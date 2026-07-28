আন্দোলনে আটক পড়ুয়াদের শর্তসাপেক্ষে মুক্তির নির্দেশ, সিট গঠন করে তদন্তে জোর সুপ্রিম কোর্টের

আন্দোলনে আটক পড়ুয়াদের শর্তসাপেক্ষে মুক্তির নির্দেশ, সিট গঠন করে তদন্তে জোর সুপ্রিম কোর্টের
আটক পড়ুয়াদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷ পড়ুয়া ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের কথা জানিয়েছেন তিনি ৷
Published : July 28, 2026 at 1:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় আটক হওয়া পড়ুয়াদের অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ তবে বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের মধ্যে যাঁদের অতীতে অপরাধজনক কাজকর্মের রেকর্ড রয়েছে, তাঁরা এখনই ছাড় পাবেন না বলেও জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ ওই দিনের ঘটনার স্বচ্ছ, পূর্ণাঙ্গ তদন্ত নিশ্চিত করতে বিশেষ তদন্তকারী দল (এসআইটি) গঠন করা যেতে পারে বলেও জানিয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷
মঙ্গলবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি, বিচারপতি ভি মোহনার নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চে এই সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানি হয় ৷ কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতকে জানান, সুপ্রিম কোর্ট যদি 20 জুলাই সংসদ চলো অভিযানে হিংসার ঘটনার তদন্তে কমিটি গঠন করতে চায়, তাহলে সরকার তাতে রাজি ৷
বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, ওই দিন সিজেপি'র সংসদ চলো অভিযানের মোকাবিলায় কার কী দায়িত্ব ছিল, সেটা আগে দেখতে হবে ৷ তা না হলে, তদন্তের কোনও মানেই থাকবে না ৷
প্রধান বিচারপতি জানান, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে একটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ শীর্ষ আদালত, সিট গঠন করে ওই দিনের হিংসার সার্বিক তদন্তের কথা জানিয়েছে ৷ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রোটোকল লঙ্ঘন হয়ে থাকলে আইন আইনের পথে চলবে, পর্যবেক্ষণ আদালতের ৷
দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "যাঁরা পড়ুয়াদের আন্দোলন দমনে অতিরিক্ত বল করছেন, তাঁরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷" আদালত একই সঙ্গে ওই দিন 250 জন পুলিশকর্মীর উপর হামলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে জানায়, এই ঘটনারও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন ৷ এই হামলাকারীরা পড়ুয়াই হোক বা অন্য কোনও দুষ্কৃতী ৷
এই বিষয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা জানান, পড়ুয়ারা পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে হিংসাকে প্রশ্রয় দেবে না ৷ এই ঘটনায় দুষ্কৃতীদের যোগ রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ৷ এসজির দাবি, খুন, ধর্ষণ এবং মাদক সংক্রান্ত এনডিপিএস মামলায় জড়িতরা এই বিক্ষোভে ঢুকে পড়েছিল ৷ তারাই পুলিশ কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে ৷
দিল্লি-সহ সব রাজ্যকে সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোনের রেকর্ড, বডি ক্যামেরা ফুটেজ, ওয়ারলেস কমিউনিকেশনের রেকর্ড, পিসিআর লগ এবং বিক্ষোভের সব ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷ একই সঙ্গে ওই সংগৃহীত ডেটাগুলি যেন কোনও জনপরিসরে প্রকাশ না-হয়ে যায় সেটা নিশ্চিত করতেও নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷
তবে দিল্লি হাইকোর্ট নথিভুক্ত হওয়া এফআইআর নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যেতে পারে বলে অনুমতি দিয়েছে বেঞ্চ ৷ কিন্তু পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর নেওয়া চলবে না ৷ সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার, কেরল, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যসচিবের থেকে জবাব চেয়েছে বেঞ্চ ৷ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "যে অভিযাগ উঠেছে, তাতে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, একটি স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত ৷ 200 জনেরও বেশি আহত পুলিশ কর্মীর পরিবারের উদ্বেগকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত ৷"