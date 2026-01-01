ETV Bharat / bharat

নতুন বছরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা, শান্তি-সমৃদ্ধির কামনা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

2026 সালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷

Sand art by acclaimed artist Manas Sahoo on New Year 2026
বালি দিয়ে পুরীর সৈকতে 2026 সালের শুভেচ্ছা বার্তা করেছেন শিল্পী মানস সাহু (ছবি: ইটিভি ভারত)
হায়দরাবাদ, 1 জানুয়ারি: নতুন বছরে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যরা ৷

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "নতুন বছরের এই আনন্দের আবহে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ৷ দেশবাসী এবং ভারতের বাইরে থাকা ভারতীয়দের জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷" উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন 2026 সালে প্রত্যেককে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ তিনি কামনা করেছেন, "এই বছর যে সবাইকে শান্তি দেয়, সুস্বাস্থ্য ও আনন্দে রাখে ৷"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "প্রত্যেককে সুন্দর 2026 সালের শুভেচ্ছা জানাই ৷ আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য় এবং সমৃদ্ধি কামনা করি ৷ আপনারা সাফল্য অর্জন করুন এবং আপনারা যা করবেন, তা যেন পূরণ হয় ৷ আমাদের সমাজে শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা হোক, তার জন্য প্রার্থনা করি ৷" লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন ৷

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন ৷ সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া একটি গানও শেয়ার করেছেন ৷ গানটি গেয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন ৷ এদিকে 1998 সালের 1 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ এনিয়ে বৃহস্পতিবার পোস্ট করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷

মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় লিখেছেন "সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ৷ মা-মাটি-মানুষের সেবার লক্ষ্যে 1998 সালের আজকের দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল ৷ এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের মূল দিশারী দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলার উন্নয়ন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ৷ আজও আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থক এই লক্ষ্যে অবিচল এবং অঙ্গীকারবদ্ধ ৷ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে আমি বিনম্র চিত্তে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই ৷ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার আজ অগণিত মানুষের আশীর্বাদ, অলোবাসা ও দোয়ায় পরিপূর্ণ ৷ আপনাদের অকুন্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য লড়াইয়ে অবিচল আমরা ৷ কোনও রকম অপশক্তির কাছে মাথা নত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে ৷ মা-মাটি-মানুষ পরিবারের সকল একনিষ্ঠ কর্মী, সমর্থককে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধা ৷"

ইতিমধ্যে বর্ষবরণ হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশে ! কিরিবাতি দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষত কিরিতিমাতি প্রথম 2026 সালকে স্বাগত জানিয়েছে ৷ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের টাইম জোনে এমন অবস্থানে রয়েছে যে, প্রতি বার সবার আগে এখানেই নয়া বছরের ধ্বনি শোনা যায় ৷ বেলা আরও গড়ালে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে নববর্ষ উদযাপন হবে ৷ ভারতীয় সময় বিকেল 4.30টের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামোয়া দ্বীপপুঞ্জে বাজবে নয়া বছরের ঘণ্টা ৷

সম্পাদকের পছন্দ

