22 লক্ষ পরীক্ষার্থী, সীমিত আসন; আগামিকাল NEET UG নির্ধারক পরীক্ষা

NEET পরীক্ষা দুপুর 2টো নাগাদ শুরু হলেও, পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে হবে সকাল 11টায়। পরীক্ষাকেন্দ্রে দুপুর 1টা 30 মিনিটের পর আর ঢোকা যাবে না।

NEET UG 2026
আগামিকাল NEET UG নির্ধারক পরীক্ষা (ইটিভি ভারত)
By PTI

Published : May 2, 2026 at 8:39 PM IST

নয়াদিল্লি, 2 মে: চলতি বছরের NEET UG পরীক্ষা 3 মে, সারা দেশের 552টি শহর এবং 14টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা দুপুর 2টো থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত একটি হবে। এই বছর, স্নাতক মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তির জন্য 22 লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী, ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট (NEET UG) 2026-এর ফর্ম জমা দিয়েছেন। এই জাতীয়-স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষাটি MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS, এবং BSMS-সহ বিভিন্ন মেডিক্যাল কোর্সে পরীক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ করে দেবে।

NTA ইতিমধ্যেই এই পরীক্ষার (NEET UG 2026) জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করেছে , যেখানে NEET পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পরীক্ষার দিনে পরীক্ষা হলে কী আনতে হবে, কী পরতে হবে, কোন বিষয়গুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে ইত্যাদি অনেক বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

NEET পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

  • প্রবেশপত্রে পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত থাকতে হবে।
  • অনলাইন আবেদনপত্রে আপলোড করা অ্যাটেনডেন্স শিটের নির্দিষ্ট স্থানে একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি NEET (UG) 2026 পরীক্ষা কেন্দ্রে দিতে হবে।
  • বৈধ পরিচয়পত্র যেমন প্যান কার্ড/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ভোটার আইডি/পাসপোর্ট/আধার কার্ড/ডিজি লকার, এপিএএআর আইডি।
  • প্রতিবন্ধী (PwBD) বিভাগের অধীনে ছাড় দাবি করা হলে, লেখার শারীরিক অক্ষমতার সার্টিফিকেট এবং/অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যু করা প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট দেখাতে হবে।
  • প্রবেশপত্রের সঙ্গে ডাউনলোড করা প্রফর্মাটিতে সাদা আউটলাইন-সহ একটি পোস্টকার্ড আকারের (4”X6”) রঙিন ছবি লাগাতে হবে।

NEET পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

  • দুপুর 1টা 30 মিনিটের পর পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তাই, যানজট, কেন্দ্রের অবস্থান এবং আবহাওয়ার মতো বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে পরীক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় হাতে রেখে বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
  • পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে সমস্ত নির্দেশ মেনে চলার এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
  • পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন কোনও অসৎ উপায় অবলম্বন বা তাতে সহায়তা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
  • পরীক্ষায় কোনও পরীক্ষার্থী যদি অন্য কোনও পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখেন, তবে বিষয়টি অবিলম্বে কর্তব্যরত পরিদর্শকদের জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
  • প্রার্থীদের কেন্দ্রে কোনও নিষিদ্ধ সামগ্রী নিয়ে না আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বাধ্যতামূলক শারীরিক তল্লাশির জন্য উপস্থিত থাকতে প্রার্থীদের নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে যথেষ্ট আগে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে ওই নির্দেশে।

অনেক পরীক্ষার্থীর কাছেই NEET শুধুমাত্র একটি শিক্ষাগত মাইলফলকই নয়, বরং এটি একটি আবেগঘন অভিযাত্রা— যা দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, আত্মত্যাগ এবং প্রত্যাশায় চিহ্নিত। এটি শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীর জ্ঞান যাচাই করার পাশাপাশি তার চিন্তার স্বচ্ছতা, আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং নিষ্ঠাকেও পরখ করে নেয়।

NEET UG
NEET UG 2026

