নেপালে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 1344, এখনও নিখোঁজ 5 হাজারের বেশি, খোঁজ নেই 275 ভারতীয়র

নেপালে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 1344, এখনও নিখোঁজ 5 হাজারের বেশি, খোঁজ নেই 275 ভারতীয়র
স্থলপথ এবং আকাশপথ মিলিয়ে ইতিমধ্যেই 13 হাজারের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে । অভিযানে নেমেছেন নেপালের 21 হাজার 421 জন নিরাপত্তাকর্মী ।
Published : September 5, 2026 at 3:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 সেপ্টেম্বর: পাহাড় ভেঙে নেমে আসা জলের স্রোতে নেপালে বিপর্যয়ের ছবি ক্রমশ ভয়াবহ আকার নিচ্ছে । মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1344 । এখনও নিখোঁজ বা যোগাযোগহীন প্রায় 5 হাজারের বেশি। তাঁদের মধ্যে 275 জন ভারতীয় । শুক্রবার নেপালের জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষর (NDRRMA) প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই স্পষ্ট হয়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা ব্যাপক ।
26 অগস্ট নেপাল-তিব্বত সীমান্তের কাছে একটি বরফ-পাথরের ধস (ice-rock avalanche) থেকে বিপুল জলের স্রোত নেমে আসে । উত্তর ও মধ্য নেপালের একের পর এক শহর, জনপদ এবং গ্রাম প্লাবিত হয় । কোথাও রাস্তা নিশ্চিহ্ন, কোথাও সেতু ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গোটা এলাকা । বাড়িঘরের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ।
#WATCH | Delhi: MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, "As per our current information, 275 Indian nationals remain missing. We continue to be in close touch with the Nepali government and with the Ministry of Foreign Affairs here and the relevant or concerned state… pic.twitter.com/kk43uQTNQY— ANI (@ANI) September 4, 2026
NDRRMA-র প্রাথমিক হিসাব বলছে, এখনও পর্যন্ত 32 হাজার 933 জন এই বিপর্যয়ের সরাসরি শিকার । ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কারণে সমস্যায় পড়েছে সাড়ে ছ'হাজারেরও বেশি পড়ুয়া । চারটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পুরোপুরি ধ্বংস হয়েছে, আরও তিনটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত । প্রায় 55 কিলোমিটার মোটরযোগ্য রাস্তা, 37টি মোটরযোগ্য সেতু এবং 68টি ঝুলন্ত সেতু সম্পূর্ণ বা বড় ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তবে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ হিসাব এখনও তৈরি হয়নি ।
উদ্ধারকাজও চলছে জোরকদমে । স্থলপথ এবং আকাশপথ মিলিয়ে ইতিমধ্যেই 13 হাজারের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়েছে । অভিযানে নেমেছেন নেপালের 21 হাজার 421 জন নিরাপত্তাকর্মী । তাঁদের মধ্যে 9 হাজার 287 জন নেপাল সেনা, 7 হাজার 931 জন নেপাল পুলিশ এবং 4 হাজার 203 জন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সদস্য ।
আকাশপথেও চলছে নজিরবিহীন তৎপরতা । নেপাল সেনার হেলিকপ্টার ইতিমধ্যে 881টি উড়ান চালিয়েছে । কাঠমান্ডু থেকে বেসরকারি সংস্থার হেলিকপ্টারও 129টি উড়ান পরিচালনা করেছে । উদ্ধার হওয়া মানুষের মধ্যে রয়েছেন 303 জন বিদেশি নাগরিক ।
रसुवा भोटेकोशी बाढी सम्बन्धी खोज तथा उद्धार अपडेट २०८३।०५।२० गते ०८:०० बजेसम्म pic.twitter.com/PAF9OtO2ye— Nepal Police (@NepalPoliceHQ) September 5, 2026
তবে নিখোঁজের তালিকা এখনও দীর্ঘ । সরকারি হিসাব অনুযায়ী, প্রায় 5 হাজার 53 জনের কোনও খোঁজ নেই । তাঁদের মধ্যে রসুয়ায় 2 হাজার 130 জন, নুওয়াকোটে 2 হাজার 340 জন এবং 583 জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন । প্রশাসনের আশঙ্কা, নিখোঁজের সংখ্যার মধ্যে এমন কিছু মানুষও থাকতে পারেন, যাঁদের দেহ উদ্ধার হয়েছে কিন্তু এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ।
এই বিপর্যয়ে ভারতের উদ্বেগও বাড়ছে । বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, বন্যাকবলিত এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত 169 জন ভারতীয়কে উদ্ধার করা হয়েছে । কিন্তু 275 জন ভারতীয় এখনও নিখোঁজ । শুক্রবার আরও তিন ভারতীয়- অভিজিৎ সুরেশ পাওয়ার, দীপিকা অভিজিৎ পাওয়ার এবং তাঁদের পাঁচ বছরের ছেলে সমর্থ অভিজিৎ পাওয়ার- ত্রিশূলী বাজার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে । তাঁদের বিমানে ভারতে ফেরানোর ব্যবস্থা করছে কাঠমান্ডুর ভারতীয় দূতাবাস ।
ভারতীয় নাগরিকদের খোঁজে নেপালের প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চালাচ্ছে ভারত । শুধু উদ্ধার নয়, ত্রাণ এবং চিকিৎসা সহায়তাও বাড়ানো হয়েছে । বৃহস্পতিবার দু'টি ভারতীয় বিমান কাঠমান্ডুতে 21 টন ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছে । সাতটি উড়ানে এখনও পর্যন্ত ভারতের পাঠানো ত্রাণের পরিমাণ প্রায় 95 টন । উদ্ধার ও ত্রাণ অভিযানে ভারত মোট 54 জন বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছে, এঁদের মধ্যে রয়েছেন 30 জন টানেল-রেসকিউ বিশেষজ্ঞ, 19 জন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ এবং পাঁচ সদস্যের চিকিৎসক দল ।
বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, নেপাল যে ধরনের সাহায্য চাইবে, সেই অনুযায়ী আরও প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাঠানো হবে । তার মধ্যে রয়েছে ফরেন্সিক কিট, 'বেইলি ব্রিজ' এবং অন্যান্য উদ্ধার সরঞ্জাম । অন্যদিকে, চিন থেকেও নেপালে পৌঁছেছেন বহু ভারতীয় । বিদেশ মন্ত্রকের হিসাবে, 1907 জন ভারতীয় নিরাপদে চিনের দিক থেকে নেপালে প্রবেশ করেছেন । চিনা কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য উদ্ধৃত করে দিল্লি জানিয়েছে, তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলে আর কোনও ভারতীয় পর্যটক আটকে নেই ।
এই বিপর্যয়ে আন্তর্জাতিক সাহায্যও পৌঁছতে শুরু করেছে । আমেরিকার সেনাবাহিনীও মানবিক ত্রাণ অভিযানে যোগ দিয়েছে । জরুরি জীবনরক্ষাকারী সামগ্রী ও উদ্ধার সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়ার কাজে তারা নেপালকে সাহায্য করছে । আমেরিকা ইতিমধ্যেই 5 লক্ষ ডলার এবং আরও 36 লক্ষ ডলার মানবিক সহায়তা ঘোষণা করেছে । অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন, বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রপুঞ্জও নেপালের পাশে দাঁড়িয়েছে ।
তবে ত্রাণ পৌঁছলেও বিপর্যয়ের গভীরতা কাটেনি । পাহাড়ি জনপদে এখনও বহু মানুষ যোগাযোগহীন । ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাস্তা ও সেতুর কারণে দুর্গম এলাকায় পৌঁছনোই বড় চ্যালেঞ্জ । ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে । নিখোঁজদের সন্ধানে তল্লাশি যত এগোবে, ততই প্রকাশ্যে আসতে পারে এই ভয়াবহ দুর্যোগের প্রকৃত ছবি ।