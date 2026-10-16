'আমরা প্রতিযোগিতাকে ভয় পাই না', ইলন মাস্কের সমালোচনার পাল্টা জবাব রিলায়েন্সের

'আমরা প্রতিযোগিতাকে ভয় পাই না', ইলন মাস্কের সমালোচনার পাল্টা জবাব রিলায়েন্সের
Reliance responded to Elon Musk: রিলায়েন্স স্পষ্ট করেছে, ভারতে প্রতিটি কোম্পানিকেই এই দেশের আইন ও নীতি নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
Published : October 16, 2026 at 11:43 AM IST
মুম্বই, 16 অক্টোবর: স্পেসএক্স (SpaceX)-এর সিইও ইলন মাস্কের সাম্প্রতিক সমালোচনা এবং ভারতে স্টারলিংক (Starlink) স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড পরিষেবা চালু করার ক্ষেত্রে ‘বিলম্ব’ নিয়ে এবার মুখ খুলল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ৷ প্রতিক্রিয়ায় রিলায়েন্স জানিয়েছে, তারা কখনও প্রতিযোগিতাকে ভয় পায়নি ৷ একই সঙ্গে তারা এও স্পষ্ট করেছে, ভারতে প্রতিটি কোম্পানিকেই এই দেশের আইন ও নীতি নির্দেশ মেনে চলতে হবে।
শুক্রবার এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়ে রিলায়েন্স জানিয়েছে, ভারতের বিনিয়োগ পরিবেশ এমন সব দেশি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে স্বাগত জানায়, যা উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে ৷ মানুষের জীবনযাত্রার মানও উন্নত করে ৷ সংস্থা আরও বলেছে, এই উন্মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আইনের শাসন এবং একটি সুসংগত নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়া থাকা আবশ্যক ৷ এক্স হ্যান্ডেলের এক পোস্টে রিলায়েন্স লিখেছে, “রিলায়েন্স এবং ভারতীয় বাজার নিয়ে সাম্প্রতিক মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা প্রকৃত তথ্য তুলে ধরতে চাই ৷ ভারতের অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের মতোই, রিলায়েন্স এমন এক ভারতে বেড়ে উঠেছে—যেখানে দেশি বা আন্তর্জাতিক—যেকোনও বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে স্বাগত জানানো হয়, যা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে।”
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
রিলায়েন্স আরও জানিয়েছে, “এই উন্মুক্ততা আইনের শাসনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ভারত সরকার যেমন জানিয়েছে, তারা প্রতিটি আবেদনকারীর ক্ষেত্রেই—সে ভারতীয় হোক বা বিদেশি—একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ৷ জিও-এর নিজস্ব স্যাটেলাইট পরিষেবাও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে ।” ভারতে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ব্রডব্যান্ড পরিষেবা চালুতে বিলম্বের প্রেক্ষাপটে ইলন মাস্ক রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানির সমালোচনা করার কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিবৃতি সামনে এসেছে ৷
প্রতিযোগিতার বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ফের একবার মনে করিয়ে রিলায়েন্স জানিয়েছে, তারা ভারতের স্যাটেলাইট যোগাযোগ বাজারে স্টারলিংকের প্রবেশকে স্বাগত জানায়। তবে একই সঙ্গে তারা জোর দিয়ে বলেছে যে, সব অপারেটরকেই ভারতের আইন ও নীতি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে ৷ সংস্থা বলেছে, “রিলায়েন্স কখনওই প্রতিযোগিতাকে ভয় পায়নি। আমরা প্রতিযোগিতাকে আদতে গ্রাহককে সর্বোত্তম সেবা দেওয়ার প্রকৃত পরীক্ষা হিসেবে দেখি।”
https://t.co/DJYynAyO0W— Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026
এই প্রসঙ্গে রিলায়েন্স 2016 সালে ভারতীয় টেলিকম বাজারে জিও-র প্রবেশের কথাও উল্লেখ করেছে ৷ তাদের দাবি, কোনও গ্রাহক ছাড়াই একটি সম্পূর্ণ নতুন কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল জিও। তাদের মতে, “2016 সালে জিও যখন ভারতের অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক টেলিকম বাজারে প্রবেশ করে, তখন তাদের একজন গ্রাহকও ছিল না ৷ মাত্র 10 বছরের মধ্যে জিও 53 কোটিরও বেশি গ্রাহকের আস্থা অর্জন করেছে ৷ ভারতীয়দের বিশ্বের অন্যতম সেরা ডিজিটাল পরিকাঠামো ও সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের ডেটা পরিষেবা প্রদান করেছে ।”
গত শনিবার মাস্ক আম্বানির বিরুদ্ধে সমালোচনা আরও তীব্র করেছেন। তিনি এমন কিছু সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন, যেখানে রিলায়েন্সের টাকায় পরিচালিত বা রিলায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার ও অনুদানের যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, মাস্ক ব্যঙ্গাত্মকভাবে মুকেশ আম্বানিকে ‘প্রধানমন্ত্রী আম্বানি’ বলেও সম্বোধন করেছেন ৷ এই কর্পোরেট জায়ান্টের বিরুদ্ধেই ভারতে স্টারলিংকের প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন মাস্ক।