নীতীশ ম্যাজিক, বিহারে 'ফার্স্টবয়' বিজেপি ; নিভল তেজস্বীর 'লন্ঠন'

নীতীশ ম্যাজিক, বিহারে 'ফার্স্টবয়' বিজেপি ; নিভল তেজস্বীর 'লন্ঠন'
বুথ ফেরত সমীক্ষা এগিয়ে রেখেছিল এনডিএকে ৷ তবে তার থেকে অনেক বেশি আসন নিয়ে পাটলিপুত্রের মসনদে ফিরছেন এনডিএ ৷
Published : November 14, 2025 at 7:47 PM IST
পটনা, 14 নভেম্বর: বিরোধীদের ভোট চুরির অভিযোগ নসাৎ করে বিহারে বড় জয় পেলে এনডিএ ৷ মুখ থুবড়ে পড়ল বিরোধীরা ৷ সবচেয়ে বড় দল হিসেবে উঠে এল বিজেপি ৷ আরজেডি খানিকটা লড়াই করলেও কংগ্রেসের কোনও প্রভাবই পড়ল না ৷ জঙ্গলরাজের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারলেন না তেজস্বীরা ৷ 2010 সালের পর এই প্রথম এত বড় জনাদেশ দেওয়ায় বিহারের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর স্পষ্ট কথা, বিহারে আর জঙ্গলরাজ ফিরবে না ৷
নির্বাচনী লড়াইকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া পিকে রইলেন ফিকে ৷ একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষা এনডিএ'র জয়ের কথাই বলা হয়েছিল ৷ তবে শেষমেশ সেই সমীক্ষাকেও ছাপিয়ে গেল এনডিএ'র ব্যবধান ৷
রাজনৈতিক জীবনের সায়৷হ্নে এসে আরও একবার নীতীশ কুমার বুঝিয়ে দিলেন এখনও তিনিই বিহারের 'লাল' ৷ 2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনে 43টি আসন পাওয়া জেডিইউ এদিন রাত পর্যন্ত 84টি আসনে হয় এগিয়ে আছে, নয়তো জিতে গিয়েছে ৷ গতবার 74 আসনে থামা বিজেপি এবার 90টি আসনে হয় এগিয়ে আছে নয়তো জিতেছে ৷ গতবারের ফার্স্ট বয় আরজেডি এবার তৃতীয় স্থানে ৷ অবস্থা এতটাই খারাপ বিরোধী দলনেতার পদ পাওয়ার জন্য জোট শরিকদের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে আরজেডিকে ৷ এখানেই শেষ নয়, জোটের সমর্থন নিয়ে তাদের বিরোধী দলনেতার পদ দেবেন কি না বিধানসভার স্পিকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে ৷
তবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বড় চমকটা এল বিজেপির তরফ থেকেই ৷ প্রাপ্ত আসনের নিরিখে নীতীশদেরও ছাপিয়ে গেল বিজেপি ৷ এনডিএ জিতলেও মুখ্যমন্ত্রী যে নীতীশই হবেন তা নিয়ে এখনও সংশয় আছে ৷ শাসক জোটের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি এখনও ৷ বিহারে এর আগে কোনও দিন মুখ্যমন্ত্রী পায়নি বিজেপি ৷ গতবার জেডিইউ'র দ্বিগুণ আসন পেয়েও মুখ্যমন্ত্রীর পদ নীতীশকেই ছেড়ে দিতে হয়েছিল ৷ এবারও সেই সুযোগ হাতছাড়া হোক তা চায় না গেরুয়া শিবিরের একটা অংশ ৷ মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারলে নীতীশ এনডিএ'র অংশ থাকবেন তা নিয়ে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে ৷ সেক্ষেত্রে বিহারের এই ন'বারের মুখ্যমন্ত্রী কী করেন তা দেখার বিষয় হতে চলেছে ৷
কোন কোন সমীকরণের মুখে দাঁড়িয়ে বিহার ?
নীতীশকে না পেলে চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি এবং এনডিএ'র অন্য় দুই শরিক হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ও আরএলএমকে নিয়ে সরকার গডার কথা ভাবতে পারে বিজেপি ৷ পাল্টা কৌশল হিসেবে আরজেডিকে সঙ্গে নিয়ে দশমবার মসনদে বসার দিকে এগোতে পারেন বিহারের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেক্ষেত্রে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দলের সঙ্গেও কথা বলে পারেন নীতীশরা ৷ সম্পূর্ণ ফল প্রকাশের পুর সমীকরণ তৈরির বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ৷
প্রচারে ঝড় তুলেও সামান্য দাগও কাটতে পারল না বিরোধীরা ৷ পাঁচ বছর আগে শাসক জোটকে কড়া টক্কর দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি বিরোধীরা দেখিয়েছিল এবার তার ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না ৷ বিরোধীদের সবকটি দল মিলিয়েও আসন সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে গেল না ৷ রাজনৈতিক মহলের ধারনা উন্নয়ন-সুশাসনের পাশাপাশি মহিলাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে দিয়েই বাজিমাত করেছেন নীতীশ ৷
তেজস্বীরা খড়কুটো, মুখ ফেরালেন যুবক ও পরিযায়ী শ্রমিকরা
গতবারের থেকে এবার প্রায় 72 লক্ষ বেশি ভোট পড়েছিল ৷ তার একটা বড় অংশই মহিলা ৷ নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছিল 2020 সালের থেকে এবার 12 শতাংশ বেশি মহিলা ভোট দিয়েছেন ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশই মনে করছে, এখানেই বাকিদের অনেকটা পিছনে ফেলে দিয়েছন নীতীশ ৷ নির্বাচনের আগে 75 লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে দশ হাদজার টাকা করে দিয়েছিল নীতীশের সরকার ৷ আর সেই সূত্রে মহিলাদের ভোটের সিংহভাগ গিয়েছে শাসকের দিকে ৷ অন্যদিকে, যুবক ও পরিযায়ী শ্রমিকদের ভোট পাবে বলে আশা করেছিল বিরোধী শিবির ৷ কিন্তু তা বাস্তবায়িত হল না ৷ সাম্প্রতিক অতীতে মহারাষ্ট্র বাদ দিলে এত খারাপ ফল আর কোথাও হয়নি বিরোধীদের ৷
প্রথম থেকেই প্রথমে এনডিএ
গণনার শুরুর পর থেকেই এগিয়ে যায় এনডিএ ৷ সকাল 9টার আশপাশে দেখা যায় এনডিএ প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন 97টি আসনে ৷ সে সময় বিরোধী মহাজোটের প্রার্থীরা এগিয়ে ছিলেন 80টি আসনে ৷ দশটা নাগাদ ব্যবধান আরও বাড়ে ৷ বেলা 12টা নাগাদ বোঝা যায় পাটুলিপুত্রে আরও একবার বিরাট জয় পেতে চলেছে ৷ দুপুর যত গড়িয়েছেই ততই হাত খালি হয়েছে বিরোধীদের ৷
জয়-পরাজয়
শুরু থেকে নিজের গড় বলে পরিচিত রাঘোপুর কেন্দ্রে এগিয়ে ছিলেন তেজস্বী ৷ প্রথম রাউন্ডের পর বিজেপির সতীশ কুমারের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান ছিল 893টি ভোটের ৷ তবে বেলা একটু বাড়ার পর পরিস্থিতি বদলাতে থাকে ৷ একটা সময় বিজেপি প্রার্থীর থেকে সাড়ে আট হাজারের কাছাকাছি ভোটে পিছিয়ে পড়েন লালু-তনয় ৷ তবে শেষমেশ বিহারের অন্য়ত্র নিরাশ হতে হলেও রাঘোপুর তাঁকেই জনপ্রতিনিধি বেছে নিল ৷ প্রাথমিক পর্বে পিছিয়ে ছিলেন বিজেপির মৈথিলী ঠাকুর ৷ বেলা বাড়ার পর ধীরে ধীরে বিরোধী প্রার্থীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে থাকেন মৈথিলী ৷ শেষ পর্যন্ত বিধানসভার সদস্য সংখ্যা পাকা করলেন নির্বাচনে অংশ নেওয়া সবচেয়ে কমবয়সি প্রার্থী ৷
নিজের নতুন দল তৈরি করে নির্বাচনী ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তেজপ্রতাপ যাদব ৷ এবারও নিজের মহুয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়েছিলেন আরজেডির পাশাপাশি লালুর পরিবার থেকে বিতাড়িত তেজপ্রতাপ ৷ একেবারে শুরুতে এগিয়ে গেলেও পরে পিছতে থাকেন তেজপ্রতাপ ৷ শেষমেশ তাঁকেও হারতে হয় ৷ বিজেপির দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরির পাশাপাশি বিজয় কুমার সিনহাও নির্বাচনে জয়ী হন ৷ খুনের অভিযোগ জেলে যাওয়া নীতীশের দলের বাহুবলী প্রার্থী অনন্ত সিংও জিতলেন মোকামা থেকে ৷ 2020 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর নীতীশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল ৷ এবার আরও একবার সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করলেন নীতীশ কুমার ৷ গতবারের থেকে দ্বিগুণ আসন পেলেও নীতীশের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নির্ভর করবে বিজেপির উপর ৷