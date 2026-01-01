নতুন বছরে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা, শান্তি-সমৃদ্ধির কামনা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর
2026 সালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপরাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
Published : January 1, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 জানুয়ারি: নতুন বছরে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যরা ৷
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "নতুন বছরের এই আনন্দের আবহে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ৷ দেশবাসী এবং ভারতের বাইরে থাকা ভারতীয়দের জন্য শুভেচ্ছা রইল ৷" উপ-রাষ্ট্রপতি সিভি রাধাকৃষ্ণন 2026 সালে প্রত্যেককে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ তিনি কামনা করেছেন, "এই বছর যে সবাইকে শান্তি দেয়, সুস্বাস্থ্য ও আনন্দে রাখে ৷"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "প্রত্যেককে সুন্দর 2026 সালের শুভেচ্ছা জানাই ৷ আপনাদের সবার সুস্বাস্থ্য় এবং সমৃদ্ধি কামনা করি ৷ আপনারা সাফল্য অর্জন করুন এবং আপনারা যা করবেন, তা যেন পূরণ হয় ৷ আমাদের সমাজে শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা হোক, তার জন্য প্রার্থনা করি ৷" লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সবাইকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন ৷
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট করেছেন ৷ সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের লেখা ও সুর দেওয়া একটি গানও শেয়ার করেছেন ৷ গানটি গেয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন ৷ এদিকে 1998 সালের 1 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ৷ এনিয়ে বৃহস্পতিবার পোস্ট করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো ৷
মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় লিখেছেন "সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ৷ মা-মাটি-মানুষের সেবার লক্ষ্যে 1998 সালের আজকের দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের পথচলা শুরু হয়েছিল ৷ এই ঐতিহাসিক যাত্রাপথের মূল দিশারী দেশমাতৃকার সম্মান, বাংলার উন্নয়ন এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা ৷ আজও আমাদের দলের প্রতিটি কর্মী-সমর্থক এই লক্ষ্যে অবিচল এবং অঙ্গীকারবদ্ধ ৷ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগকে আমি বিনম্র চিত্তে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই ৷ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার আজ অগণিত মানুষের আশীর্বাদ, অলোবাসা ও দোয়ায় পরিপূর্ণ ৷ আপনাদের অকুন্ঠ সমর্থনকে পাথেয় করেই বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য লড়াইয়ে অবিচল আমরা ৷ কোনও রকম অপশক্তির কাছে মাথা নত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে ৷ মা-মাটি-মানুষ পরিবারের সকল একনিষ্ঠ কর্মী, সমর্থককে জানাই প্রণাম ও শ্রদ্ধা ৷"
ইতিমধ্যে বর্ষবরণ হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশে ! কিরিবাতি দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষত কিরিতিমাতি প্রথম 2026 সালকে স্বাগত জানিয়েছে ৷ প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের টাইম জোনে এমন অবস্থানে রয়েছে যে, প্রতি বার সবার আগে এখানেই নয়া বছরের ধ্বনি শোনা যায় ৷ বেলা আরও গড়ালে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত আমেরিকার হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে নববর্ষ উদযাপন হবে ৷ ভারতীয় সময় বিকেল 4.30টের সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামোয়া দ্বীপপুঞ্জে বাজবে নয়া বছরের ঘণ্টা ৷
Warm greetings and best wishes to everyone on the New Year 2026. May the year ahead bring peace, good health, happiness, and prosperity to all, and strengthen our collective resolve to build a stronger and developed India.— Vice-President of India (@VPIndia) January 1, 2026