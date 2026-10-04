স্মিতকে সর্বোচ্চ সম্মান জানাবে ইজরায়েল, ফোন করে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ নেতানিয়াহুর

স্মিতকে সর্বোচ্চ সম্মান জানাবে ইজরায়েল, ফোন করে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ নেতানিয়াহুর
নেতানিয়াহু বলেন, "এটাই আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান, যা স্বাধীনতা দিবসে জানানো হয়। সাধারণত এই সম্মান ইজরায়েলি নাগরিকদের জন্যই নির্ধারিত থাকে ৷"
By PTI
Published : October 4, 2026 at 7:35 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 অক্টোবর: অবিশ্বাস্য সাহসিকতার নজির গড়ে গোটা বিশ্বের প্রশংসা কুড়োচ্ছেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছর (Smit Machchhar)। মাঝআকাশে সহ-পাইলটের আত্মঘাতী হামলার মুখে পড়েও ঠান্ডা মাথায় 174 জন যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তিনি। ভারতীয় এই পাইলটের অসামান্য বীরত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে এবার তাঁকে খোদ ইজরায়েলের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানোর পর দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়ার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (Benjamin Netanyahu)। একইসঙ্গে স্মিতকে 'গোটা বিশ্বের নায়ক' বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।
বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর (UAE) একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই ভারতীয় পাইলট। সেখান থেকেই শনিবার প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়। নেতানিয়াহু বলেন, "এমন অসম্ভব পরিস্থিতিতে আপনার সাহস এবং উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আমি অবাক। আপনি শুধু বহু মানুষের প্রাণ বাঁচাননি, বিশ্বের মানবিক চেতনাকে রক্ষা করেছেন। আপনি ইজরায়েল, ভারত এবং সমগ্র বিশ্বের হিরো।"
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
এরপরেই নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মচ্ছরকেও স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানান ৷ নেতানিয়াহু বলেন, "স্মিত মচ্ছর ও নরেন্দ্র মোদিকে আমাদের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মশাল জ্বালানোর আমন্ত্রণ জানিয়েছি ৷ এটাই আমাদের সর্বোচ্চ সম্মান, যা স্বাধীনতা দিবসে জানানো হয়। সাধারণত এই সম্মান ইজরায়েলি নাগরিকদের জন্যই নির্ধারিত থাকে ৷ আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে ইজরায়েলের সমস্ত নাগরিক আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে। খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে ইজরায়েলে দেখার আশা করছি।"
গত বুধবার দুবাই থেকে ইজরায়েলগামী ‘ফ্লাইদুবাই’ (flydubai)-এর এফজেড1073 (FZ1073) বিমানটিতে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। মাঝআকাশে আচমকাই বিমানের ওমানি সহ-পাইলট হামাম আল-হাম্মামি ককপিটে থাকা কুড়ুল দিয়ে মূল পাইলট স্মিত মচ্ছরের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। বিমানটিকে ক্র্যাশ করানোর জন্যই হামলা চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ।
ভয়াবহ ঘটনার বিবরণ দিয়ে 38 বছর বয়সী ক্যাপ্টেন স্মিত জানান, হামলার ঠিক আগে সহ-পাইলট প্রার্থনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। স্মিত বলেন, "সম্মান জানিয়ে আমি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চার-পাঁচ মিনিট পর আচমকাই আমার মাথার পিছনে তীব্র আঘাত লাগে। প্রথমে ভেবেছিলাম বিমানে কোনও যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। কিন্তু পরপর আঘাত আসতে থাকায় বুঝতে পারি আমার সহ-পাইলটই হামলা চালাচ্ছেন।"
মারাত্মক জখম হওয়া সত্ত্বেও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেন স্মিত। হামলার জেরে বিমানটি নিমেষে 34 থেকে প্রায় 17 হাজার ফুট নিচে নেমে আসে। তীব্র ঝাঁকুনিতে বিমানের রাডারের একটি অংশ ভেঙে যায়। তবে, রক্তাক্ত অবস্থাতেও উড়ানের নিয়ন্ত্রণ ছাড়েননি স্মিত। শেষ পর্যন্ত সৌদি আরবের তাবুকে বিমানটির জরুরি অবতরণ করাতে সক্ষম হন তিনি।
ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, ইজরায়েলের আগামী স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে স্মিত মচ্ছর এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (Narendra Modi) যৌথভাবে প্রদীপ বা মশাল (Flame) জ্বালানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাধারণত এই সম্মান কেবল ইজরায়েলি নাগরিকদের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। তবে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ভারতের বীর সন্তানকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করতে চলেছে ইজরায়েল। বর্তমানে হাসপাতালে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন এই লড়াকু পাইলট।