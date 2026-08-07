মোদির সঙ্গে ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকলি-সুদীপরা, হাজির মুর্শিদাবাদের তিন এনসিপিআই সাংসদও

মোদির সঙ্গে ব্রেকফাস্ট টেবিলে কাকলি-সুদীপরা, হাজির মুর্শিদাবাদের তিন এনসিপিআই সাংসদও
শুক্রবার সকালে এনডিএ'র সঙ্গে এনসিপিআই সাংসদদেরও প্রাতঃরাশে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ হাজির ছিলেন মুর্শিদাবাদের তিন সাংসদও ৷
By ANI
Published : August 7, 2026 at 2:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: কারা কারা যোগা করেন ? শুক্রবার সকালে প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যাওয়া সাংসদদের এই প্রশ্নই করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন 45 জন নব-নির্বাচিত সাংসদদের তাঁর 7 লোককল্যাণ মার্গের বাসভবনে ব্রেকফাস্টের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি ৷ সেখানে কাকলি, সুদীপদের পাশাপাশি হাজির ছিলেন মুর্শিদাবাদের তিন জন সাংসদ- আবু তাহের, খলিলুর রহমান ও ইউসুফ পাঠানও ৷
বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই তিন সাংসদের কেউ বলেছেন তাঁরা এনডিএ শরিক নন ৷ কেউ বা প্রশ্নটাই এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ বৃহস্পতিবার সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে এই তিন সংখ্যালঘু সাংসদ দেখা করে মসজিদের মাইক খুলে নেওয়া নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন ৷
এই প্রথমবার এনডিএ সাংসদদের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন তৃণমূল ছেড়ে যাওয়া 20 জন ৷ লোকসভার এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজ শুধু এনডিএ সাংসদদের এই প্রাতঃরাশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৷ আমরা এই প্রথমবার এনডিএ শরিকদের সঙ্গে আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম ৷ আমাদের সব সাংসদরাই গিয়েছিলেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "তিনি (প্রধানমন্ত্রী) একটা উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছেন ৷ 40 বছরের পর সবার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়া উচিত ৷ ক'জন যোগা করেন, হাত তুলতে বলেছেন ৷ আধ ঘণ্টা কথা হয়েছে ৷ এছাড়া পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য অনেক কিছু বলেছেন ৷ ওনার স্বপ্ন পূরণ করব ৷" সর্বোপরি এদিনের প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ঊচ্ছ্বসিত সুদীপ, শতাব্দী, কাকলি, রচনা, জুনরা ৷
এনসিপিআই সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞান দেখে এবং তিনি যেভাবে আমাদের গ্রহণ করেছেন, তাতে আমরা অভিভূত ৷ তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বের যে আটটি রাজ্য আছে, সেগুলির আরও উন্নয়ন হওয়া দরকার ৷ আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করব ৷ এনডিএ একটি পরিবার ৷"
উচ্ছ্বসিত রচনা বন্দ্য়োপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, "শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এর থেকে বড় কিছু ছিল না ৷ এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷ আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে ৷ তিনি যে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এটা আসলে আমাদের জন্য সম্মানের ৷ অনেক কিছু যায়, আসে ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ব্রেকফাস্টে সময় কাটানোটা সৌভাগ্যের বিষয় ৷"
বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল পরাজিত হওয়ার পর 20 জন সাংসদ তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেন ৷ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় অবশ্য তাঁদের বহিষ্কারের আবেদন জানিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি দিয়েছেন ৷ এদিকে লোকসভার অধ্যক্ষ এখনও তাঁদের এনসিপিআই সাংসদ হিসাবে স্বীকৃতি দেননি ৷