তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত চামার ভাইবোনেরা ! 'অবমাননাকর' মন্তব্য করায় মমতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ

তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত চামার ভাইবোনেরা ! 'অবমাননাকর' মন্তব্য করায় মমতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ
তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা না-দিলে বাংলার মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠানো হতে পারে বলে জানাল তফশিলি কমিশন ৷
Published : April 26, 2026 at 10:31 PM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা, 26 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শেষ হওয়ার একদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল তফশিলি কমিশন ৷ নির্বাচনী সভা থেকে তফশিলি জাতি সম্পর্কে করা তাঁর একটি মন্তব্যের কারণে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে কমিশনে সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে কমিশনের নির্দেশ, এ ব্যাপারে তিনি কী ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা তিনদিনের মধ্যে কমিশনকে রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে ৷ অন্যথায় তাঁকে সশরীরে কমিশনের সামনে হাজিরা দিতে হতে পারে ৷
কমিশনের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যসচিবকে পাঠানো চিঠির পাশাপাশি একটি বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলের 11 সেকন্ডের ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে ৷ তবে কমিশনের তরফে ওই ভিডিয়োটি পোস্ট করা হয়নি ৷ প্রদীপ ভাণ্ডারী নামে এক ব্যক্তি ওই ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন ৷ সেটিকে কমিশনের এক্স হ্যান্ডেল থেকে শেয়ার করা হয়েছে ৷ ওই ভিডিয়োয় মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের কয়েকটি প্রকল্পের নাম উল্লেখ করতে শোনা গিয়ছে ৷ পাশাপাশি মধ্য কলকাতার ওই সভায় তিনি বলেন, "জানবাজারে তফশিলি জাতির অন্তর্ভুক্ত আমার চামার ভাইবোনেরা.... ৷"
পোস্টে কমিশন লিখেছে, "ন্যাশনাল কমিশন অফ শিডিউলড কাস্টস মমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে ৷ কারণ, 23 এপ্রিল সম্প্রচারিত এই ভিডিয়োতে তাঁকে চামার শব্দটি ব্যবহার করতে শোনা গিয়েছে ৷" এই ধরনের শব্দের ব্য়বহার করে তফশিলি জাতির সদস্যদের মমতা অপমান করেছে বলে মনে করে কমিশন ৷ এই প্রথম নয় এর আগেও একাধিকবার মুখ্য়মন্ত্রীর বিভিন্ন মন্তব্য-সহ নানা কারণে কয়েকটি কমিশন পৃথকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে ৷
বছর দুয়েক আগে সন্দেশখালিতে নারী নির্যাতনের ঘটনায় মহিলা কমিশনের সঙ্গে তরজায় জড়ায় রাজ্যের শাসক শিবির ৷ ওই বছরের জানুয়ারি মাসে প্রথমবার শিরোনামে আসে সন্দেশখালি ৷ সেখানকার এক তৃণমূল নেতা (এখন প্রাক্তন) শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি হানা দেয় ৷ গ্রামবাসীদের কড়া প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয় তদন্তকারী আধিকারিকদের ৷ গ্রামবাসীদের আক্রমণে কয়েকজন তদন্তকারী আঘাতপ্রাপ্ত হন ৷
কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই বদলে যায় ঘটনাপ্রবাহ ৷ অভিযোগ ওঠে, শাহজাহান এবং তার সঙ্গীরা মিলে সন্দেশখালির মহিলাদের দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার করে আসছে ৷ বেশকিছু দিন ফেরার থাকার গ্রেফতার হয় শাহাজাহান ৷ পরে ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দেশখালি পরিদর্শনে আসেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা ৷ তাঁদের বাধার মুখে পড়তে হয় ৷ চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা এই ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনায় সবর হন ৷ পাল্টা তৃণমূল দাবি করে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চাপে মহিলা কমিশন ব্যবস্থা নিচ্ছে ৷ তরজার রেশ বজায় ছিল বেশ কয়েকদিন ৷ এবার মমতার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করল তফশিলি কমিশন ৷