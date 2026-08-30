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চা-পানের 15 মিনিটের বিরতিই বাঁচিয়েছে প্রাণ, নেপাল থেকে ফিরে স্মৃতিচারণায় 5 বন্ধু

না থেমে যদি কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে যেতেন, তাহলে যে কী হত, ভেবে পাচ্ছেন না ওঁরা পাঁচ জন ৷ চোখের সামনে দেখেছেন ধ্বংসলীলা ৷

Nepal Flood
নেপালে হড়পা বানের পরবর্তীতে জনপদের অবস্থা (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 2:31 PM IST

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রায়পুর, 30 অগস্ট: চা-পানের জন্য নেওয়া একটি ছোট বিরতিই জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছে ছত্তিশগড়ের পাঁচ বন্ধুর ৷ নেপালের ভোটে কোশি ও ত্রিশূলী নদীর উপত্যকায় আঘাত হানা আকস্মিক বন্যার গ্রাস থেকে বেঁচে ফিরে এমনটাই জানিয়েছেন তাঁরা ৷

বুধবার ঘটে যাওয়া সেই বিপর্যয় থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়ার পর দু'টি উদ্বেগপূর্ণ দিন কাটাতে হয় তাঁদের ৷ কখনও উঁচু কোনও স্থানে আশ্রয় নিয়ে, আবার কখনও ভাড়া করা গাড়িতে রাত কাটিয়ে ৷ যেখানেই ছিলেন, তার নিচে তখন উত্তাল ত্রিশূলী নদীর রুদ্রমূর্তি —এভাবেই কেটেছিল সময় ।

এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে স্বস্তি ফিরেছিল, যখন স্থানীয় নারী নিরাপত্তাকর্মীরা রাখিবন্ধন উপলক্ষে তাঁদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন । রায়পুরের মানা ক্যাম্প এলাকার বাসিন্দা—নারায়ণ সেন, দীনেশ ওঝা, প্রেম সিং জগত, যতেন্দ্র প্রকাশ এবং দীনেশ সিং ঠাকুর ৷ এদের সবার বয়স 50 থেকে 60 বছরের মধ্যে৷ তাঁরা শনিবার বাড়ি ফিরে আসেন ।

সেলুন-মালিক 53 বছর বয়সী নারায়ণ সেন সংবাদসংস্থা পিটিআইকে বলেন, "আমরা ভাগ্যবান যে 26 অগস্ট আকস্মিক বন্যা শুরুর সময় আমরা চা খাওয়ার জন্য থেমেছিলাম । যদি 10-15 মিনিট আগে রওনা হতাম, তবে হয়ত আটকে পড়তাম । সেখানে না থামলে কী যে হত, তা আমরা জানি না ।"

দলটি 21 অগস্ট রায়পুর থেকে রওনা হয়ে পরদিন নেপালে পৌঁছয় । তাঁরা একটি গাড়ি ভাড়া করেছিলেন এবং পশুপতিনাথ মন্দির, মনোকামনা মন্দির ও অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন । 26 অগস্ট সকাল সাড়ে 9টা থেকে 10টার দিকে ধাদিং জেলার মালেখু শহরের একটি হোটেলে তাঁরা চা পানের জন্য থামেন ।

নারায়ণ আরও বলেন, "সেখানে আমরা জানতে পারি যে সামনের একটি সেতু বন্যায় ভেসে গিয়েছে । হোটেলটির মালিক ছিলেন একজন ভারতীয়; তিনি আমাদের অনেক সাহায্য করেন এবং খাবারের ব্যবস্থাও করে দেন । আমরা ত্রিশূলী নদীতে গাড়ি ভেসে যেতে দেখেছি । স্রোতের টানে মৃতদেহ এবং আরও অনেক কিছু ভেসে যাচ্ছিল । আমরা ভীতসন্ত্রস্ত ছিলাম । সবসময়ই আশঙ্কা হচ্ছিল যে বন্যার পরিস্থিতি হয়ত আরও খারাপ হতে পারে ।"

তাঁরা মালেখুর একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় নেয় এবং গাড়ির ভিতরেই রাত কাটান । স্থানীয় বাসিন্দা ও কর্তৃপক্ষ তাদের সহায়তা করেছিল ।

পুলিশের হেড কনস্টেবল দীনেশ সিং ঠাকুর জানান, বন্যা আঘাত হানার সময় তারা পশুপতিনাথ মন্দির থেকে প্রায় 50 কিলোমিটার দূরে ছিলেন । তাঁর কথায়, "হোটেলে চা খাওয়ার সময় আমরা লক্ষ্য করলাম মানুষজন হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠছে । পরে আমরা বন্যার কারণে ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে জানতে পারি । আমরা শুনলাম পুরো গ্রাম, ভবন, অফিস এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । আমরা যা দেখেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন ।"

পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখার জন্য তাঁরা পরে ত্রিশূলী নদীর তীরে গিয়েছিলেন । তিনি বলেন, "আমরা অবিরাম ভগবান শিবের নাম জপ করছিলাম ৷ আমাদের বিশ্বাস, তাঁর আশীর্বাদই আমাদের রক্ষা করেছে ।"

স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের প্রশংসা করে তিনি বলেন, "সেখানে বিদ্যুৎ ও জল ছিল না, কিন্তু প্রশাসন ও পুলিশ আমাদের সহায়তা করেছে । তারা আমাদের আশ্বস্ত করেছিল, আমরা উঁচু স্থানে আছি বলে চিন্তার কিছু নেই ।"

এই পাঁচ বন্ধু ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিল এবং নিজেদের অবস্থান জানাতে ভারত সরকারের দেওয়া হেল্পলাইন ব্যবহার করছিল । এই বিষয়ে দীনেশ বলেন, "ওখানে ইন্টারনেট পরিষেবা ভালো কাজ করছিল, তাই আমরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলাম এবং আতঙ্কিত হইনি ।"

অবশেষে 28 অগস্ট তাঁরা নেপাল ছাড়েন । এই বিপর্যয়ের মধ্যেও পাঁচ বন্ধু একটি আবেগঘন মুহূর্তের সাক্ষী হন, যখন স্থানীয় নারী নিরাপত্তা কর্মীরা তাদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন ।

দীনেশ বলেন, "রাখি বন্ধনের পরেই আমাদের ভ্রমণ শেষ করে ফেরার কথা ছিল, তাই আমাদের বোনেরা আগেই আমাদের রাখি দিয়ে দিয়েছিল । সেখানে কর্তব্যরত নিরাপত্তা কর্মীরাই আমাদের হাতে সেই রাখি পরিয়ে দেন । সেটি ছিল অত্যন্ত স্বস্তিদায়ক একটি মুহূর্ত ।"

দর্জি দোকানের মালিক দীনেশ ওঝা জানান, বন্যার পর তাঁরা যে দৃশ্য দেখেছিলেন, তা চিরকাল স্মৃতিতে গেঁথে থাকবে । তাঁর কথায়, "আমরা যা দেখেছি, কখনওই ভুলতে পারব না । অনেক মানুষ তাদের নিখোঁজ স্বজনদের মরিয়া হয়ে খুঁজছিলেন । আমরা গাড়িতেই রাত কাটিয়েছি, কিন্তু ঘুমাতে পারিনি । সবসময়ই ভয় কাজ করছিল, হয়ত আবারও বন্যা আঘাত হানতে পারে । অবশেষে আমরা নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পেরেছি বলে আমরা আনন্দিত ।"

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