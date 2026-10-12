ফর্ম 6 সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান কোনওটাই করিনি: সুপ্রিম কোর্ট

ফর্ম 6 সংশোধনের বিষয়টি অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান কোনওটাই করিনি: সুপ্রিম কোর্ট
Supreme Court: সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ এদিন স্পষ্ট করে জানায় যে, বিহারের এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়টির যখন শুনানি হয়েছিল, তখন সংশোধিত 'ফর্ম 6'-এর অস্তিত্বই ছিল না ।
Published : October 12, 2026 at 5:45 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সংশোধিত 'ফর্ম 6'-কে তারা অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান কোনওটাই করেনি । সোমবার একথা স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ উল্লেখ্য, গত 5 অক্টোবর একটি মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছিল যে, সংশোধিত ফর্ম 6-এ তারা অনুমোদন দেয়নি ৷
যাঁরা প্রথমবারের মতো ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে চান, তাঁদের এই 'ফর্ম 6' পূরণ করতে হয় । বিভিন্ন রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা 'এসআইআর' (SIR)-এর সময় নির্বাচন কমিশন এই ফর্মের নিয়মে কিছু বদল এনে তা ব্যবহার করেছে । সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চে এদিন বিষয়টি উত্থাপিত হয় । বেঞ্চটি প্রিয়া মিশ্র ও অন্য একজনের দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি করছিল ৷ মামলাটি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল ।
সেই মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ এদিন স্পষ্ট করে জানায় যে, বিহারের এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়টির যখন শুনানি হয়েছিল, তখন সংশোধিত 'ফর্ম 6'-এর অস্তিত্বই ছিল না । আদালত আরও যোগ করে যে, চলতি মাসের শুরুর দিকে শুনানির সময় শীর্ষ আদালত যে পর্যবেক্ষণ দিয়েছিল, তাকে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান - কোনওটি হিসেবেই গণ্য করা যাবে না ।
গত 5 অক্টোবর শীর্ষ আদালত বলেছিল, "আমরা বিষয়টি একদম পরিষ্কার করে দিতে চাই যে, সংশোধিত 'ফর্ম 6'-কে আমরা অনুমোদন করিনি...আমরা দেখতে চাই কে এটি (ফর্ম 6) সংশোধন করেছে ।" আজকের শুনানির সময় আবেদনকারীর আইনজীবী যুক্তি দেন যে, নির্বাচন কমিশন এমনভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছে যেন সংশোধিত 'ফর্ম 6'-এ সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন রয়েছে । আবেদনকারীর আইনজীবী আদালতের 5 অক্টোবরের মন্তব্যটিও তুলে ধরার চেষ্টা করেন ।
জবাবে বেঞ্চ জানায়, তখন কেবল এটুকু বলা হয়েছিল যে, বিহারের এসআইআর বিষয়টি যখন আদালতের সামনে ছিল, তখন নতুন 'ফর্ম 6'-এর অস্তিত্ব ছিল না । বেঞ্চ আরও বলে, "এর অর্থ এই নয় যে, সুপ্রিম কোর্ট এটিকে অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করেছে ।"
সে সময় আবেদনকারীর আইনজীবীর তরফে যুক্তি দেওয়া হয় যে, নির্বাচন কমিশন প্রচার করেছে যে, পরিবর্তিত 'ফর্ম 6' শীর্ষ আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং আবেদনকারী এ বিষয়ে আদালতের নির্দেশ চাইছেন । বেঞ্চ তখন বলে, "নতুন 'ফর্ম 6' সংক্রান্ত কোনও আবেদনই ছিল না । আমরা কেবল এটুকুই বলেছিলাম । তা অনুমোদিত হোক বা না-ই হোক । দয়া করে নিজের সুবিধামতো কথা বেছে নেবেন না ।"