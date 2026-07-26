দু'দেশের পর্যটকের জন্য সুখবর ! ভারতীয় টাকা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেপালের

দু'দেশের পর্যটকের জন্য সুখবর ! ভারতীয় টাকা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেপালের
নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এই নতুন নিয়মটির ফলে নেপালে ভ্রমণকারী ভারতীয় পর্যটক এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে যুক্ত নেপালি নাগরিকদের অনেক সুবিধা হবে ।
By PTI
Published : July 26, 2026 at 11:49 AM IST
কাঠমান্ডু, 26 জুলাই: ভারত ও নেপালের নাগরিকদের জন্য সুখবর ৷ 200 ও 500-এর ভারতীয় নোট 25 হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে দেশে প্রবেশ বা দেশ থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে নেপাল সরকার ৷ তবে শর্ত হল একটাই, এই নোটগুলো অবশ্যই 2016 সালের 9 নভেম্বর বা তার পরে ইস্যু করা হতে হবে ।
নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক (এনআরবি) বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, 2016 সালের 9 নভেম্বরের আগে ইস্যু করা 500 ও 1000-এর ভারতীয় নোট নেপালে নিষিদ্ধই থাকছে । তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, 2016 সালের 9 নভেম্বরের পরে ইস্যু করা 200 ও 500-এর ভারতীয় নোট নেপালি বা ভারতীয় নাগরিকরা জনপ্রতি সর্বোচ্চ 25 হাজার টাকা পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে নেপালে প্রবেশ করতে বা নেপাল থেকে বাইরে নিয়ে যেতে পারবেন ।
যদিও 11 ফেব্রুয়ারি 'নেপাল গেজেট'-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এনআরবি এই নতুন নিয়মগুলির কথা আগেই জানিয়েছিল ৷ তবুও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৃহস্পতিবার একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করে সেই নিয়মগুলোর পুনরাবৃত্তি করেছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্পষ্ট করেছে । নতুন নিয়মগুলোর বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে এনআরবি-র মুখপাত্র গুরু প্রসাদ পাউডেল শনিবার জানান, নেপালি নাগরিকরা ভারত ছাড়া অন্য কোনও দেশ থেকে নেপালে ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে আসতে পারবেন না । একইভাবে, ভারত ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় দেশেও তাঁরা নেপাল থেকে ভারতীয় মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না । তিনি বলেন, "এই নতুন ব্যবস্থার ফলে নেপালে ভ্রমণকারী ভারতীয় পর্যটক এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য ও ব্যবসায় জড়িত নেপালি নাগরিকদের সুবিধা হবে ।"
এই সর্বশেষ পদক্ষেপটি দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ভারতীয় মুদ্রা বিনিময়ের ওপর বিদ্যমান বিধিনিষেধ শিথিল করেছে ৷ দেশ দুটির মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ জন-সম্পর্ক এবং উন্মুক্ত সীমান্ত । ভারত নেপালের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ও পর্যটকদের প্রধান উৎস ৷ অন্যদিকে, হাজার হাজার নেপালি নাগরিক ভারতে কাজ, পড়াশোনা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন ।
এনআরবি বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নেপালি নাগরিক ও বিদেশি পর্যটকরা কোনও শুল্ক নিয়ে ঘোষণা ছাড়াই 5000 মার্কিন ডলার বা সমমূল্যের অন্য কোনও বিদেশি মুদ্রা নেপালে নিয়ে আসতে পারবেন । তবে 5000 মার্কিন ডলারের বেশি অর্থ সঙ্গে থাকলে নেপালে পৌঁছনোর পর তা শুল্ক দফতর কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই জানাতে হবে ।
উল্লেখ্য, ভারত 2016 সালের 8 নভেম্বর 500 ও 1000 টাকার নোট বাতিল করেছিল এবং সেগুলোর পরিবর্তে নতুন নকশার 500 টাকার নোট ও 2000 টাকার নতুন নোট চালু করেছিল ৷ অবশ্য 2000 টাকার সেই নোটগুলো পরবর্তীতে তুলে নেওয়া হয়েছে । টাকা বাতিলের ওই সিদ্ধান্তের পর পুরনো ভারতীয় নোটের ব্যবহার ও চলাচলের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল নেপাল সরকার ।