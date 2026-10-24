শান্তি-মুচলেকায় সই করবেন না, আদালতে ধাক্কা খেয়ে ঘোষণা নেহার

শান্তি-মুচলেকায় সই করবেন না, আদালতে ধাক্কা খেয়ে ঘোষণা নেহার
Neha peace bond: 17 অক্টোবর নোটিশ দিয়ে দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয় নেহাকে স্পেশাল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির হয়ে শান্তি-মুচলেকায় সই করতে হবে ।
Published : October 24, 2026 at 5:47 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 অক্টোবর: শান্তি বজায় রাখতে মুচলেকা দেবেন না আইসা সভাপতি নেহা বোরা । শনিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, কোন শান্তি বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে তা জানা নেই বলে মুচলেকায় সই করবেন না ।
ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে । অক্টোবর মাসের 16 তারিখ দিল্লির কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে তেরঙা যাত্রার ডাক দেয় সিজেপি । সেখানে যোগ দিতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হন নেহা । একাধিক থানা-সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার পর সেদিন গভীর রাতে তাঁকে মুক্ত করে দিল্লি পুলিশ। পরদিন পান দিল্লি পুলিশের নোটিশ ।
তাতে স্পষ্ট করে লেখা ছিল স্পেশাল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সামনে হাজির হয়ে নেহাকে দশ হাজার টাকা জমা রাখতে হবে । পাশাপাশি মুচলেকা দিয়ে জানাতে হবে অশান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন কোনও কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত থাকবেন না । এখানেই আপত্তি নেহার।
তাঁর স্পষ্ট দাবি, মুচলেকা দিতে হবে এমন কোনও কাজ তিনি করেননি । আর তাই দেবেন না । নোটিশ খারিজের দাবি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন আইসার সর্বভারতীয় সভাপতি। তবে আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় শুক্রবার । মানে দিল্লি পুলিশের দেওয়া নোটিশ এখন আইনি দিক থেকে বৈধ । এরপর শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নেহা ।
তিনি জানান, সরকারকে প্রশ্ন করা বা সরকারের বিরোধিতা করা যে কোনও গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের আচরণ আর যাই হোক শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা বলে পরগণিত হতে পারে না । যে ব্যবস্থায় সরকারকে প্রশ্ন করা অপরাধ সেখানে কোন শান্তি বজায় রাখার কথা বলা হচ্ছে তা তিনি জানেন না । আর তাই শান্তি-মুচলেকায় সই করার কোনও কারণ থাকতে পারে না বলে মনে করেন নেহা ।
এর আগে দিল্লি পুলিশের নোটিশে বিএনএসএসের 126 নম্বর ধারার উল্লেখ ছিল । 17 অক্টোবর দেওয়া ওই নোটিশে বলা হয়েছিল 19 তারিখ স্পেশাল এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়ে নেহাকে টাকা জমা রাখতে হবে । সই করতে হবে মুচলেকায় । তিনি যা যা কথা দিয়েছেন তা পালন করবেন- এই মর্মে একজনকে দায়িত্বও নিতে হবে । কিন্তু এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন এই ছাত্র নেত্রী ।