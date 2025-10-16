ETV Bharat / bharat

রাশিয়া থেকে তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির জবাব নয়াদিল্লির, কটাক্ষ কংগ্রেসের

রাশিয়ার থেকে ভারত তেল কিনবে না বলে দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ জবাব দিল দিল্লি ৷ প্রধানমন্ত্রীকে কড়া আক্রমণ করল কংগ্রেস ৷

নয়াদিল্লি, 16 অক্টোবর: রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না ভারত ! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দেশের অভ্যন্তরে ৷ রাশিয়ার তেল কেনা বন্ধ হবে কি না, তা নিয়ে সরাসরি কোনও উত্তর দেয়নি বিদেশ মন্ত্রক ৷

বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় সরকার তেল কেনার ক্ষেত্রে দেশের ক্রেতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখাই অগ্রাধিকার বলে জানিয়েছে ৷ একই সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসন যে ভারতের সঙ্গে শক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও গভীরে নিয়ে যেতে উৎসাহী, তাও উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে ৷ এই বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনা চলছেও বলে জানানো হয়েছে ৷

কূটনৈতিক পথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবির জবাব দিয়েছে রাশিয়াও ৷ বৃহস্পতিবার ভারতে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ডেনিস অ্যালিপভ বলেন, "ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আমরা এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করব না ৷ ভারতীয় অর্থনীতি এবং ভারতীয়দের জন্য (রাশিয়ার) তেল সরবরাহ খুবই লাভজনক ৷" তিনি আরও বলেন, "ভারত সরকারের কাছে দেশের স্বার্থ গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমাদের শক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক সেই স্বার্থগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷"

কংগ্রেসের আক্রমণ

এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এহেন মন্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি ট্রাম্পকে ভয় পান ৷ কিন্তু তবু ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনবে না ৷ এই ঘোষণা করার ছাড়পত্র তিনি ট্রাম্পকে দিয়েছেন ৷ একের পর এক ঔদ্ধত্যের পর তাঁকে (মার্কিন প্রেসিডেন্ট) শুভেচ্ছা বার্তাও দিয়ে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আমেরিকা সফর বাতিল করেছেন ৷ শর্ম-এল-শেখ-এ শান্তি বৈঠকও এড়িয়ে গিয়েছেন মোদি ৷ এমনকী অপারেশন সিঁদুর নিয়ে তিনি (ট্রাম্প) যে দাবি করেছেন, তার বিরোধিতাও করেননি প্রধানমন্ত্রী ৷"

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, " 2025 সালের মে মাসের 10 তারিখ ভারতীয় সময় 5.37 মিনিটে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও প্রথম ঘোষণা করেন, ভারত অপারেশন সিঁদুর স্থগিত করেছে ৷ এরপর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পাঁচটি ভিন্ন দেশে দাঁড়িয়ে 51 বার দাবি করেছেন, তিনি অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করতে হস্তক্ষেপ করেছেন ৷ শুল্ক ও ব্যবসাকে হাতিয়ার করে চাপ দিয়েছিলেন দু'দেশকে ৷ কিন্তু প্রতিবারই আমাদের প্রধানমন্ত্রী নীরব ছিলেন ৷"

তিনি আরও লেখেন, "এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, মিস্টার মোদি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করবে না ৷ এতে মনে হচ্ছে, মিস্টার মোদি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আমেরিকা থেকে আমদানি করছেন ৷ 56 ইঞ্চির ছাতি শুকিয়ে গিয়েছে ৷"

সরকারের বিবৃতিতে ঠিক কী কী বলা আছে ?

বিদেশ মন্ত্রক রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা বন্ধ নিয়ে জারি করা বিবৃতিতে সরসারি কোনও মন্তব্য করেনি ৷ সরকার জানিয়েছে, "ভারত তেল ও গ্যাসের গুরুত্বপূর্ণ আমদানিকারক দেশ ৷ শক্তিক্ষেত্রে অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় ক্রেতাদের স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখাকে আমরা সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছি ৷ এই লক্ষের উপর ভিত্তি করে আমাদের আমদানি নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে ৷ শক্তি ক্ষেত্রে নীতিতে আমাদের দু'টি উদ্দেশ্য- শক্তির মূল্যের স্থিরতা নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ সরবরাহ বজায় রাখা ৷"

এর আগে কী কী হয়েছে ?

ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপানোর পর আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে ৷ এদিকে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে ৷ আবার গাজায় শান্তি স্থাপনে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের উদ্যোগের প্রশংসা করে একাধিক শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

এর মধ্যে গত সপ্তাহে ভারতে এসেছিলেন আমেরিকার নয়া রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে তাঁর বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন ৷ প্রধানমন্ত্রীকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষর করা একটি ছবি উপহার দেন ৷ ছবিটি চলতি বছরে প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকার সফরের, যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি একসঙ্গে সাংবাদিক বৈঠক করছেন ৷

এই আবহে বিদেশ মন্ত্রক আমেরিকার প্রসঙ্গে বলেছে, " আমরা বহু বছর ধরে আমাদের শক্তি আমদানিকে প্রসারিত করেছি ৷ গত দশকে এর আরও উন্নতি হয়েছে ৷ বর্তমান প্রশাসন ভারতের সঙ্গে শক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও গভীর করার বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছে ৷ আলোচনা চলছে ৷"

এদিন ভারত-রাশিয়া কৌশলী অংশীদারিত্বের 25 বছর উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে সবসময় দু'পক্ষের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে ৷ এই সম্পর্কের ভিত্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে পারস্পরিক সুবিধের কথা মাথায় রেখে নীতি প্রণয়ন ৷ তাই এই সম্পর্ক সবসময় ঊর্ধ্বমুখী এবং অপরিবর্তনীয় ৷"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি

আমেরিকার স্থানীয় সময় বুধবার হোয়াইট হাউজে তিনি বলেন, "মোদি একজন মহান মানুষ ৷ সার্জিও গোর আমাকে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাকে ভালোবাসেন ৷ আমি বহু বছর ধরে ভারতকে দেখছি ৷ ভারত একটা অবিশ্বাস্য দেশ ৷ প্রত্যেক বছরে একজন করে নতুন নেতা আসেন ৷ কেউ কেউ আবার কয়েক মাসের জন্য আসেন ৷ বছরের পর বছর ধরে এমনটাই চলেছে কিন্তু আমার বন্ধু এখন দীর্ঘ সময় ধরে টিকে রয়েছেন ৷"

রাশিয়া থেকে তেল কেনা প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, "তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) আমায় বলেছেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা হবে না ৷ তিনি রাশিয়া থেকে তেল কিনছেন না ৷ এখনই সেটা হচ্ছে না ৷ এটা একটা প্রক্রিয়া ৷ কিন্তু এই প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শেষ হবে ৷"

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আরও বলেন, "আমরা চাই, প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনের বাসিন্দাদের হত্যা বন্ধ করুন ৷ দুই নেতার (ভোলোদিমির জেলেনস্কি এবং ভ্লাদিমির পুতিন) মধ্যে প্রচণ্ড ঘৃণা ৷ এটা (রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে) একটা বাধা ৷ কিন্তু আমরা ওঁদের বোঝাতে পারব ৷ যদি ভারত রাশিয়া থেকে তেল না কেনে তাহলে বিষয়টি আরও সহজ হবে ৷ "

