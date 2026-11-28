আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগেই মহিলাদের জন্য 33% সংরক্ষণ ! ডিলিমিটেশন বিলের প্রশংসাস NDA
NDA Hails Revised Delimitation Bill: 30 নভেম্বর থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বিল পেশের প্রস্তুতি । 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' আখ্যা এনডিএ-র ।
Published : November 28, 2026 at 2:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: লোকসভা ও বিধানসভায় আসন সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার পথে আরও এক ধাপ এগোল কেন্দ্র । সংশোধিত ডিলিমিটেশন বিলে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা । শনিবার মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে একে 'ঐতিহাসিক পদক্ষেপ' বলে আখ্যা দিয়েছে বিজেপি-নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র শরিক দলগুলি ।
শাসক জোটের দাবি, এই উদ্যোগের ফলে দেশের আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব বাড়বে । বিশেষ করে মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের নতুন দরজা খুলে যাবে । 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে কেন্দ্র ।
আগামী 30 নভেম্বর থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা । সেই অধিবেশনেই সংশোধিত ডিলিমিটেশন বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার । বিলটি কার্যকর হলে লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় আসন সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়বে । এনডিএ নেতাদের দাবি, প্রতিটি রাজ্যে বর্তমান আসন সংখ্যার তুলনায় 50 শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে । এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আইনসভায় মানুষের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তৈরি হবে ।
'2029-এর আগেই কার্যকর হবে মহিলা সংরক্ষণ'
উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, মোদির নেতৃত্বেই সংসদে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাশ হয়েছিল । সেই আইনের মাধ্যমে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণের পথ তৈরি হয়েছে । এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ফলে সেই সংরক্ষণ কার্যকর করার প্রক্রিয়া আরও এগোল ।
ব্রজেশের দাবি, 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ বাস্তবায়িত হবে । এত দিন মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে অপেক্ষা ছিল, এ বার তার অবসান ঘটতে চলেছে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি ।
উত্তরপ্রদেশের আর এক উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্যও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, আসন সংখ্যা বাড়লে বহু প্রতিভাবান মানুষের সংসদে পৌঁছনোর সুযোগ তৈরি হবে । বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে 40 জন অতিরিক্ত সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি ।
মৌর্যের কথায়, মহিলাদের মধ্যে অসীম প্রতিভা রয়েছে । সুযোগ পেলে তাঁরা পুরুষদের তুলনায় কোনও অংশে পিছিয়ে থাকেন না, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও ভাল কাজ করে দেখিয়েছেন । সংসদ ও বিধানসভায় 33 শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর হলে দেশের আইনসভাগুলির পরিবেশ আরও উন্নত হবে বলে তাঁর দাবি ।
'50 শতাংশ আসন বৃদ্ধি প্রয়োজন', বলছে জেডিইউ
ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়েছেন জনতা দল ইউনাইটেডের (জেডিইউ) জাতীয় কার্যকরী সভাপতি সঞ্জয় ঝা । তাঁর বক্তব্য, দেশে শেষ বার ডিলিমিটেশন হয়েছিল 1971-72 সালে । তার পর পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে । এই দীর্ঘ সময়ে দেশের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে । ফলে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলির জনসংখ্যার ভারসাম্যেও পরিবর্তন এসেছে ।
সঞ্জয় ঝার মতে, দীর্ঘদিন ধরে ডিলিমিটেশন না হওয়ায় অনেক নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটারের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে নতুন করে কেন্দ্রগুলির সীমানা নির্ধারণ এবং আসন সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন । প্রতিটি রাজ্যে 50 শতাংশ আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবকে তিনি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন ।
তাঁর বক্তব্য, মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিল ইতিমধ্যেই সংসদে পাশ হয়েছে । এ বার সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে । জেডিইউ-র জাতীয় মুখপাত্র রাজীব রঞ্জনও কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন । তাঁর অভিযোগ, মহিলাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি অতীতে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি বারবার দিলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি । প্রধানমন্ত্রী মোদি এ বার সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন ।
কংগ্রেসকে নিশানা বিজেপির
বিলের পক্ষে সওয়াল করার পাশাপাশি বিরোধীদের আক্রমণেও নেমেছে বিজেপি । বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সত শর্মার অভিযোগ, সংবিধান রক্ষার কথা বললেও কংগ্রেস আসলে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিরোধিতা করছে ।
তাঁর বক্তব্য, দেশের মানুষ চান মহিলারা তাঁদের প্রাপ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব পান। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সেই দাবির পাশে রয়েছে । মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে কেন্দ্রের উদ্যোগকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস বলেও অভিযোগ তাঁর ।
তবে বিরোধীদের মূল আপত্তি শুধু মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে নয় । ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে আসন পুনর্বিন্যাস হলে বিভিন্ন রাজ্যের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য কী ভাবে বদলাবে, তা নিয়েই মূলত উদ্বেগ রয়েছে বিরোধী শিবিরে ।
'জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আসনও বাড়াতে হবে'
একানথ শিন্ডের শিবসেনার মুখপাত্র শাইনা এনসি-র বক্তব্য, ডিলিমিটেশন একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া । দেশের জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাসও এক সময়ে করতেই হবে । তাঁর মতে, প্রস্তাবিত বিলটি কার্যত 50 শতাংশ আসন বৃদ্ধির ভিত্তিতে তৈরি । ফলে প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার সুযোগ তৈরি হবে ।
তাঁর আশা, সংসদের বিশেষ অধিবেশনেই ডিলিমিটেশন এবং মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি পাশ হবে । তেলঙ্গানা বিজেপির সভাপতি এন রামচন্দর রাও-ও কেন্দ্রের উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, তেলঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশে দীর্ঘদিন ধরেই ডিলিমিটেশনের প্রয়োজন রয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতের ভারসাম্য নষ্ট না করে 50 শতাংশ আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে । কংগ্রেস এবং 'ইন্ডিয়া' জোটের বিরুদ্ধে মহিলা সংরক্ষণে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । তাঁর আশা, সংসদের আসন্ন অধিবেশনে দু'টি বিলই পাশ হবে ।
দক্ষিণের রাজ্যগুলির উদ্বেগ, বিরোধীদের প্রশ্ন
ডিলিমিটেশন নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম বড় কারণ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য । জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাস হলে উত্তর ভারতের অধিক জনসংখ্যার রাজ্যগুলির লোকসভায় আসন অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে । অন্যদিকে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি তুলনামূলকভাবে কম সুবিধা পেতে পারে বলে আশঙ্কা । এই উদ্বেগের প্রেক্ষিতেই প্রতিটি রাজ্যে 50 শতাংশ আসন বৃদ্ধির প্রস্তাবকে সামনে আনছে কেন্দ্রের সমর্থকেরা । তাঁদের যুক্তি, এতে কোনও রাজ্যের বর্তমান প্রতিনিধিত্ব কমবে না । বরং সব রাজ্যেই আসন বাড়বে ।
তবে এই প্রস্তাবের সাংবিধানিক কাঠামো, বাস্তবায়নের পদ্ধতি এবং বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য কী ভাবে বজায় রাখা হবে, তা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
সবমিলিয়ে 30 নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সংসদের বিশেষ অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । এক দিকে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করার প্রশ্ন, অন্যদিকে দেশের নির্বাচনী মানচিত্রে বড়সড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা । কেন্দ্রের দাবি, এই দুই উদ্যোগই দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বকে আরও প্রসারিত করবে । তবে বিরোধীদের আপত্তি এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলির উদ্বেগের মধ্যে শেষ পর্যন্ত সংসদে বিলের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যায়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।