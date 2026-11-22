নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহর প্রথম ভারত সফর, মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক
Balendra Shah-Narendra Modi Bilateral Meeting: জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সীমান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ৷
By PTI
Published : November 22, 2026 at 5:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 নভেম্বর: রবিবার দু’দিনের ভারত সফরে দিল্লি পৌঁছলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ ৷ এই সফরে ভারতের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক সীমান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ উল্লেখ্য, মার্চ মাসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর বালেন্দ্র শাহের এটাই তাঁর প্রথম সরকারি দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফর ৷ এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেও, তা সরকারি সফর ছিল না ৷
36 বছর বয়সি বালেন্দ্র শাহ, যিনি 'বালেন' নামেই বেশি পরিচিত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে ভারত সফরে এসেছেন ৷ উল্লেখ্য, নেপালে তাঁর সরকারের চালু করা নয়া নিয়ম মেনে নিয়মিত চলাচলকারী বাণিজ্যিক বিমানে ভারতে এসেছেন তিনি ৷ বালেন্দ্র শাহর ভারত সফরে তাঁর সঙ্গে 34 জন সদস্যও এসেছেন ৷ এই দলে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা কুমার ব্যঞ্জনকর, অর্থমন্ত্রী স্বর্ণিম ওয়াগলে এবং বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল রয়েছেন ৷ পাশাপাশি, আলাদাভাবে শিল্পপতিদের একটি দলও এসেছে ভারত সফরে ৷
তাঁর ভারত সফরে বালেন্দ্র শাহ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে প্রতিনিধি-পর্যায়ে আলোচনাও করবেন ৷ ভারতের বিদেশ সচিব অমৃত বাহাদুর রাই এই সফরের আগে জানিয়েছিলেন, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন ৷
এই সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক দিকগুলি উঠে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বাণিজ্য, ট্রানজিট, জ্বালানি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে ৷ নেপালের বিদেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, উভয়পক্ষ বিভিন্ন জ্বালানি সহযোগিতা প্রকল্পের উদ্বোধন এবং নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বিষয়েও আলোচনা করবে ৷
নেপালের বিদেশমন্ত্রক বলেছে, "এই সফরের সময় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, মহাকাশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক বেশ কয়েকটি মউ স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে ৷" হিমালয়বেষ্টিত এই দেশটিতে আরও বেশি করে বিনিয়োগ টানার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, বালেন্দ্র শাহ 'নেপাল-ভারত বাণিজ্যিক ফোরাম'-এ বক্তব্য রাখার এবং ভারতের শীর্ষস্তরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেবেন ৷