তাহের-খলিলুররা দলেই আছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে 'উন্নয়নমূলক' আলোচনায় উচ্ছ্বসিত রচনা-শতাব্দীরা

তাহের-খলিলুররা দলেই আছেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর সঙ্গে 'উন্নয়নমূলক' আলোচনায় উচ্ছ্বসিত রচনা-শতাব্দীরা
নয়াদিল্লিতে এনডিএ-কে সমর্থন করা 20 জন এনসিপিআই সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি এলাকার উন্নয়ন নিয়েই আলোচনা করেছেন বলে দাবি ৷
By IANS
Published : August 4, 2026 at 8:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: এনসিপিআই সাংসদদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই বৈঠকে কতজন সাংসদ হাজির ছিলেন, সেই বিষযে সাংবাদিকদের তিনি বললেন, "আপনারাই গুনে নিন না ৷ এতো শুধু প্রথম ঝলক, এখনও অনেক কিছু বাকি আছে ৷" অন্যদিকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, শতাব্দী রায়ের মতো এনসিপিআই সাংসদরা দাবি করলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের নিজ নিজ লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়ন নিয়ে পথ দেখিয়েছেন ৷
মঙ্গলবার সকালে এনডিএ জোটের 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহদের সঙ্গে সামনের সারিতে বসেছিলেন লোকসভায় এনসিপিআই নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ও এনসিপিআই-এর অন্য সাংসদরা ৷
মঙ্গলবার নয়াদিল্লি পৌঁছে তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া এই 20 জন সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সংসদ চত্বরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "প্রথমে আমি এনডিএ-র 20 জন সাংসদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছি ৷ তাঁদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ এরপর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করি ৷ খুব ভালো আলোচনা হয়েছে ৷ আমার সঙ্গে চারজন সাংসদ ছিলেন ৷"
তিনি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ তুলে ধরেন, "নির্মলাজির সঙ্গে বাংলার যোগাযোগ খুবই ভালো ৷ তিনি অনেকবার রাজ্য সফরে গিয়েছেন ৷ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার জন্য তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন ৷ চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মী এবং বস্ত্র শিল্পীদের নিয়ে কথা হয়েছে ৷"
আবু তাহের ও খলিলুর রহমানরা এই এনসিপিআই-তে থাকতে চাইছেন না, এই জল্পনা নিয়ে এক সাংবাদিক শুভেন্দুকে প্রশ্ন করলে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি, "আপনারাই গুনে নিন ৷ এতো শুধু প্রথম ঝলক, এখনও অনেক কিছু বাকি আছে ৷"
এদিনের বৈঠকে 20 জন এনসিপিআই সাংসদ ছাড়াও হাজির ছিলেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেবরা ৷ সাংসদ জুন মালিয়া বলেন, "তিনি আমাদের সবরকমের প্রশাসনিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন ৷ যে সব সাংসদরা এনসিপিআই এবং এনডিএ জোটে যোগ দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের লোকসভা কেন্দ্রে কাজের ক্ষেত্রে কোনও রকম সমস্যায় পড়লে, সবসময় তিনি পাশে থাকবেন ৷"
অভিনেত্রী-সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বৈঠক খুব ভালো হয়েছে ৷ আমাদের লোকসভা কেন্দ্র নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷" আবু তাহের ও খলিলুর রহমানরা এই বৈঠকে যোগ দিয়েছেন কি না, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "ওঁরা তো আমাদের সঙ্গেই আছেন ৷ এরকম অনেক কথাই হাওয়ায় ওড়ে ৷ এমনকী দলে সাংসদদের সংখ্যা বাড়তেও পারে ৷ আপনারাই বুঝে নিন ৷"
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে রচনা বলেন, "আমরা অনেকদিন ধরে এই বৈঠকের অপেক্ষায় ছিলাম ৷ সেইজন্যে তিনি এসেছিলাম ৷ আমরা অনেক প্রশ্ন করেছি ৷ আগের সরকারের সঙ্গে নেই ৷ নতুন সরকারের পাশে রয়েছি ৷ লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে কী ধরনের কাজ নিয়ে এগোতে পারি ৷ সেইসব নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ আমরা ভীষণ খুশি, তিনি যেভাবে আমাদের গাইড করেছেন ৷ আগামী দিনের যে কর্মসূচি আমাদের দিয়েছেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ৷"
বহরমপুর লোকসভার সাংসদ ইউসুফ পাঠান বলেন, "(এসআইআর) 27 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে ৷ এই নামগুলি ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে কথা হয়েছে ৷ তিনি (মুখ্যমন্ত্রী) আশ্বস্ত করেছেন, তাঁরা আদালতে আবেদন জানালে, বিবেচনা করে দেখা হবে ৷"
বাপি হালদারও আবু তাহের, খলিলুর রহমানদের তৃণমূলে ফিরিয়ে দেওয়ার গুজব উড়িয়ে দিয়ে বলেন, "এনসিপিআই তো ইতিমধ্যে এনডিএ-কে সমর্থন করছে ৷ তিন জন সাংসদের কিছু সমস্যা আছে ৷ তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন ৷ খোলামেলা কথাবার্তা হয়েছে ৷ ওঁরা আমাদের সঙ্গেই আছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন ৷"
বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায় ও জুন মালিয়াও একই কথা বলেন, "আমাদের এলাকায়, হাসপাতাল, রাস্তা-সহ কী কী উন্নয়ন হবে, সেই বিষয়ে তিনি একটি তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন ৷ এনসিপিআই নিয়ে খুব কম কথা হয়েছে ৷ এলাকায় ব্রিজ বা এই ধরনের উন্নয়নমূলক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে ৷" জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মুর্শিদাবাদের তিন জন সংখ্যালঘু সাংসদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেছেন ৷