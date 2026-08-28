হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপাল থেকে দেশে ফিরলেন 96 জন, খোঁজ নেই 320 ভারতীয়ের

হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপাল থেকে দেশে ফিরলেন 96 জন, খোঁজ নেই 320 ভারতীয়ের
26 অগস্টের ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ ভারত-সহ 30টি দেশের নাগরিকের অনেকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ৷
By PTI
Published : August 28, 2026 at 7:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অগস্ট: বিধ্বংসী হড়পা বানে মৃত্যু মিছিল ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে চলেছে ৷ এরই মধ্যে উদ্বেগে রয়েছেন নেপালে যাওয়া ভারতীয় নাগরিকদের পরিবার ৷ শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, নেপাল-তিব্বত সীমান্তে হড়পা বানে 320 জন ভারতীয় নিখোঁজ ৷ অন্যদিকে 400 জন ভারতীয় চিনের সীমান্তে আটকে রয়েছেন ৷ উদ্ধারকার্যে প্রতিবেশী দেশকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করতে তৈরি নয়াদিল্লি, জানান তিনি ৷
বহু ভারতীয় কৈলাস মানস সরোবরে তীর্থ করতে নেপালের মধ্য দিয়ে তিব্বত যাচ্ছিলেন ৷ তাঁদের অনেকে এই ধসের কবলে পড়েছেন ৷ এদিন মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের বলেন, "96 জন ভারতীয় চিন থেকে সড়কপথে নেপালে প্রবেশ করেছেন ৷ যে এলাকার কথা বলা হচ্ছে, সেটা খুব ছোটখাটো কিছু নয় ৷ একটা বিশালাকার অঞ্চল ৷ সেখানেও ভূমি ধস হয়েছে ৷ তাই মানুষ যে দিক দিয়ে পারছেন এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন ৷ 96 জন চিন থেকে নেপালে প্রবেশ করতে পেরেছেন ৷"
এরই সঙ্গে শুক্রবার দুপুরে বিপর্যস্ত নেপাল থেকে 21 জন ভারতীয় নয়াদিল্লি পৌঁছেছেন ৷ তাঁরা সবাই তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ৷ বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর নিজে নয়াদিল্লিতে বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন ৷
26 অগস্ট সকাল 8.30 টা নাগাদ হঠাৎ কাদা-মাটি-পাথরের প্রবল স্রোত নেপাল-তিব্বত সীমান্তে পাহাড় থেকে সমভূমিতে নেমে আসে ৷ ভোটেকোশী ও ত্রিশূলি নদীর স্রোতে রসুয়া, নুয়াকোট, ঢাডিং এবং গোর্খায় ভেসে গিয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি সর্বত্র কাদা-মাটিতে ডুবে রয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত 547 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে ৷
রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "নিখোঁজ ভারতীয়ের সংখ্যা, যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না, এখন 320 ৷ এছাড়া ভারতীয় বংশোদ্ভূত 100 জনের সঙ্গেও কোনও যোগাযোগ করা যায়নি ৷" এছাড়া 400 জন ভারতীয় চিন সীমান্তের কাছে আটকে রয়েছেন ৷ কিন্তু তাঁরা নিরাপদে আছেন ৷
মুখপাত্র বলেন, "আটকে পড়া ভারতীয়রা তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছেন ৷ আমাদের দূতাবাসও তাঁদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ আমাদের দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরের মাধ্যমেও পরিবারের সদস্যরা বেজিংয়ের দূতাবাসে আটকে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ আমাদের দূতাবাস চিনের স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে ৷ আটকে পড়া ভারতীয়দের কীভাবে উদ্ধার করা যায়, সেদিকটি ভেবে দেখা হচ্ছে ৷"
এই আবহে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে সংশ্লিষ্ট উচ্চাধিকারিকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন ৷ সেখানে কাঠমান্ডু ও বেজিংয়ের রাষ্ট্রদূতরাও হাজির ছিলেন ৷ বিদেশ মন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আজ নেপালে উদ্ধারকার্য ও ত্রাণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ কাঠমাণ্ডু ও বেজিংয়ে আমাদের দূতাবাস পরিস্থিতির সবচেয়ে সাম্প্রতিক ছবি পাঠিয়েছেন ৷ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আবারও নেপালে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে ৷ আমরা এই ঘটনাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছি ৷"
26 অগস্ট দুর্যোগের দিন থেকেই ভারত প্রতিবেশী দেশে ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়ে যাচ্ছে ৷ এদিন রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "দু'টি যুদ্ধবিমানে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে ৷ আশা করছি, তৃতীয় বিমানটিও খুব শীঘ্রই রওনা দেবে ৷ নেপাল সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধারকার্য চালানোর জন্য একটি বিশেষ দল পাঠানোর অনুরোধ জানিয়েছে ৷ সেই অনুযায়ী উদ্ধারকারী দল পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে ৷ কী কী যন্ত্র লাগবে, তার জন্য একটি দল সেখানে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে চলে গিয়েছে ৷ একটি চিকিৎসকের দলও পাঠানো হচ্ছে ৷ এর সঙ্গে আমরা বেইলি ব্রিজ এবং প্রযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দল পাঠানোর কথাও জানিয়েছি ৷ যাতে দ্রুত নেপালের বিভিন্ন অংশে যোগাযোগ পুনর্বহাল করা যায় ৷ আমরা নেপালকে এনডিআরএফ-এর দল পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছি ৷ আপাতত নেপালের সরকার কী বলে, তার জন্য অপেক্ষা করছি ৷ নেপাল কর্তৃপক্ষের যা যা সহযোগিতা লাগবে, সেসব দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত ৷" ভারত এখনও পর্যন্ত দু'টি সামরিক বিমানে 47.5 টন জরুরি সামগ্রী নেপালে পাঠিয়েছে ৷