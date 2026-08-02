মঙ্গল থেকে NEET-UG কাউন্সেলিং, শিক্ষাবর্ষ শুরু সেপ্টেম্বরের আটে
কাউন্সেলিংয়ের দ্বিতীয় পর্ব 24 অগস্ট থেকে 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ।
By PTI
Published : August 2, 2026 at 11:13 AM IST
নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: 'অল ইন্ডিয়া কোটা'-র আওতায় এমবিবিএস (MBBS) এবং অন্যান্য স্নাতক স্তরের মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিংয়ের প্রথম পর্ব শুরু হতে চলেছে চলতি মাসের চার তারিখ থেকে ৷ 2026-27 ব্যাচের শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে সেপ্টেম্বর আট তারিখ থেকে ৷
মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটির (MCC) প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, 'ডিমড' এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য কাউন্সেলিংয়ের প্রথম পর্ব চার থেকে 17 অগস্ট পর্যন্ত চলবে । এতে যোগ দেওয়ার শেষ তারিখ 22 অগস্ট ।
কাউন্সেলিংয়ের দ্বিতীয় পর্ব 24 অগস্ট থেকে 2 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 18 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ।
'স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড' বা শূন্য আসন পূরণের বিশেষ পর্বটি 28 সেপ্টেম্বর থেকে 3 অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত হয়েছে । এই পর্বের পর যোগ দেওয়ার শেষ তারিখ 10 অক্টোবর ।
রাজ্য কোটার আসনগুলির জন্য কাউন্সেলিংয়ের প্রথম পর্ব 13 অগস্ট থেকে 22 অগস্ট পর্যন্ত চলবে এবং প্রার্থীদের 28 অগস্টের মধ্যে তাতে যোগ দিতে হবে । দ্বিতীয় পর্ব 31 অগস্ট থেকে 8 সেপ্টেম্বর এবং তৃতীয় পর্ব 16 সেপ্টেম্বর থেকে 26 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে । রাজ্য কোটার আসনগুলির জন্য 'স্ট্রে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড' 3 অক্টোবর থেকে 5 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ।
সময়সূচিতে প্রতিটি পর্বের পর মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি (MCC) এবং রাজ্য কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যোগদানকারী প্রার্থীদের তথ্য যাচাইয়ের সময়সীমাও উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে আসন প্রক্রিয়াকরণ ও পরবর্তী বরাদ্দকরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় । MCC-র প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, শূন্য আসন পূরণের জন্য পরবর্তী পর্বের কাউন্সেলিং চলতে থাকলেও স্নাতক স্তরের মেডিক্যাল কোর্সের শিক্ষাবর্ষ সেপ্টেম্বর মাসের আট তারিখ থেকেই শুরু হবে ।
MCC সমস্ত অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান, রাজ্য কাউন্সেলিং কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে সময়সূচি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছে । কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সময়মতো সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমস্ত শনিবার, রবিবার এবং সরকারি ছুটির দিনগুলিতেও কাজের দিন হিসেবে গণ্য করতে বলা হয়েছে ।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ MCC, NEET-UG 2026 কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে । এর মধ্যে রয়েছে আসন আপগ্রেড বা উন্নীতকরণের সুযোগ নেওয়া প্রার্থীদের জন্য সশরীরে উপস্থিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া এবং বরাদ্দকৃত আসন থেকে অনলাইনে নাম সরিয়ে নেওয়ায় অনুমতি দেওয়া । ভর্তি প্রক্রিয়াকে আরও 'স্বচ্ছ ও শিক্ষার্থী-বান্ধব' করে তোলার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপগুলি করা হয়েছে । উল্লেখ্য, পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অন্যতম হল - যেসব প্রার্থী আসন পেয়েছেন এবং পরবর্তী রাউন্ডে 'আপগ্রেড' বা আসন পরিবর্তনের সুযোগ বেছে নিয়েছেন, তাঁদের কেবল ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজে সশরীরে উপস্থিত হতে হবে না ।
কাউন্সেলিং-এর নিয়মাবলি সাপেক্ষে, পরবর্তী রাউন্ডের প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া সত্ত্বেও কাউন্সেলিং ব্যবস্থায় তাঁদের ভর্তির বিষয়টি বহাল থাকবে । এছাড়া, 'ডিমড ইউনিভার্সিটি'-তে এনআরআই কোটায় আসন প্রত্যাশী প্রার্থীরা 'কাউন্সেলিং পোর্টালে অনলাইনে তাঁদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে পারবেন ।'