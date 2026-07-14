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নিটের ওএমআর শিট, স্ক্যান করা উত্তরপত্র প্রকাশ, অমিল থাকলে চ্যালেঞ্জের সুযোগ

যেসব প্রার্থী NEET (UG) 2026 পুনঃপরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in-এ OMR শিট এবং স্ক্যান করা উত্তরপত্র দেখতে পাবেন ৷

NEET UG 2026 Re exam
নিটের ওএমআর শিট, স্ক্যান করা উত্তরপত্র প্রকাশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 1:04 PM IST

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নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: নিট (NEET) (UG) 2026-এর পরীক্ষার্থীদের ওএমআর (OMR) শিট এবং রেকর্ড করা উত্তরপত্র প্রকাশ করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) । পরীক্ষার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in-এ গিয়ে OMR শিট ও স্ক্যান করা উত্তরপত্র যাচাই করতে পারবেন। স্ক্যান করার ক্ষেত্রে কোনও ভুল থাকলে কিংবা রেকর্ড করা তথ্যের সঙ্গে চিহ্নিত উত্তরের গরমিল থাকলে 15 জুলাই, 2026 পর্যন্ত নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে অনলাইনে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে৷

অনলাইনে ওএমআর শিট ও রেকর্ড করা উত্তরপত্র প্রকাশ: এনটিএ জানিয়েছে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ওএমআর শিট ও রেকর্ড করা উত্তরপত্র দেখা যাবে। এক্ষেত্রে আবেদন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করতে হবে । ওটিপি যাচাই হওয়ার পর, "ওএমআর শিট ও রেকর্ড করা উত্তরপত্র দেখুন/চ্যালেঞ্জ করুন" অপশন দেখা যাবে ৷ সেখানে পরীক্ষার্থীরা যাচাই করতে পারবেন পরীক্ষায় তাঁদের দেওয়া উত্তর স্ক্যানারে রেকর্ড হয়েছে কি না ।

কীভাবে আপত্তি জানাবেন: যদি কোনো পরীক্ষার্থীরা মনে করেন স্ক্যানারে রেকর্ড করা উত্তরটি তাঁর আসল উত্তরের থেকে ভিন্ন, তাহলে সেই প্রশ্নটি বেছে চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন ৷ প্রতিটি প্রশ্নের জন্য আপত্তি জানাতে দিতে হবে 200 টাকা । এই অর্থ নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, ইউপিআই-এর মাধ্যমে দেওয়া যাবে ৷ যদি পরীক্ষার্থীর দাবি সঠিক প্রমাণিত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতি প্রশ্নের জন্য জমা দেওয়া অর্থ ফেরত পাবেন৷
NEET UG 2026 Re exam
নিটের ওএমআর শিট (ইটিভি ভারত)
শেষ দিন 15 জুলাই : এনটিএ জানিয়েছে, ওএমআর শিট এবং রেকর্ড করা উত্তরপত্রকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে 15 জুলাই পর্যন্ত । সংস্থাটি জানিয়েছে, বর্তমান প্রক্রিয়াটি শুধুমাত্র ওএমআর শিট এবং রেকর্ড করা উত্তরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোনও প্রশ্ন বা উত্তর নিয়ে নতুন আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। এই পর্যায়ে শুধুমাত্র যাচাই করা হবে, ওএমআর শিটে পরীক্ষার্থীর দেওয়া উত্তর সঠিকভাবে স্ক্যানার রেকর্ড করেছে কি না ।

প্রয়োজনে সহায়তা নিন: কোনো পরীক্ষার্থী লগ ইন করা, OMR শিট দেখতে বা আপত্তি জানাতে প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলে NTA হেল্পলাইন নম্বর 011-40759000 এবং 011-69227700-এ যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও neetug2026@nta.ac.in-এ ইমেল করলে সাহায্য পাওয়া যাবে৷।


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NEET RECORDED RESPONSES RELEASED
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NEET UG 2026 रीएग्जाम
NEET UG 2026 RE EXAM

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