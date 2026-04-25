নিম্রানার একটি গুদামে ভয়াবহ আগুন, জীবন্ত ঝলসে মৃত 4

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 3:20 PM IST

বেহরোর, 25 এপ্রিল: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চারজন দগ্ধ হয়েছেন ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বেহরোর জেলার নিম্রানা এলাকায়। মহলদিয়া গ্রামের একটি গুদামে আচমকাই ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে, সেখানে কর্মরত চারজন জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন বলে খবর ৷ তাঁদের প্রত্যেকেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ পুলিশ এখনও পর্যন্ত চারটি দেহ উদ্ধার করেছে ৷ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় ৷

পুলিশ সুপার সতবীর সিং জানিয়েছেন, আগুনে চারজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে স্থানীয় থানা। পুলিশ এখন মৃতদের শনাক্ত করার জন্য কাজ করছে। দুর্ঘটনার সময় গুদামে মোট কতজন ছিলেন তা জানতে সেখানে কর্মরত অন্যান্য শ্রমিক ও কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ঠিক কী কারণে আগুন লেগেছিল তা তদন্ত করে দেখছেন পুলিশ এবং ফরেনসিক দলে বিশেষজ্ঞরা।

পুলিশ জানিয়েছে, গুদামটি একটি আবাসিক এলাকায় ছিল। তবে আগুনের সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে ৷ তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছে, আগুন এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো গুদামটি আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কয়েক কিলোমিটার দূর থেকেও কালো ধোঁয়া ও আগুনের ঘন কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল ৷ এর জেরে আশেপাশের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে, জেলা কালেক্টর, পুলিশ সুপার সতবীর সিং, নিম্রানা এসডিএম মহেন্দ্র যাদব এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরেশ খিঞ্চি-সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। কয়েক ঘণ্টার তীব্র প্রচেষ্টার পর প্রায় ছয়টি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

গুদামে পার্ক করা একটি পিকআপ ট্রাকেও আগুন লেগে যায় ৷ সেটিও সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়েছে। এছাড়াও, গুদামে মজুত থাকা কয়েক লক্ষ টাকার জিনিসপত্র ও অন্যান্য সামগ্রীও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন যে, আবাসিক এলাকায় জিনিসপত্রের গুদাম থাকাটা স্বাভাবিক ভাবেই বিপজ্জনক। প্রশাসনের কাছে তারা দাবি জানিয়েছেন যে, এই ধরনের গুদাম জনবসতি থেকে দূরে তৈরি করা উচিত ৷ ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে এড়ানো যায় তাও প্রশাসনের দেখা উচিত বলে জানাচ্ছে স্থানীয়রা।

