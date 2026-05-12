নিটের প্রশ্ন ফাঁসে মামলা রুজু সিবিআইয়ের, বিরোধীদের কাঠগড়ায় সরকার

নিটের প্রশ্ন ফাঁসে মামলা রুজু সিবিআইয়ের, বিরোধীদের কাঠগড়ায় সরকার
NEET পরীক্ষা বাতিল নিয়ে অবশেষে মুখ খুলল ন্যাশানাল টেস্টিং এজেন্সি ৷ আগামী 7-10 দিনের মধ্যেই পুনরায় পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানান NTA-এর ডিরেক্টর জেনারেল ৷
Published : May 12, 2026 at 8:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 মে: প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বাতিল হয়েছে ডাক্তারি পড়ার সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষা NEET-UG, 2026 ৷ পরীক্ষায় অনিয়মের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ পাশপাশি সিবিআই (CBI)-এর তরফে এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে ৷ তবে নিট পরীক্ষা বাতিলে সরকারের ভূমিকা নিয়ে সামালোচনা করেছে বিরোধীরা ৷
গত 3 মে, অনুষ্ঠিত NEET (UG) 2026 পরীক্ষা মঙ্গলবার বাতিল করা হয় ৷ প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) ৷ এরপরই ছাত্রছাত্রীদের প্রতি উদাসীনতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগে কেন্দ্রকে বিঁধছে বিরোধী দলগুলি। একই সঙ্গে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আয়োজনে বারবার কেন ‘ত্রুটি’ হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা ৷ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি, সিপিএম-সহ বিভিন্ন দল কেন্দ্রের সমালোচনায় সরব হয়েছে ৷
সর্বভারতীয় ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা বাতিল হওয়া নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, "22 লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ এবং স্বপ্ন ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গিয়েছে ৷ আর এর জন্য দায়ী বিজেপির দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ৷"
NEET 2026 की परीक्षा रद्द हो गयी।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 12, 2026
22 लाख से ज़्यादा छात्रों की मेहनत, त्याग और सपनों को इस भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने कुचल दिया।
किसी पिता ने कर्ज़ लिया,
किसी माँ ने गहने बेचे,
लाखों बच्चों ने रात-रात भर जागकर पढ़ाई की,
और बदले में मिला, पेपर लीक, सरकारी लापरवाही और शिक्षा में…
কয়েক ঘণ্টা পর আরও একটি টুইটে রাহুল গান্ধি লেখেন, "আমি দেশের একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ে তরুণ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই ৷ আপনারা একটি কাজ করুন— নিজেদের মোবাইল বা কম্পিউটারে গুগল-এ গিয়ে এটি সার্চ করে দেখুন, NEET 2024-এর সেই ভয়াবহ কেলেঙ্কারির সময় NTA-এর ডিজি (DG) কে ছিলেন ? মোদি সরকার আজ তাঁকে কোন পদে বসিয়ে রেখেছে ? আপনার মতোই লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলে, বিজেপি ঠিক এভাবেই তাঁদের পুরস্কৃত করে ৷ বিষয়টি এখন জলের মতো পরিষ্কার— মোদিজি এবং বিজেপি আপনাদের ভবিষ্যৎ চুরির এই অপরাধে সরাসরি যুক্ত।"
NEET UG 2026 entrance exam cancelled over question paper leaks. Almost 100 paper leaks & 50 re-exams in past decade of Modi Rajya. Over 20 lakh students affected in this last leak alone. Accountability, anyone?— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 12, 2026
তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রও নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কে মোদি সরকারকে নিশানা করেছেন। সোশাল মিডিয়ায় মহুয়া লিখেছেন, প্রশ্নফাঁস বিতর্কের জেরে নিট-ইউজি 2026 প্রবেশিকা বাতিল হয়ে গিয়েছে। মোদি জমানায় গত এক দশকে প্রায় 100 বার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং 50 বার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে । এবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় 20 লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এর দায় কে নেবে ?
নিট পরীক্ষা বাতিল নিয়ে এদিন ন্যাশানাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (NSUI), SFI এবং অন্যান্য সংগঠনের কর্মীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ৷ এদিন সন্ধ্যায় সিবিআই 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা'-র অধীনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ, চুরির চেষ্টা এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করেছে ৷ এছাড়া 'দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন' এবং 'পাবলিক এক্সামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যাক্ট, 2024'-এর অধীনেও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে ৷
তদন্তকারী সংস্থা বিভিন্ন স্থানে একাধিক বিশেষ দল পাঠিয়েছে । এছাড়া, রাজস্থান পুলিশের 'স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ' (SOG)-এর কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করবে। রাজস্থান পুলিশের SOG দাবি করেছিলেন, পরীক্ষার আগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে রসায়ন বিষয়ের একটি Guess Paper ছড়িয়ে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই প্রশ্নপত্রে প্রায় 410টি প্রশ্ন ছিল ৷ যার মধ্যে আনুমানিক 120টি প্রশ্ন মূল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে হুবহু মিলে গিয়েছিল ৷
অত্যন্ত সংগঠিতভাবে একটি চক্র কাজ করেছে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসে। প্রাথমিক তদন্তের পর এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তদন্তকারীরা। আর সেই প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে পড়েছিল রাজস্থান, হরিয়ানা, কেরল, জম্মু-কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই 15 জনকে আটক করা হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, এই দুর্নীতির শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ অন্যদিকে, জয়পুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মণীশ নামে এক ব্যক্তিকে। সন্দেহ করা হচ্ছে, তিনি এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ‘মূলচক্রী’।
এছাড়াও মহারাষ্ট্রের নাসিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে ৷ নাসিকের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কিরণ কুমার চৌহান জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তিকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য রাজস্থান পুলিশের একটি দল শীঘ্রই শহরে পৌঁছবে। তবে তদন্তকারীদের সন্দেহ, প্রশ্নপত্র রাজস্থানের সীকর জেলা থেকেই ফাঁস হয়েছে ৷ 2024 সালেও ঠিক একই রকমভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। তা নিয়েও দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল ৷