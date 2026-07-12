ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে বাধ্যতামূলক বাবা-মায়ের SIR তথ্য

ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে বাধ্যতামূলক বাবা-মায়ের SIR তথ্য
বাবা-মায়ের এসআইআর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে থাকা সমস্ত তথ্য 6 নম্বর ফর্মে উল্লেখ করতে হবে ৷
Published : July 12, 2026 at 9:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 জুলাই: ভোটার তালিকায় নাম তুলতে বাবা-মায়ের বিস্তারিত এসআইআর তথ্য দিতে হবে ৷ এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷
দেশে ভোট পরিচালনের নিয়ামক সংস্থা আগেই নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, নতুন ভোটাররা 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন ৷ এই ফর্ম পূরণ করার সময় ভোটারের বাবা-মায়ের এসআইআরের বিস্তারিত তথ্য অর্থাৎ ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে থাকা সমস্ত তথ্য 6 নম্বর ফর্মে উল্লেখ করতে হবে ৷
গত বছর বিহারের ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআরের সময় এই ঘোষণা করেছিল নির্বাচন কমিশন ৷ সেই মতো গত জুন মাসে এভাবেই 6 নম্বর ফর্ম পূরণ করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা ৷ কমিশনের এক আধিকারিক জানান, বিহারে প্রতিদিন এসআইআর সংক্রান্ত বুলেটিনে জানানো হয়েছিল, ফর্ম ফিলাপের সঙ্গে সঙ্গে ডিক্লারেশন বা ঘোষণাপত্রও দিতে হবে ৷
নির্বাচন কমিশনের এক কর্তা জানিয়েছেন, বিহারের ক্ষেত্রে 'এসআইআর' (SIR) বা ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার দৈনিক বুলেটিনগুলিতে দেখা গিয়েছে যে, ফর্ম পূরণের পাশাপাশি ঘোষণাপত্রটিও পূরণ করা হয়েছে ৷ ওই আধিকারিক উল্লেখ করেন, নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্রটি যুক্ত করা হয়েছে এবং 'ফর্ম 6'-এর মূল কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷
তিনি আরও বলেন, " এসআইআর তথ্য ভোটারদের চিহ্নিত বা ম্যাপ করতে সাহায্য করে ৷ পাশাপাশি নতুন ভোটারদের আবেদনের সঙ্গে যেসব প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হয়, সেই সংখ্যাও কমে ।" কেউ যদি অনলাইনে 'ফর্ম 6' পূরণ করেন, তাহলে ঘোষণাপত্রটি পূরণ না-করা পর্যন্ত তিনি পরবর্তী ধাপে পৌঁছতে পারবেন না ৷ নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এসআইআরের লক্ষ্য ভারতের সব যোগ্য নাগরিককে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং একই সঙ্গে তালিকা থেকে দ্বৈত নাম, মৃত ব্যক্তি, স্থানান্তরিত বা অনুপস্থিত ভোটার এবং বিদেশি নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়া ৷
পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম-সহ বিভিন্ন এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম ব্যাপকভাবে বাদ দেওয়ার অভিযোগের জবাবে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করার বা আপত্তি জানানোর পর্যাপ্ত সুযোগ ভোটারদের ছিল ৷ তাঁরা কোনও ধরনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ এদিকে, সম্প্রতি সরকারের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদকরা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে, এই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে ৷