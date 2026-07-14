নিটের ওএমআর শিট, স্ক্যান করা উত্তরপত্র প্রকাশ, অমিল থাকলে চ্যালেঞ্জের সুযোগ
যেসব প্রার্থী NEET (UG) 2026 পুনঃপরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in-এ OMR শিট এবং স্ক্যান করা উত্তরপত্র দেখতে পাবেন ৷
Published : July 14, 2026 at 1:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: নিট (NEET) (UG) 2026-এর পরীক্ষার্থীদের ওএমআর (OMR) শিট এবং রেকর্ড করা উত্তরপত্র প্রকাশ করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) । পরীক্ষার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট neet.nta.nic.in-এ গিয়ে OMR শিট ও স্ক্যান করা উত্তরপত্র যাচাই করতে পারবেন। স্ক্যান করার ক্ষেত্রে কোনও ভুল থাকলে কিংবা রেকর্ড করা তথ্যের সঙ্গে চিহ্নিত উত্তরের গরমিল থাকলে 15 জুলাই, 2026 পর্যন্ত নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে অনলাইনে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে৷
অনলাইনে ওএমআর শিট ও রেকর্ড করা উত্তরপত্র প্রকাশ: এনটিএ জানিয়েছে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লগ ইন করে ওএমআর শিট ও রেকর্ড করা উত্তরপত্র দেখা যাবে। এক্ষেত্রে আবেদন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লগ ইন করতে হবে । ওটিপি যাচাই হওয়ার পর, "ওএমআর শিট ও রেকর্ড করা উত্তরপত্র দেখুন/চ্যালেঞ্জ করুন" অপশন দেখা যাবে ৷ সেখানে পরীক্ষার্থীরা যাচাই করতে পারবেন পরীক্ষায় তাঁদের দেওয়া উত্তর স্ক্যানারে রেকর্ড হয়েছে কি না ।
📢 NEET (UG) 2026 re-exam - OMR sheets & recorded responses are live— National Testing Agency (@NTA_Exams) July 13, 2026
🔗 https://t.co/a8BvsDQElp
Log in with your Application No. & password → complete OTP verification → open "View/Challenge OMR Sheet & Recorded Responses" → compare your marked answers with what the scanner… pic.twitter.com/0EqRlcGTFm
প্রয়োজনে সহায়তা নিন: কোনো পরীক্ষার্থী লগ ইন করা, OMR শিট দেখতে বা আপত্তি জানাতে প্রযুক্তিগত সমস্যার সম্মুখীন হলে NTA হেল্পলাইন নম্বর 011-40759000 এবং 011-69227700-এ যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও neetug2026@nta.ac.in-এ ইমেল করলে সাহায্য পাওয়া যাবে৷।
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