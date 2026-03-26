'এমন দুঃসাহস আর দেখাবেন না', মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে ভাইকে ফোন করায় ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি

By Sumit Saxena

Published : March 26, 2026 at 10:51 AM IST

নয়াদিল্লি, 26 মার্চ: মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে অখুশি হয়ে খোদ দেশের প্রধান বিচারপতির ভাইকে ফোন করে বসলেন এক ব্যক্তি ৷ আর যার জেরে এজলাসে আইনজীবীকে তীব্র ভর্ৎসনা করলেন সূর্য কান্ত ।

অভিযোগ, এক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে ওই ব্যক্তি সরাসরি ফোন করেন প্রধান বিচারপতির ভাইকে ৷ মামলাটির শুনানি হচ্ছিল খোদ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চেই ৷ আর মামলায় প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ পছন্দ না হাওয়াতেই ওই ব্যক্তি এই কাণ্ড ঘটান ৷

জানা গিয়েছে, দু'জন সাধারণ ক্যাটাগরির প্রার্থী একটি বৌদ্ধ চিকিৎসা কলেজে সংখ্যালঘু কোটার অধীনে ভর্তির আবেদন জানিয়েছিলেন । প্রার্থীদের দাবি ছিল যে, তাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন । সেই মামলাতেই প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ নিয়ে অখুশি ছিলেন ওই প্রার্থীর বাবা ৷ প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন করেন, "আবেদনকারীর বাবার বিরুদ্ধে কেন আদালত অবমাননার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না ?"

প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীর আইনজীবীকে প্রশ্ন করেন, "আপনার মক্কেলের বাবার বিরুদ্ধে কেন আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা হবে না ? তিনি কী করেছেন, সে সম্পর্কে আপনি কি অবগত ? নাকি আমাকেই তা প্রকাশ্য আদালতে বলে দিতে হবে ?" প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "তার এত বড় স্পর্ধা যে, সে আমার ভাইকে ফোন করে জানতে চায়—প্রধান বিচারপতি কীভাবে এই নির্দেশ দিলেন ? সে কি আমাকে নির্দেশ দেবে ?"

আইনজীবীর উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, "আপনি বিষয়টি যাচাই করে দেখুন; এরপর একজন আইনজীবী হিসেবে আপনার উচিত হবে সবার আগে এই মামলা থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া । যদি মক্কেল কোনও অসদাচরণ করে থাকেন, তবে সেটাই করা উচিত । এমনকী তিনি যদি ভারতের বাইরেও পালিয়ে যান, তবুও আমি জানি কীভাবে এ ধরনের মানুষদের মোকাবিলা করতে হয় । আপনারা আমাকেই হুমকি দিচ্ছেন ! ভবিষ্যতে এমন দুঃসাহস যেন আর কখনও না দেখান । আপনারা হয়তো ভাবছেন যে, আমি মামলাটি অন্য কোনও বেঞ্চে সরিয়ে দেব । গত 23 বছর ধরে আমি এ ধরনের অপশক্তির মোকাবিলা করে আসছি ৷"

আইনজীবী অবশ্য বেঞ্চের সামনে জানান, আবেদনকারীর বাবার এমন আচরণের বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না ৷ এই ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেন তিনি । এরপর বেঞ্চ মামলার শুনানির জন্য পরবর্তী দিন ধার্য করেছে । গত জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট তীব্র ভাষায় সেই দু'জন সাধারণ ক্যাটাগরির প্রার্থীর সমালোচনা করেছিল, যারা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের চিকিৎসা কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু কোটার সুবিধা পাওয়ার জন্য বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কথা বলেছিলেন ।

সুপ্রিম কোর্ট মৌখিকভাবে পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল যে, এই পদক্ষেপটি ছিল প্রতারণারই আরেকটি রূপ । আদালত আরও মন্তব্য করেছিল যে, এ ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকৃত ও বৈধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয় ।

শুনানি চলাকালীন আবেদনকারীদের পক্ষে দাঁড়ানো আইনজীবী যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন যে, তাঁর মক্কেলরা সত্যিই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন । তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদপত্রও আদালতে পেশ করেন এবং দাবি করেন যে, তাঁর মক্কেলরা বৌদ্ধ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত । তারপরও শীর্ষ আদালতের এই পর্যবেক্ষণে অখুশি হয়ে এক প্রার্থীর বাবা প্রধান বিচারপতির ভাইকে ফোন করেন ৷

