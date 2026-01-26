ট্রেনের দেরিতে NEET পরীক্ষায় বসা হল না, পরীক্ষার্থীকে 9 লাখের জরিমানা দেবে রেল

ট্রেনের দেরিতে NEET পরীক্ষায় বসা হল না, পরীক্ষার্থীকে 9 লাখের জরিমানা দেবে রেল
প্রায় সাত বছর পর জেলা উপভোক্তা কমিশন তার রায় দিয়েছে। রেল পরীক্ষার্থীকে ক্ষতিপূরণ দিতে দেরি করলেও মোট জরিমানার উপর 12% সুদ দিতে হবে।
Published : January 26, 2026 at 10:59 PM IST
বাস্তি, 26 জানুয়ারি: ট্রেন 'লেট' হওয়াটা নতুন কিছু নয়৷ নিত্যযাত্রীরা অধিকাংশ সময় ট্রেনের দেরিতে চলাটা এক রকম মেনেই নিয়েছেন৷ ট্রেন 'লেট' হওয়ায় সকলে বিরক্ত হলেও বিষয়টা একরকম গা সওয়া হয়ে গিয়েছে৷ কিন্তু, এবার ট্রেন 'লেট' চলার চড়া দাম দিতে হবে ভারতীয় রেলকে৷ দেশের এক জেলা উপভোক্তা সুরক্ষা কমিশনের রায়ে এক পরীক্ষার্থীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ 9 লক্ষ টাকা দিতে বলা হয়েছে রেলকে৷ ক্ষতিপূরণ দিতে দেরি হলে গুনতে হবে অতিরিক্ত 12 শতাংশ সুদ!
উত্তরপ্রদেশের বাস্তির এক ছাত্রী সমৃদ্ধি সিং তাঁর NEET পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি ট্রেন 'লেট' হওয়ার কারণে ৷ এরপর আদালতে রেলের বিরুদ্ধে মোটা অঙ্কের জরিমানা দাবি করে মামলা দায়ের করেন ওই পরীক্ষার্থী৷ জেলা উপভোক্তা কমিশন সমৃদ্ধির অভিযোগ যাচাই করার পর তাঁর ক্ষতিপূরণের দাবিতে সম্মতি দিয়ে রেলকে 9 লক্ষ 10 হাজার টাকা জরিমানা দিতে বলেছে৷
কোতোয়ালি থানা এলাকার পিকোরা বক্স এলাকার বাসিন্দা সমৃদ্ধি, NEET-এর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তাঁর পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল লখনউয়ের জয়নারায়ণ পিজি কলেজে। পরীক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি বাস্তি থেকে একটি ইন্টারসিটি সুপারফাস্ট ট্রেনের টিকিট কেটেছিলেন। ট্রেনটি সকাল 11টায় লখনউ পৌঁছানোর কথা ছিল৷ পরীক্ষা কেন্দ্রে দুপুর সাড়ে 12টায় পৌঁছানোর কথা ছিল সমৃদ্ধির। কিন্তু, ট্রেনটি আড়াই ঘণ্টা দেরিতে পৌঁছালে আর পরীক্ষায় বসা হয়নি তাঁর।
এই ঘটনায় রেলের বিরুদ্ধে মামলা করলে জেলা উপভোক্তা কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারক অমরজিৎ বর্মা এবং বিচারক অজয় প্রকাশ সিং রেলকে 9 লক্ষ 10 হাজার টাকা জরিমানা দিতে বলেন৷ এই ঘটনায় সমৃদ্ধির আইনজীবী প্রভাকর মিশ্র বলেন, "2018 সালের 7 মে সমৃদ্ধি NEET পরীক্ষা দিতে লখনউ যান। কিন্তু, ট্রেন দেরি করার কারণে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি এবং তাঁর পুরো বছর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সমৃদ্ধি আমার মাধ্যমে জেলা গ্রাহক কমিশনে মামলা দায়ের করেন। রেল মন্ত্রক, রেলের জেনারেল ম্যানেজার এবং স্টেশন সুপারিনটেনডেন্টকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল৷ কিন্তু, কোনও সাড়া মেলেনি।"
11 সেপ্টেম্বর, 2018 তারিখে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে। কমিশন উভয় পক্ষের কথা শুনেছে এবং রেল এই ট্রেনের বিলম্বের কথা স্বীকার করেছে ৷ কিন্তু, ট্রেন লেটের কারণ ব্যাখ্যা করেনি। আদালত তাই জরিমানা আরোপ করেছে এবং রেলকে 45 দিনের মধ্যে 9 লক্ষ 10 হাজার টাকা পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছে। যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই টাকা গ্রাহককে পরিশোধ না করা হয়, তাহলে গ্রাহককে পুরো টাকার উপর 12 শতাংশ করে অতিরিক্ত সুদ দিতে হবে রেলকে।