইরে উপচে পড়ছিল ৷ একেবারে সময়মতো পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ সর্বোপরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দলের মধ্যে দুর্দান্ত সমন্বয় সদ্যোজাতের জীবন নিশ্চিত করেছে ৷