ভারত সফরে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ, সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠক
Nepal PM Balendra Shah visit India: মার্চ মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই হবে বালেন্দ্র শাহের প্রথম ভারত সফর।
By PTI
Published : November 20, 2026 at 3:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: দু'দিনের সফরে ভারতে আসছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। তিনি রবিবার নয়াদিল্লিতে নামবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ এই সফরে তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিকগুলি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে ৷
সোমবার প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাহের মুখোমুখি বসার কথাও রয়েছে ৷ পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে সেক্ষেত্রে দু'পক্ষের মতবিনিময় হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
গত মার্চ মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই হবে বালেন্দ্র শাহের প্রথম ভারত সফর। ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন বালেন্দ্র ৷ সেখানেই বিভিন্ন বিষয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদির আমন্ত্রণে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শাহ 22 থেকে 23 তারিখ পর্যন্ত ভারত সফর করবেন।
বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, "এই সফর দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চপর্যায়ের আলোচনার ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখবে ৷ ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' (Neighbourhood First) নীতির আওতায় নেপালের সঙ্গে সম্পর্ককে ভারত যে গুরুত্ব দেয়, তা-ই প্রতিফলিত করবে।" মন্ত্রক আরও বলেছে, "এটি দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করার এবং পারস্পরিক কল্যাণকর সহযোগিতাকে এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করবে।"
ভারতের সামগ্রিক কৌশলগত স্বার্থের প্রেক্ষাপটে নেপাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের নেতারা প্রায়শই তাঁদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের "রোটি-বেটি" (খাদ্য ও বৈবাহিক) সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে থাকেন। স্থলবেষ্টিত নেপাল পণ্য ও পরিষেবা পরিবহনের জন্য ভারতের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। সমুদ্রপথে প্রবেশের জন্য নেপালকে ভারতের উপরই মূলত নির্ভর করতে হয় ৷ তাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর একটি বড় অংশ ভারত থেকে বা ভারতের মধ্য দিয়ে আমদানি করা হয়।
বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, "ভারত ও নেপালের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, যা ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ৷ দুই দেশের জনগণের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।" মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, "বাণিজ্য ও অর্থনীতি, উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, জ্বালানি ও জলসম্পদ, এবং ডিজিটাল সংযোগ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এগিয়েছে। পাশাপাশি নতুন নতুন ক্ষেত্রেও সম্পৃক্ততা বাড়ছে।"
এর আগে মে মাসে, ভারত ও নেপালের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে চিন ও ব্রিটেনকে যুক্ত করার বিষয়ে শাহের মন্তব্যের জেরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা অস্বস্তিও তৈরি হয়েছিল। এর কয়েক দিন পরই নয়াদিল্লি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, নেপালের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে কোনও তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা থাকার সুযোগ নেই।
ভারত জানায়, সীমান্ত সংক্রান্ত সব বিষয় সমাধানের জন্য দুই দেশের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ব্যবস্থা রয়েছে। লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুরা ও কালাপানি এলাকা নিয়ে ভারত ও নেপালের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ রয়েছে। ভারত ধারাবাহিকভাবেই বলে এসেছে যে অঞ্চলগুলি উত্তরাখণ্ডের অংশ।