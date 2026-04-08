18 মাসের টানাপোড়েন শেষে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার অঙ্গীকার ভারত-বাংলাদেশের

ঢাকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবরণী অনুযায়ী, জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে খলিলুর রহমান শেখ হাসিনা এবং আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছেন৷

হায়দরাবাদ হাউজে বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমানের সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর (ছবি: ভারতের বিদেশমন্ত্রীর এক্স হ্যান্ডেল থেকে সংগৃহীত)
By PTI

Published : April 8, 2026 at 11:08 PM IST

নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: সম্পর্কে 18 মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা নজিরবিহীন উত্তেজনার পর, ভারত ও বাংলাদেশ বুধবার তাদের অংশীদারত্বকে স্বাভাবিক করার অঙ্গীকার করেছে৷ এই লক্ষ্যে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং তাঁর বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান বাণিজ্য, জ্বালানি এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন।

ঢাকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বিবরণী অনুযায়ী, জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে রহমান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশের অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছেন৷ কারণ, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল’ তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। একই সঙ্গে, এ বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, হাসিনা-সংক্রান্ত বিষয়টি যেন ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কের সামগ্রিক গতিপথের ওপর কোনও প্রভাব না ফেলে— সে বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে অবতরণের পরপরই, বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী খলিলুর রহমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে গঠিত নতুন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল পরিচালিত সরকারের একজন শীর্ষ সদস্যের ভারতে প্রথম উচ্চপর্যায়ের সফর৷ সংসদীয় নির্বাচনের পর গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে এই সরকার ক্ষমতায় আসে।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "খলিলুর রহমান উল্লেখ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে সদ্য নির্বাচিত বিএনপি সরকার 'বাংলাদেশই প্রথম' নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং পারস্পরিক আস্থা, শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক উপকারের ভিত্তিতে তাদের বিদেশনীতি পরিচালনা করবে ৷ উভয় পক্ষ সম্মত হয়েছে যে, গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তিতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে।"

এতে বলা হয়েছে, ছাত্রনেতা শহীদ ওসমান হাদীর সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের গ্রেফতার করার জন্য বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। 2024 সালের অগস্ট মাসে ব্যাপক ছাত্র-আন্দোলনের মুখে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামাল ভারতে বসবাস করছেন।

গত ডিসেম্বরে ঢাকায় বন্দুকবাজদের গুলিতে আহত হন হাদি৷ পরবর্তীতে চিকিৎসার জন্য তাঁকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। হাদীর ওপর এই হামলা বাংলাদেশে ব্যাপক প্রতিবাদের জন্ম দেয় এবং বিভিন্ন মহলই তাঁর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারতকে জড়ানোর চেষ্টা করে।

রহমানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জয়শঙ্কর বলেন, "আমরা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক শক্তিশালী করা নিয়ে আলোচনা করেছি। এছাড়া, আঞ্চলিক ও বিশ্বের নানা ঘটনা নিয়েও মতবিনিময় হয়েছে। আমরা একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছি৷"

